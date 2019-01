Sipilä: Suomeen tulevien on sopeuduttava lainsäädäntöömme ja arvoihimme

Hallitus ei pidä erillistä hätäkokousta Oulun seksuaalirikosepäilyjen vuoksi, sanoi pääministeri Juha Sipilä (kesk.) toimittajille Oulussa. Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.) oli esittänyt aiemmin hätäkokouksen järjestämistä.

Sipilän mukaan ministerit olivat lauantaina puhuneet asiasta puhelimitse. Sipilän mukaan on todennäköistä, että Oulun tapauksista keskustellaan myös valtioneuvoston istunnossa torstaina.

Oulussa on Sipilän mukaan valmistauduttu hyvin seuraavaan viikkoon ja viranomaisten yhteistyö toimii hyvin.

– Se, että tällaiset tapaukset tulevat ilmi, kertoo yhteisön toimivuudesta, Sipilä sanoi illalla Oulussa Ylelle.

– Kyse on vakavasta rikoksesta ja on selvä asia, että hallituksen lähtökohtana on, että rikoksen tekijät eivät tule Suomeen ja teemme kaikkemme, että rikokset tulevat ilmi ja niistä saadaan tuomio.

Jokaisen, joka tulee Suomeen, on sopeuduttava Sipilän mukaan Suomen lainsäädäntöön, arvoihin ja käytäntöihin.

– Joka ei sopeudu, hänet pitää saada Suomesta karkotettua, tämä on lähtökohta, Sipilä totesi.

"Vakavia seksuaalirikostuomioita ollaan kiristämässä"

Vakavien seksuaalirikosten tuomioiden koventaminen on Sipilän mukaan jo eduskunnan käsittelyssä ja ehditään käsitellä ennen vaaleja.

– Sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmässä on joulukuussa käynnistetty toimenpidekokonaisuus, joka valmistuu helmikuussa. Keskustelemme siitä myös opposition kanssa.

Hallitus haluaa osoittaa Sipilän mukaan olevansa Oulun tukena ja lupaa pienen taloudellisen tuen kriisin hoitoon.

Sipilä korosti, että nuorten osalta on äärimmäisen tärkeätä, että kotona ja koulussa keskustellaan, miten toimitaan sosiaalisessa mediassa ja kerrotaan avoimesti, jos epäilyjä on.

Myöhemmin illalla lähettämässään tiedotteessa Sipilä muistutti, että käytännön lainvalmistelutyö ei ole silti aina yksinkertaista.

– Suomi kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja maamme perustuslain takaamia oikeuksia. Näissä raameissa hallitus on tehnyt aiempaa nopeammaksi törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamisen. Laki astui voimaan vuoden alusta, Sipilä kirjoitti.

Oulun kaupungin johdon kanssa pidetyssä tapaamisessa olivat mukana Sipilän lisäksi sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) sekä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.).

Sisäministeri Mykkäsen mukaan on myös varmistettava, että rikoksiin syyllistymättömät saavat elää Suomessa rauhassa.

– Suurin osa ulkomaalaisväestöstä elää moitteettomasti. Pitää huolehtia, ettei pieni vähemmistö sekä pilaa turvallisuutta että aja meitä toisiamme vastaan, Mykkänen sanoi.

