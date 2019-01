Venäjä osti Laosista sodanaikaisia T-34-panssareita paraateihinsa – vaunu tunnettiin Suomessa Sotkana

Venäjän puolustusministeriö on ostanut kaakkoisaasialaisesta Laosista 30 toisen maailmansodan aikaista suunnittelua olevaa T-34 panssarivaunua. Ministeriön mukaan vaunut ovat toimintakuntoisia, ja niitä niitä aiotaan käyttää voitonpäivän paraateissa ja sotaelokuvissa.

Vanhojen vaunujen osto oli tiettävästi osa kauppaa, jolla Venäjä myi Laosille uusia panssarivaunuja.

Laosista hankitut vaunut ovat 85 mm:n tykillä varustettua mallia T-34-85.

Suomalaisille T-34 oli tuttu vastustaja jatkosodassa, ja muutama sotasaaliiksi saatu vaunu oli omassakin käytössä. Suomessa T-34 tunnettiin nimellä Sotka, ja 85 mm:n tykillä varustettu oli pitkäputkinen Sotka.

T-34 panssarivaunuja valmistettiin yli 80 000 kappaletta Neuvostoliitossa ja sen liittolaismaissa, ja se on maailman eniten valmistettu panssarivaunu. Vaunua on käytetty toisessa maailmansodassa, Korean ja Vietnamin sodissa ja lukuisissa muissa yhteenotoissa.

Juuri Vietnamin sodan peruja T-34-vaunut ovat päätyneet Laosiinkin, minne ne hankittiin Vietnamin varastoista, kertoo internetjulkaisu The Drive (siirryt toiseen palveluun). Venäjän television mukaan vaunut olisivat vuoden 1944 eli toisen maailmansodan aikaista tuotantoa.

Toinenkin arvio vaunujen iästä on. Venäläinen vaunuharrastaja Aleksei Hlopotov arvioi The New York Times -lehdelle (siirryt toiseen palveluun), että Laosista ostetut vaunut on valmistettu 1950-luvulla Tšekkoslovakiassa. Hänen mukaansa viimeistely näyttää liian siistiltä neuvostolaiseksi.

Paitsi Laosissa, T-34 vaunuja on ainakin viime vuosiin asti ollut käytössä muun muassa Pohjois-Koreassa, Kuubassa ja useissa Afrikan maissa.

Legendaarinen T-34 on yksi historiaan liittyvistä venäläisten ylpeydenaiheista. Se on muistomerkkinä monilla paikkakunnilla, ja vaunusta ja sen käyttäjistä kertovat sotaelokuvat ovat suosittuja.

Lähteet: AP, Tass