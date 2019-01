Kriisichat aukeaa lasten seksuaalisesta nettihoukuttelusta: Asiantuntijat kehottavat rauhallisuuteen nuorten kanssa keskusteltaessa

Oulussa ja Helsingissä paljastuneet alaikäisten seksuaaliset hyväksikäyttötapaukset ovat herättäneet pelkoa ja huolta. Netissä tapahtuva lasten ja nuorten houkuttelu seksuaaliseen kanssakäymiseen ei kuitenkaan ole uusi ilmiö, muistuttaa Pelastakaa Lapset ry:n erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen.

– Houkuttelua on monenlaista. Lasta voidaan pyytää keskustelemaan seksuaalissävytteisesti, pyyttää lähettämään kuvia tai lapsi altistetaan pornografialle, Vaaranen-Valkonen selventää Aamu-tv:n haastattelussa.

Teknologian kehittyminen on tuonut lasten ja nuorten ulottuville paljon uusia tapoja olla yhteydessä itselleen tuntemattomiin ihmisiin. Vaikka suurin osa netissä tapahtuvasta kanssakäymisestä on normaalia ja hyvää, on teknologia tuonut myös seksuaalirikoksia suunnitteleville uusia mahdollisuuksia lyhyessä ajassa ottaa yhteyttä suureen määrään alaikäisiä.

Jos Oulun ja Helsingin viimeaikaiset nuoriin kohdistuneet seksuaalirikosepäilyjen ovat herättäneet kysymyksiä, niihin saa vastauksia esimerkiksi tänään kello 16.00 avautuvasta Pelastakaa Lapset ry:n (siirryt toiseen palveluun) kriisichatista.

Vanhempi: Älä uhkaa kännyn poisottamisella

Paniikkiin ei kuitenkaan ole syytä. Netin riskeistä pitäisi pystyä puhumaan lasten ja nuorten kanssa rauhallisesti. Syyttäminen ja huutaminen vain huonontavat lapsen turvallisuutta.

– Kun ilmiöistä puhuminen tuottaa paljon pelkoa, niin vanhemmat voivat alkaa vaatia nuorta tilille siitä, mitä hän on netissä tehnyt. Se ei ole hyvä keino, koska silloin nuori ei pelosta avaudu, Vaaranen-Valkonen sanoo.

Mediakasvatuksen suunnittelija Rauna Rahja Mannerheimin Lastensuojeluliitosta muistuttaa, että keskustelussa vanhemman äänensävy on hyvin tärkeä. Keskusteluja kannattaa käydä tavallisen arjen yhteydessä aina silloin tällöin, ei pelkästään ajankohtaisten uutiskohujen aikana.

– Vanhempi saa myös näyttää osaamattomuutensa. Nuorta voi pyytää vapaasti omin sanoin kertomaan, minkälaisia asioita hän netissä tekee ja mitä sovelluksia käyttää.

Tärkeintä on välittää nuorelle viesti, että hän voi ilman rangaistusta milloin vaan kertoa mistä tahansa itseään häiritsevästä asiasta. Pelastakaa Lapset ry:n 3000:lle nuorelle tekemän kyselyn mukaan suurin este seksuaalisista kontakteista kertomiselle oli pelko siitä, että vanhempi rajoittaa älypuhelimen käyttöä.

Nuoruuteen kuuluu huomion hakeminen, vastuu on aina aikuisella

Itseään ja seksuaalista identiteettiään etsiville nuorille netin kautta saatava huomio voi olla myös hyvää ja tärkeää. Kaikki huomio netissä ei suinkaan ole vaarallista.

– Pitäisi lempeästi myös muistaa, että jokainen meistä tarvitsee ihailua ja hyväksyntää. Vastuu on kuitenkin aina aikuisella, vaikka lapsi olisi lähettänyt kuvan tai lähtenyt mukaan keskusteluun, sanoo erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen.

Keskustelujen ja tiedon lisäämisen lisäksi seksuaalisen väkivallan kitkeminen edellyttää myös järeämpiä keinoja. Raiskauksia 20 vuotta tutkinut ja niistä paljon kirjoittanut kansanedustaja Anna Kontula ehdotti viikonloppuna blogissaan (siirryt toiseen palveluun), että raiskausten vähentämiseksi on käynnistettävä monialainen ohjelma verkkoriskien hallitsemiseksi.

Kontulan mukaan teknologian muutos on tapahtunut niin nopeasti, että tavanomaiset lasten suojelumekanismit, kuten vanhempien valvonta, sosiaaliset normit, koulujen valistus ja lainsäädäntö eivät ole pysyneet perässä.

