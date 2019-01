Hallituksen syntyminen Ruotsiin edelleen epävarmaa: Vasemmistopuolue vaatii vielä lisäneuvotteluja

Ruotsinvaltiopäivien puhemies Andreas Norlén tapasi tänään kaikkien puolueiden johtajat.

Keskustapuolue ja liberaalit ovat ilmoittaneet tukevansa pääministeriksi keskiviikon äänestyksessä sosiaalidemokraattien Stefan Löfveniä.

Hänen johtamaansa hallitukseen tulisi myös ympäristöpuolue. Löfvenin valinta ei kuitenkaan onnistu, jos vasemmistopuolue vastustaa nimitystä.

Vasemmistopuolueen ei tarvitse keskiviikon äänestyksessä aktiivisesti tukea Löfveniä, vaan pelkkä tyhjän äänestäminen riittäisi valintaan.

Puolue on ollut tyytymätön uuden hallituksen ohjelmapaperiin, joka on sen mukaan aivan liian oikeistolainen. Keskustapuolueen puheenjohtaja Annie Lööf lisäksi muistutti viikonvaihteessa, että sopimukseen on kirjattu, ettei sen paremmin ruotsidemokraatit kuin vasemmistopuoluekaan saa vaikutusvaltaa Ruotsin politiikkaan.

Vasemmistopuolue on ollut sosiaalidemokraattien tukipuolue viime kaudella eikä hyväksy kirjausta, jossa estetään sen vaikutusvalta.

Vasemmistopuolueen puheenjohtaja Jonas Sjöstedt sanoi tiedotustilaisuudessa, että puolueen on vaikea asettua tällä hetkellä mahdollisen Stefan Löfvenin hallituksen taakse. Mutta puolue aikoo käydä edelleen neuvotteluja etsiäkseen mahdollisuuksia asettua tukemaan Löfveniä seuraavaksi pääministeriksi.

Keskiviikon äänestys pääministeristä on järjestyksessään kolmas. Jos neljäskin yritys valita pääministeri epäonnistuu, edessä ovat automaattisesti uudet vaalit.

Lähteet: STT, Reuters, SVT