"Tämä on kriisitilanne" – Järkyttynyt kaupunginjohtaja vaatii Oulun seksuaalirikosepäilyjen jälkihoitoon valtion tukea

Kaupunginjohtaja Päivi Laajalan mukaan Oulussa on hyvä asiantuntemus, mutta tilanne on nyt niin kriittinen, että kaupunki tarvitsee valtiovallan tukea. Juha Virranniemi / Yle

Tästä on kyse Oulun kaupunki aikoo pyytää kriisitukea sosiaali- ja terveysministeriöltä, opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja sisäministeriöltä.

Nuorisotyön ammattilaisen mukaan aikuisten pitää nyt kuunnella nuoria.

Osa oululaisista nuorista kokee kaupungin yhä turvalliseksi.

Perjantaina Oulussa ilmeni neljä uutta alaikäisiin kohdistunutta epäiltyä seksuaalirikosta.

Oulun poliisi tutkii nyt lukuisia seksuaalirikosepäilyjä kesän ja syksyn 2018 ajalta.

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala herkistyy kertoessaan koko Suomea järkyttäneistä Oulun epäillyistä seksuaalirikoksista.

– Onhan tämä murheellista, todella murheellista. Tämä on kriisitilanne.

Laajalan mukaan Oulu tarvitsee nyt valtiovallan tukea.

– Todennäköisesti tarvitsemme rahaa asiantuntijoiden palkkaamiseen, sosiaali- ja nuorisotyöhön, kriisitukeen ja ennaltaehkäisevään työhön, Laajala sanoo.

Oulun kaupunki aikoo pyytää kriisitukea sosiaali- ja terveysministeriöltä, opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja sisäministeriöltä.

– Olen käynyt valtakunnan politiikkojen kanssa keskustelua asiasta tänä aamuna ja saanut tukea ehdotuksilleni, hän jatkaa.

Hallitus yrittää ratkaista tilannetta tukemalla Oulun viranomaisia ja ehdottamalla kiristyksiä maahanmuuttolakeihin, sillä kaikki epäillyt ovat ulkomaalaistaustaisia. Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) ja pääministeri Juha Sipilä (kesk.) tapasivat tänään lauantaina Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajalan Oulun epäiltyjen seksuaalirikosten tiimoilta.

– Keskustelemme muun muassa siitä, mikä meidän näkemys tilanteesta on Oulussa, mitä palveluja tarvitsemme ja mitä teemme tästä eteenpäin jo olemassa olevien asioiden lisäksi, Laajala kertoi lauantaina päivällä Ylelle.

Hän korostaa, että järkyttävistä tapahtumista huolimatta Oulu on turvallinen kaupunki, jossa kiinnitetään tästä edes vielä enemmän huomiota turvallisuutta lisääviin asioihin. Hän toivoo eritoten nuorilta avointa keskustelua.

– Kenelläkään ei ole mitään hävettävää siinä, mitä on koettu ja nähty. Jos näin on käynyt, asiasta täytyy kertoa vanhemmille, koulussa opettajille, läheisille ystäville tai sellaiselle henkilölle, jonka kanssa asian voi viedä viranomaisen tietoon.

Aikuisten tehtävä on nyt kuunnella nuoria

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaaja Mono Kuoppala kertoo, että paikkakunnalla viime kesän ja syksyn aikana tapahtuneet seksuaalirikosepäilyt ovat nousseet pintaan monissa keskusteluissa, joita hän on viime aikoina nuorten kanssa käynyt.

Hän korostaa, että on hyvä, että nuoret puhuvat. Aikuisten tehtävä on kuunnella nyt erityisen tarkalla korvalla.

– Avainasia on, että aikuiset kysyvät, mitä nuorille kuuluu ja oikeasti pysähtyvät kuuntelemaan. Mitä vaikeammasta asiasta on kyse, sitä useamman kysymyskerran se voi vaatia: välttämättä ensimmäisellä, toisella tai kymmenennelläkään kerralla ei tule vastausta, Kuoppala muistuttaa.

Mono Kuoppala sanoo, että nuoret tarvitsevat nyt läsnäoloa ja kokemuksen, että asioihin puututaan. Vastuulliset tulee saada vastuuseen. Juha Virranniemi / Yle

Hänen kokemuksensa mukaan vanhemmat ovat huolestuneempia Oulun epäillyistä seksuaalirikoksista enemmän kuin nuoret itse.

– Jotkut nuoret ovat kommentoineet, että elämä jatkuu ja arki kulkee. He eivät ole huomanneet omassa elinpiirissä muutosta, eikä asia ole kauheasti puhututtanut tai pohdituttanut. Osaa puolestaan huolettaa hyvinkin paljon.

