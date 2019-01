Kongon presidentinvaalien tulos viedään oikeuteen – Hävinnyt ehdokas väittää saaneensa 62 prosenttia äänistä

Kongossa Lamuka-puolueen johtaja Martin Fayulu on ilmoittanut valittavansa maan perustuslakituomioistuimeen presidentinvaalien tuloksesta.

Kongon vaalikomissio julisti torstaina UDPS-puolueen Félix Tshisekedin vuodenvaihteessa pidettyjen vaalien voittajaksi.

Fayulun mukaan hän voitti vaalit saaden 62 prosenttia annetuista äänistä.

– Teen kaiken mahdollisen totuuden saamiseksi esiin, koska kongolaiset haluavat muutoksen, Fayulu sanoi BBC:n haastattelussa. (siirryt toiseen palveluun)

Presidentinvaalien tuloksen luotettavuutta on kyseenalaistettu myös ulkomailla. Sekä Yhdysvallat että EU ovat toistaiseksi pidättäytyneet onnittelemasta Tshisekedia. Kongossa vaaleja tarkkaillut maan katolinen kirkko sanoo, että heidän keräämiensä tietojen mukaan Tshiseked ei voittanut äänestystä.

Fayulu ei kuitenkaan usko, että valituksella on suurta vaikutusta. Hänen mukaansa vaalituloksen muuttuminen on epätodennäköistä, koska tuomioistuin on täynnä "Kabilan väkeä".

Useat Kongo-asiantuntijat ovat arvioineet, että väistyvä presidentti Joseph Kabila on tehnyt kulissien takana sopimuksen joustavasta vallanvaihdosta Tshisekedin kanssa.

Lähteet: Reuters, AFP