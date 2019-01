Traumapsykologi: Oulun seksuaalirikokset ovat kaupungille suuronnettomuus – apua tarvitaan suurelle joukolle

Oulussa työskentelevä kokenut traumapsykologi Soili Poijula löytää kaupungin tähänastisesta toiminnasta paljon parantamisen varaa. Oulussa on tullut tietoon jo useita epäiltyjä seksuaalirikoksia, tuoreimmat niistä perjantaina.

– On tiedotettu, että rikoksia on tapahtunut ja huomio on näissä tekijöissä ja on pelko, että tulee uusia uhreja.

– Mutta mitään tiedottamista, vanhempien tilaisuuksia tai nuoriin suuntautuvia interventioita, mitä olisi pitänyt tehdä turvallisuuden palauttamiseksi ja selviytymisen tukemiseksi ei vielä ole ollut. Ainakaan missään sellaista tietoa ei ole esillä.

Varsinkin nuorten maailmassa pohditaan, että keitä tämä koskee. Soili Poijula

Poijula korostaa, että jo se, että tällaisia asioita on tapahtunut, on ahdistava asia monille lapsille, nuorille ja vanhemmille.

– Varsinkin nuorten maailmassa pohditaan, että keitä tämä koskee. Osa tuntee uhreja, heitä voi olla ystäväpiirissä tai samassa koulussa.

Poijula: Valtakunnallinen apu tarpeen

Poijula sanoo, että normaalit palvelut, joita on tavanomaisissakin tilanteissa liian vähän, eivät nyt riitä. Vanhempien ja lasten kanssa työskenteleville pitäisi järjestää neuvontaa ja tukea.

– Pitäisi enemmän järjestää tätä ilmiötä, sen vaikutuksia uhreihin ja läheisiin koskevaa tiedottamista ja tukipalveluita, joissa on ammatti-ihmisiä, jotka osaavat auttaa.

– Kun uhreja tulee näin paljon, niin kyllähän tämä on eräänlainen suuronnettomuus Oulun kokoisessa kaupungissa. Eivät yliopistosairaalan ja kaupungin palvelut lasten ja nuorten perheille ja lapsille ja nuorille riitä, eikä niissä ole sellaista osaamista tällä hetkellä.

Kun uhreja tulee näin paljon, tämä on suuronnettomuus Oulun kokoisessa kaupungissa. Soili Poijula

Suuronnettomuudesta puhutaan yleensä, kun uhreja on enemmän kuin kymmenen. Poijula huomauttaa, että pienempikin määrä voi merkitä suuronnettomuutta paikkakunnalle, jos resursseja tilanteesta selviämiseen ei ole riittävästi.

Tällöin paikkakuntaa pitäisi auttaa valtakunnallisesti, jotta tapahtuman kielteisiä vaikutuksia voitaisiin lieventää ja auttaa ihmisiä toipumaan ja selviytymään, korostaa Poijula.

– Viimeistään nyt pitäisi herätä. Tähän tarvitaan omat erilliset resurssit. Ei ole muutaman päivän eikä viikon asia, vaan voi olla pitkä projekti.

– Tulisi hakea välittömästi sosiaali- ja terveysministeriöltä rahoitusta suuronnettomuus- tai katastrofityyppisesti erilliseen resurssiin, joka käytetäisiin monentasoisesti näiden tapahtumien vaikutusten hoitamiseen.

Poijula: Ouluun tarvitaan asiantuntijatiimi

Oulun kaltaiset tapahtumat voivat Poijulan mukaan vaikuttaa etenkin niihin, joilla on valmiiksi vaikeuksia ja uhriutumista. Kielteisiä vaikutuksia on monella taholla.

– Pitäisi olla tietoa ja tukea, joka auttavat asettamaan tapahtumat paikoilleen ja perspektiiviä, miten näistä voi selvitä. Se vaatii ammattitaitoisia ihmisiä.

Traumaattisissa tapahtumissa tulisi Poijulan mukaan olla asiantuntijatiimi, joka tekee työtä ja myös kouluttaa ja ohjaa muita. Hänen mielestään kyse ei ole niinkään asiantuntijoiden lukumäärästä vaan siitä, että on osaamista.

– Tarvitaan 5-6 ihmistä, jotka ovat psykoterapiataitoisia ja jotka voisivat kouluttaa muita auttajia. Päiväkodeissa ja kouluissa työskentelevillä pitäisi olla tietoa ja osaamista siitä, miten asioista puhutaan.

Viimeistään nyt pitäisi herätä. Tähän tarvitaan omat erilliset resurssit Soili Poijula

Hän arvioi, että Oulusta löytyisi osaamista tällaiseen ryhmään, jos ihmisiä voidaan irrottaa heidän nykyisistä työtehtävistään.

– Epäilen, että tämä on kuitenkin aika vaikeaa.

Poijula korostaa, että ammattiapu on äärimmäisen tärkeää etenkin rikosten kohteiksi joutuneille. Hän on ollut itse auttamassa seksuaalisen hyväksikäytön ja raiskauksen uhreja.

– Tiedän, että voi auttaa, voi toipua, elämä voi jatkua tällaisten tapahtumien jälkeen, mutta ei välttämättä, jos ei asiantuntevaa apua saada mahdollisimman ajoissa.

Nuorilta kannattaa kysellä huolista

Poijula sanoo, että vanhempien olisi nyt hyvä seurata entistäkin aktiivisemmin lasten ja nuorten tekemisiä sekä sosiaalisen median käyttöä ja rajoittaa sitä tarvittaessa. Vanhempien tulisi tietää, mille kaikelle lapset altistuvat.

– Kannattaa keskustella lasten ja nuorten kanssa ja ottaa puheeksi myös ahdistavia asioita. Nuoret voivat jo odottaakin sitä, että vanhemmat kysyvät. Voi kysyä useampaankin kertaan sitä, onko tällaisia huolia.

Voi kysyä useampaankin kertaan sitä, onko tällaisia huolia Soili Poijula

– Ilmiöhän ei häviä mihinkään sillä, että sitä ei saisi puhua, mutta puhumisen tulisi olla hallitumpaa. Olisi huolehdittava, että lapset ja nuoret eivät keskenään jäisi näitä ilmiöitä seuraamaan.

Soili Poijula on laillistettu psykologi ja psykoterapeutti, jolla on pitkäaikainen koulutus ja kokemus traumapsykoterapiasta. Hän toimii Oulussa Oy Synolon Ltd:n ja Suomen traumaterapiakeskuksen toimitusjohtajana.