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaajan Mono Kuoppalan mukaan täytyy varautua, että uusia tapauksia voi tulla vielä ilmi. Poikkeukselliset tapahtumat ovat menneet myös nuorisotyöntekijän ihon alle.

– Jos ilkeäsin sanoisin, että voi vee ja muutaman muun kirjaimen siihen perään, mutta jätän nyt sanomatta.

Nuoret kokevat Oulun yhä turvalliseksi

Lauantai-iltapäivänä kauppakeskus Valkeasta tavoitetut nuoret ovat tietoisia siitä, että heidän ikäistensä nuorten epäilleen joutuneen seksuaalirikosten uhreiksi. Nuoret ovat kuulleet asiasta muun muassa uutisista ja vanhemmiltaan.

Oulun seksuaalirikosepäilyissä ainakin osaa tytöistä on houkuteltu sosiaalisessa mediassa. Poliisin mukaan heitä on houkuteltu tapaamisiin lupaamalla esimerkiksi alkoholia ja tupakkaa. Kukaan Ylen haastattelemista nuorista heistä ei ole saanut epäilyttäviä viestejä somessa.

Sekä oululainen Saara Kokko, 15, että kempeleläinen Liila Kinnunen, 15, kokevat, että Oulu on edelleen turvallinen paikka nuorelle naiselle.

– Turvallista on, kun ei lähde tuntemattomien matkaan, Kinnunen sanoo.

– Ja etenkin, kun liikkuu kaverin kanssa, Kokko jatkaa.

Saara Kokko ja Liila Kinnunen. Juha Virranniemi / Yle

Kokon ja Kinnusen mukaan asiasta ei ole puhuttu koulussa, mutta molemmat haluaisivat sitä.

– Olisi hyvä, jos jonkin verran koulussakin käydään keskustelua näistä asioista. Ne tapahtuvat kuitenkin niin lähellä, Kinnunen sanoo.

Myös oululainen Saana Saukkoriipi, 12, kokee, että Oulu on turvallinen kaupunki asua. Hänen koulussaan on keskusteltu epäillyistä seksuaalirikoksista.

Muhoslainen Miro Cevirel, 13, on kuullut Oulun seksuaalirikosepäilyistä isältään. Miron koulussa asiasta ei ole keskusteltu.

– Ne ovat vähän pelottavia, Cevirel sanoo.

Miro Cevirel. Juha Virranniemi / Yle

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala kertoo, että sosiaalinen media ja sen riskit ovat tärkeimpiä asioita, joihin tullaan paneutumaan. Hän painottaa myös nuorten kohtaamisen tärkeyttä.

– Me tarvitsemme lisää mahdollisuuksia kohdata nuoria ja lapsia. Sen vuoksi pohdimme nyt, kuinka voimme ottaa asian paremmin käsittelyyn kouluissa.

– Mietimme myös sitä, miten tavoitamme vanhempia tässä tilanteessa ja kuinka miten voimme auttaa, tukea ja informoida heitä. Koulujen vanheimpainillat voivat olla sellaisia, joista heidät tavoittaa parhaiten, Laajala jatkaa.

Useita seksuaalirikosepäilyjä

Oulun poliisi tutkii lukuisia seksuaalirikosepäilyjä kesän ja syksyn 2018 ajalta. Ensimmäiset tapaukset tulivat julkisuuteen joulukuun alussa, ja perjantaina poliisi tiedotti uusista epäilyistä. Aiempien viiden seksuaalirikoskokonaisuuden tutkinnan poliisi on arvioinut kestävän kevääseen asti.

Perjantaina julki tulleissa uusissa tapauksissa epäiltyjä on neljä. Heistä on poliisin mukaan otettu kiinni kolme. Neljännen tilanteesta poliisi ei vielä perjantaina kertonut. Lauantaina poliisi kertoi Ylelle, että neljännen epäillyn henkilöllisyys on tiedossa, mutta hänen kiinniottaminen ei ole juuri nyt ajankohtainen.

Näissä tapauksissa epäillyt rikokset ovat raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.

Uhrit ovat uusissa tapauksissa poliisin mukaan alle 15-vuotiaita tyttöjä. Aiemmissa tapauksissa uhreja on viisi, ja heidän iäkseen on kerrottu 12–15 vuotta.

Perjantaina poliisi kertoi, että yksi uhreista on kuollut syksyllä. Hänen kuolinsyytään ei ole kerrottu julkisuuteen. Poliisi kertoi ainoastaan, että kuolemaan ei epäillä liittyvän rikosta ja ettei kerro asiasta enempää, koska kyse on kuolinsyyn selvittämisestä.

Yhteensä epäiltyjä on nyt kuusitoista, kaikki ovat ulkomaalaistaustaisia. Ylen tietojen mukaan aiempien tapauksien epäillyissä on mukana henkilöitä ainakin Irakista, Afganistanista, Eritreasta ja Syyriasta.

