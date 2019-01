16 epäiltyä, uhrien määrä lähestyy kymmentä – ainakin tämä Oulun seksuaalirikosepäilyistä tiedetään

Oulun poliisi tutkii lukuisia seksuaalirikosepäilyjä kesän ja syksyn 2018 ajalta. Ensimmäiset tapaukset tulivat julkisuuteen joulukuun alussa, ja perjantaina poliisi tiedotti uusista epäilyistä. Aiempien viiden seksuaalirikoskokonaisuuden tutkinnan poliisi on arvioinut kestävän kevääseen asti.

Perjantaina julki tulleissa uusissa tapauksissa epäiltyjä on neljä. Heistä on poliisin mukaan otettu kiinni kolme. Neljännen tilanteesta poliisi ei vielä perjantaina kertonut. Näissä tapauksissa epäillyt rikokset ovat raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.

Uhrit korkeintaan 15-vuotiaita

Uhrit ovat uusissa tapauksissa poliisin mukaan alle 15-vuotiaita tyttöjä. Aiemmissa tapauksissa uhreja on viisi, ja heidän iäkseen on kerrottu 12–15 vuotta.

Perjantaina poliisi kertoi, että yksi uhreista on kuollut syksyllä. Hänen kuolinsyytään ei ole kerrottu julkisuuteen. Poliisi kertoi ainoastaan, että kuolemaan ei epäillä liittyvän rikosta ja ettei kerro asiasta enempää, koska kyse on kuolinsyyn selvittämisestä.

Kaikki epäillyt ulkomaalaistaustaisia, suurin osa 20–30-vuotiaita, nuorimmat alaikäisiä

Yhteensä epäiltyjä on nyt kuusitoista, kaikki ovat ulkomaalaistaustaisia. Ylen tietojen mukaan aiempien tapauksien epäillyissä on mukana henkilöitä ainakin Irakista, Afganistanista, Eritreasta ja Syyriasta.

Heistä osa on tullut Suomeen turvapaikanhakijoina ja osa kiintiöpakolaisina. Osa on saanut Suomen kansalaisuuden. Suurin osa miehistä on 20–30-vuotiaita. Uusissa tapauksissa kaksi epäiltyä on poliisin mukaan alle 18-vuotiaita.

Yksi laajimman rikoskokonaisuuden epäillyistä ehti poistua Suomesta ennen kuin poliisi sai hänet kiinni. Mies saatiin kiinni Saksassa tammikuun alussa.

Puolet epäillyistä yhdessä tapauksessa

Puolet kuudestatoista on epäiltynä kuukausia jatkuneesta hyväksikäyttötapauksesta, joka oli tullut poliisin tietoon koulun ja sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kautta.

Rikosnimikkeitä on ollut useita: ainakin törkeä raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja pahoinpitely. Kaikki nimikkeet eivät koske kaikkia epäiltyjä. Muita tapauksia tutkitaan ainakin törkeänä raiskauksena, törkeänä seksuaalisena hyväksikäyttönä tai lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä.

Aiemmin julkisuudessa olleista tapauksista kuullut epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä ainakin niihin rikosnimikkeisiin, joista heitä epäillään.

Ainakin osaa tytöistä houkuteltu somessa

Epäillyt rikokset ajoittuvat kesään ja syksyyn 2018. Laajin kokonaisuus on siis kestänyt kuukausia, perjantaina julki tulleet tapaukset ovat poliisin mukaan viime kesältä, ja muutama epäillyistä rikoksista on tapahtunut loka- tai marraskuussa.

Esitutkinnassa on käynyt ilmi, että ainakin osassa tapauksissa tyttöjä on lähestytty sosiaalisen median, kuten Facebookin, Instagramin ja Snapchatin kautta. Heitä on poliisin mukaan houkuteltu tapaamisiin lupaamalla esimerkiksi alkoholia ja tupakkaa.

Jutun tiedot on koottu Ylen aiemmista uutisista sekä poliisin tiedotteista.

