Vääränlaiset alushousut voivat pilata miehen urheilusuorituksen – "Jos alapäässä ei ole mukava tunne, pelaaminen on vastenmielistä"

Tästä on kyse Miesten alushousuissa on paljon eri malleja ja materiaaleja. Vapaa-ajalla ja urheillessa toimivat erilaiset alusvaatteet.

Huonot alushousut voivat vaikuttaa jopa urheilusuoritukseen.

Täydellinen alushousu on silloin, kun käyttäjä unohtaa, että kalsarit ovat jalassa.

KajaaniHuoliteltu pukeutuminen alkaa alusvaatteista, myös miehillä. Vaihtoehtoja housun alle löytyy monia, aina klassisesta mallista boksereihin.

Alushousut valitaan tyypillisesti käyttömukavuuden ja -tarkoituksen mukaan. Esimerkiksi urheilevan miehen tärkeimmät valintaperusteet ovat istuvuus ja mukavuus.

– Tärkeintä on, että niitä ei huomaa, kun ne ovat jalassa. Ne eivät hierrä tai paina mistään, kertoo Kajaanin edustushokissa jääkiekkoa pelaava Jaakko Harjula.

Jääkiekkoilija Jaakko Harjulalle alushousuilla on merkitystä niin kaukalossa kuin sen ulkopuolella. Mimmi Nietula / Yle

Kaukalossa Harjulalla on aina eri alusvaatteet, kuin sen ulkopuolella. Sopimattomien tai löysien alushousujen vuoksi jääkiekkoilijan sukukalleudet eivät ole "sirklaantuneet", vaikka epämiellyttäviä hiertymiä on joskus tullut.

Siksi Harjula käyttää pelatessa teknisiä alusasuja, joissa on pidempi lahje.

– Alushousujen pitää olla sopivan tiukat, ei löysät. Jos alapäässä ei ole mukava tunne, pelaaminen on vastenmielistä, sanoo Harjula.

Alushousuissa pitää pysyä mukavuusalueella. Jaakko Harjula

Myös hiihtäjä Martti Jylhälle alusasuilla ja -housuilla on iso merkitys. Ihoa vasten oleva vaatekerta on mietitty tarkoin, sillä se voi jopa vaikuttaa urheilusuoritukseen. Kesäharjoittelussa housujen on siirrettävä kosteutta pois iholta, sillä muuten vaate aiheuttaa helposti hiertymiä. Talvella niiden on oltava myös riittävän lämpimät.

– Ne ovat tärkeässä osassa, etteivät suoritukset kaadu siihen minkälaiset housut tai bokserit on jalassa, sanoo Jylhä.

Miehillä ei ole kuppikokoa

Kärsämäellä toimiva Finnsvala on yksi harvoista suomalaisista yrityksistä, jotka tekevät miesten alusvaatteita kotimaassa. Alusvaatteiden tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kosteuden siirto sekä suojaaminen tuulelta, tulelta ja kylmyydeltä. Niihin on käytetty erilaisia materiaaleja: osa kuiduista on kosteutta imemättömiä ja osa neuloksista on kaksikerrosrakenteisia.

– Neuloksiin sitoutuu ilmaa, ja se eristää siten kylmältä sekä kuumalta, sanoo Finnsvalan toimitusjohtaja Onerva Aakko.

Finnsvalan toimitusjohtajan Onerva Aakkon mukaan miesten alushousuissa tärkeintä ovat materiaali ja istuvuus. Paulus Markkula / Yle

Vaikka naisten rintaliiveissä kuppikoko vaihtelee, miesten alushousuissa sukukalleudet eivät tarvitse erityismuotoilua. Siitä pitää huolen materiaalin joustavuus.

– Housujen kaavoja ja istuvuutta voidaan tietenkin tarvittaessa muuttaa, sanoo Aakko.

Miehet ostavat tummempia sävyjä, ja naiset hankkivat lahjaksi värikkäämpiä. Mikko Heikkinen

Finnsvalan toimitusjohtajan Onerva Aakkon kokemuksen mukaan kansainvälisillä miesten alusvaatemarkkinoilla kaivataan väriskaaloja, mutta kotimaassa väreillä ei ole leikitelty.

– Tietysti tekninen vaate saa olla myös hyvännäköinen, mutta meillä materiaali ja istuvuus ovat ykkösjuttu, sanoo Aakko.

Alushousujen värit vaihtelevat luonnollisesti myös ostajan mieltymysten mukaan.

– Kesällä mennään kirkkaisiin ja syksyllä tummempiin väreihin. Miehet ostavat tummempia sävyjä, ja naiset hankkivat lahjaksi värikkäämpiä, sanoo Kajaanin Dressmannin myymäläpäällikkö Mikko Heikkinen.

Perinteiset bokserit pitävät pintansa

Vaikka alusvaatteissa valinnanvaraa riittää, bokseri-malli päätyy useimmin miesten ostoskassiin. Niistäkin löytyy monia lahjemittoja ja materiaaleja. Yksi uusimmista tekstiileistä on bambu, joka tekee alushousuista puuvillaa pehmeämmät. Monille miehille hyvä kangas onkin usein hintaa tärkeämpi.

Oikean kokoiset bokserit löytyvät ostajalle helpoiten paketin takana olevan mittataulukon avulla. Lucas Holm/Yle

Jääkiekkoilija Jaakko Harjula tietää, mikä hänelle sopii, myös kaukalon ulkopuolella. Tärkeää on, miltä alushousut näyttävät.

– Sillä on merkitystä, minkälaisilla alushousuilla kulkee, ettei ihan missä sattuu riejuissa tuolla liiku. Alushousuissa pitää pysyä mukavuusalueella, sanoo Harjula.

Lue lisää:

Kalsarit hiersivät suomalaismiestä New Yorkissa, päätyi rasvaamaan hiertymiä naistenvessaan – syntyi yksi monista firmoista, jotka brändäävät tuotteensa tarinan kautta.

Kotimaiset kalsarit ovat harvinaisuus – vain muutama yritys selvisi halpatuonnista ja neuvostoviennin romahduksesta