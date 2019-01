Lumivyöry surmasi kolme laskettelijaa Itävallassa – Neljäs uhri on yhä kateissa

Neljännen uhrin etsinnät on toistaiseksi keskeytetty lumivyöryvaaran vuoksi.

Neljännen uhrin etsinnät on toistaiseksi keskeytetty lumivyöryvaaran vuoksi. Harald Schneider / AFP

Euroopassa ainakin 24 ihmistä on kuollut alkuvuodesta säähän liittyvissä onnettomuuksissa.

Kolme saksalaista laskettelijaa on kuollut lumivyöryssä Itävallan Alpeilla. Neljäs uhri on edelleen kateissa, mutta etsintä on toistaiseksi keskeytetty huonojen sääolosuhteiden vuoksi.

Kolmen miehen ruumiit löydettiin myöhään lauantaina Lechin laskettelukeskuksen läheltä. Lumivyöryn alle hautautuneiden laskettelijoiden jäljille päästiin, kun yhden laskettelijan vaimo ilmoitti miesten kadonneen.

Surmansa saaneet olivat 57-, 36- ja 32-vuotiaita. Kadoksissa on vielä seurueeseen kuulunut 28-vuotias mies.

Viranomaisten mukaan neljän ystävyksen joukko oli lasketellut suljetulla rinteellä. Miehet olivat varustautuneet lumivyöryn varalta, ja he ehtivät laukaista ilmatyynyn ennen hautautumistaan lumeen. Uhrit paikallistettiin matkapuhelinsignaalin avulla.

Lumi haittaa liikennettä

Uutistoimisto AP:n laskujen mukaan Euroopassa on kuollut ainakin 24 ihmistä alkuvuodesta erilaisissa säähän liittyvissä onnettomuuksissa. Norjassa lumivyöryn alle jäi viime viikolla neljä ihmistä.

Keski-Euroopassa vuosi on alkanut poikkeuksellisen lumisissa merkeissä, mikä saattaa osaltaan selittää onnettomuuksien määrää. Myös kuluvan viikonlopun aikana lunta on satanut runsaasti Etelä-Saksassa ja Itävallassa.

Baijerissa sijaitsevassa Kemptenin kaupungissa viranomaiset ovat sulkeneet 11 liikuntapaikkaa tiistaihin saakka. Tilat suljettiin varotoimenpiteenä, koska katolle pakkaantuvan lumen pelättiin koettelevan rakenteiden kestävyyttä, uutistoimisto DPA raportoi.

Juna- ja maatienliikenne Saksan ja Itävallan rajaseudulla on hidastunut. Baijerissa junat ovat laskeneet kulkunopeuttaan, koska lumen painamien puiden pelätään kaatuvan kiskoille. Saksan puolella sijaitseva Balderschwangin kylä joutui sunnuntaina eristyksiin, kun sinne johtava tie jouduttiin sulkemaan lumivyöryriskin vuoksi, uutistoimisto AP kirjoittaa.

Lue lisää:

5.1.2019 Raskas lumentulo sekoittaa liikennettä Saksassa ja Itävallassa – Baijerin vuoristoseuduille voi sataa jopa metri lunta

Lähteet: AP, Reuters