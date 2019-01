Ruotsidemokraatit jäävät pois korkean tason turvallisuuskonferenssista – syynä puolueen edustajien puuttuminen ohjelmasta

Ruotsin Taalainmaalla alkaa iltapäivällä vuosittainen korkean tason turvallisuus- ja puolustustapahtuma. Kolmipäiväinen Sälenin konferenssi kokoaa yhteen muun muassa poliitikkoja, turvallisuusviranomaisten edustajia, tutkijoita sekä järjestöväkeä.

Konferenssin tämänvuotinen ohjelma on synnyttänyt jo ennalta debattia, sillä Ruotsin kolmanneksi suurimman puolueen ruotsidemokraattien delegaatio on jättäytymässä pois kokonaan konferenssista. Ruotsidemokraattien puolustuspoliittinen edustaja Roger Richtoff perustelee poisjääntiä sillä, että puolueen edustajia ei ole kutsuttu puhumaan tapahtuman ohjelmaosuuksiin. Sen sijaan muista valtiopäiväpuolueista tai niiden nuorisojärjestöistä on edustajia eri ohjelmakohdissa.

– Miksi matkustaisimme Säleniin ja istuisimme katsojiksi yleisöön? Voimme yhtä hyvin seurata verkkolähetystä etänä, ruotsidemokraattien Richtoff perustelee STT:lle.

Vaikka puolue ei ole edustettuna paikan päällä, se suunnittelee kommentoivansa Sälenin turvallisuus- ja puolustusaiheita etäältä.

"Ruotsidemokraatteja ei syrjitä"

Konferenssia järjestävän Folk och Försvar -järjestön mukaan ohjelmavalinnat eivät ole kannanotto ruotsidemokraattien suuntaan.

– Kaikki puolueet eivät ole joka vuosi lavalla. Ruotsidemokraatit ovat käytännössä olleet mukana joka vuosi, joten heihin ei kohdistu syrjintää. Näin ohjelma vain on rakentunut tänä vuonna, Folk och Försvarin pääsihteeri Maud Holma von Heijne sanoi keskiviikkona ruotsalaisuutistoimisto TT:lle.

Järjestön pääsihteerin mukaan viime vuonna poliitikkoja haluttiin enemmän Sälenin konferenssin lavalle, koska kyse oli vaalivuodesta.

– Tänä vuonna olemme päättäneet keskittyä vähemmän politiikkaan, muun muassa sen takia, että hallituksen muodostaminen on venynyt.

Sälenin konferenssin lisäksi Folk och Försvar -järjestö järjestää vuoden mittaan lukuisia muita tapahtumia ja koulutuksia turvallisuus- ja puolustusasioista.

Niinistö pohjoismaisessa seurassa

Suomen puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) vierailee Sälenin konferenssissa huomenna maanantaina. Hän nousee puhumaan lavalle pohjoismaisten puolustusministerikollegoidensa kanssa.

Ministeri Niinistö osallistuu konferenssiin ensimmäistä kertaa. Niinistö on kutsuttu Säleniin jo aiemmin, mutta hän ei ole voinut osallistua tapahtumaan aikataulusyistä. Näin kertoi puolustusministeriön viestintäjohtaja Niina Hyrsky STT:lle joulukuussa.

Aiemmin Sälenin-konferenssissa ovat vierailleet Suomesta muun muassa presidentti Sauli Niinistö, aiemmat ministerit Carl Haglund (r.) ja Erkki Tuomioja (sd.), Puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg sekä suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari.

Sälenin turvallisuus- ja puolustuskonferenssissa on vuosittain satoja osallistujia. Lavalla nähdään kymmeniä puhujia. Seminaarilavan keskustelut lähetetään suorana verkossa myös tänä vuonna.

Lähetyksiin pääsee Folk och Försvar -järjestön kotisivujen kautta (siirryt toiseen palveluun) tai suoraan järjestön YouTube-palvelussa.