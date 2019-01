USA:n terveydenhuollon hintauudistus meni pieleen – "Tavallinen ihminen ei voi ymmärtää"

Yhdysvaltain sairaaloiden on ilmoitettava palveluidensa hinnat, mutta hintatiedoista ei saa selvää kuin ammattilainen.

Yhdysvalloissa astui vuodenvaihteessa voimaan laki, joka edellyttää kaikkia terveydenhuollon laitoksia julkaisemaan kaikkien palveluidensa ja lääkkeidensä hinnat.

Lain tarkoituksena on vahvistaa kuluttajien asemaa, sillä Yhdysvaltain terveydenhuolto perustuu yksityisiin terveysyrityksiin, ja terveydenhuollon hinnat ovat tunnetusti erittäin korkeat.

Paremman läpinäkyvyyden avulla asiakkaat voivat vertailla hintoja ja kilpailuttaa sairaaloita, lain laatijat toivoivat.

Lain toteutus on kuitenkin epäonnistunut pahan kerran, kirjoittaa The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Sairaaloiden hintatiedot on kyllä internetissä nähtävillä tiedostoissa, jotka tunnetaan nimellä "chargemaster". Niissä on lueteltu tuhansia erilaisia toimenpiteitä niiden tieteellisillä nimillä.

Tieteellisten nimien käyttö merkitsee, ettei tavallisella ihmisellä ole käytännössä mitään mahdollisuutta ymmärtää, mitä hänen haluamansa toimenpide maksaisi.

Lehden artikkelissa hintatietoja verrataan tilanteeseen, jossa auton hintaa ei kerrottaisi kokonaisuutena, vaan jokaisen osan hinta erikseen.

– 99:lle prosentille kuluttajista tämän tiedon käytettävyys on rajallista, jopa hyödytöntä, sanoi New Yorkin alueen sairaalayhdistyksen puheenjohtaja Kenneth E. Raske.

Sekavuutta lisää se, että ilmoitetut hintatiedot eivät itse asiassa juurikaan vastaa todellisuutta. Joidenkin sairaaloiden hinnastoihin onkin lisätty merkintä, etteivät esitetyt hinnat välttämättä pidä paikkaansa.

– Tämä uudistus on pieni askel eteenpäin, mutta jää kauas siitä, mitä tarvittaisiin. Ilmoitetut hinnat ovat kuvitteellisia, paisuteltuja ja vaikeita ymmärtää, jyrähtää terveydenalan Clear Health Costs -kansalaisjärjestön johtaja Jeanne Pinder.

Vanderbiltin sairaalan operaatioiden hintoja. Vanderbilt Health

Obaman hallinto jätti uudistuksen kesken

Velvoite terveyshintojen julkistamiseen juontaa juurensa jo kahdeksan vuoden taakse. Silloin presidentti Barack Obaman hallintokaudella vietiin läpi suuri terveydenhoitouudistus, joka kansan suussa tunnetaan Obama Caren nimellä.

Lakipaketissa oli merkittynä yhdellä lauseella, että kaikkien Yhdysvalloissa toimivien sairaaloiden on julkaistava standardiHINTANSA kaikille toimenpiteille, lääkkeille ja muille hoidoille vuosittain.

Obaman hallinto ei lähtenyt viemään vaatimustaan käytäntöön, mutta presidentti Donald Trumpin hallinto tarttui asiaan.

– [Palvelujen] tuottajien ja vakuutusyhtiöiden hinnoittelun on oltava läpinäkyvämpää. Ei ole olemassa suurempaa voimaa kuin informoitu kuluttaja, totesi Yhdysvaltain terveysministeri Alex Azar viime vuonna.

Mikä "standardimaksu"?

Uudistuksen saama murskaava kritiikki on tullut hallinnolle yllätyksenä.

Ongelman keskiössä on The New York Timesin mukaan termi "standardimaksu". Sitä ei ole täsmennetty, joten kaikki sairaalat ilmaisevat sen omalla tavallaan. Tämä tekee sairaaloiden välisen vertailun mahdottomaksi.

Useimmat yhdysvaltalaiset saavat terveydenhoitonsa vakuutusten kautta, joten heille hinnoilla ei ole juuri merkitystä.

Osalla väestöstä ei kuitenkaan ole vakuutusta, joten he tarvitsisivat kipeästi tietoa hoitonsa hinnasta. Tässäkin tapauksessa ilmoitetuista listahinnoista ei ole juuri apua, koska vakuutuksettomat ihmiset voivat usein saada alennusta.

Hintatietoja kaipaavat lisäksi ne, jotka ovat ottaneet edullisen vakuutuksen, jossa omavastuuosuudet ovat korkeat.

Yhdysvaltain terveyshallinto on ilmoittanut, että se ottaa vastaan lain korjausehdotuksia.