Sairaanhoitopiirin kuvausrekka aukeaa aamuhämärissä kuvamaan maakuntien potilaita – ”Tunnelma oli kuin amerikkalaisissa elokuvissa”

SaloKello on vähän vaille kahdeksan, kun Salon aluesairaalan pihalle ilmestyy Minna Näreharju. Hän tulee sairaalan ovista ja suuntaa kohti pihalla olevaa rekkaa. Sen kyljessä lukee Tyks kuvantaminen, ja kuvissa näkyy erilaisia ihmisen elimiä kuten aivot, jalka ja selkä.

Minna Näreharju menee kuvauttamaan polveaan. Röntgenhoitaja Touko Vahtera ohjaa asiakkaan pukeutumistilaan, jossa tämä vaihtaa kuvaukseen sopivat sairaalahousut. Sen jälkeen hän ohittaa hoitajan työpöydän, jossa on monitoreja ja siirtyy magneettikuvauslaitteeseen.

Kuvausrekkaan noustaan portaita pitkin. Minna Rosvall / Yle

Laite näyttää samalta kuin sairaalan tiloissa, mutta se täyttää lähes koko rekan leveyden. Tilaa on kuitenkin riittävästi, jotta hoitaja pääsee molemmille puolille laitetta. Hän antaa potilaalle ohjeet ja kuulokkeet.

Kuvaus alkaa, kun hoitaja on sulkenut tiukasti oven ja siirtynyt monitorien ääreen. Näin toimii kuvausrekka, jonka Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri otti käyttöön vuoden 2019 alussa. Minna Näreharju on ensimmäisiä potilaita Salossa.

– Tuntui hassulta, kun sanottiin, että saa lähteä rekkaan kuvattavaksi. Ajoin eilen tästä ohi ja näin, kun joku käveli ovesta sisään. Pukeutumistila ei ollut kovin iso, mutta kyllä minä sinne mahduin ihan hyvin, pohtii Minna Näreharju.

Magneettikuvaus oli hänelle ensimmäinen, mutta hän oli käynyt poikansa kanssa Tyksin kuvaustiloissa.

– Tyksin laite kolisi ja rytkytti paljon enemmän. Se oli tätä isompi ja massiivisempi kone. Tunnelma oli kuin amerikkalaisissa elokuvissa. Kivat valot vilkkuivat katossa, kertoo Näreharju.

Potilas välttyy matkustamiselta

Magneettikuvausrekat ovat yleisiä Suomessa. Viidestä yliopistosairaalasta vain Kuopiolla ei ole käytössään tällä hetkellä kuvausrekkaa. Lounais-Suomessa myös Satakunnan sairaanhoitopiiri tekee kuvantamista rekan avulla.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri osti oman magneettikuvausrekan, sillä kuvantamisen kysyntä kasvaa koko ajan. Radiologian vastuualuejohtaja Roberto Blanco Sequeiros kertoo, että tutkimuksia tehdään 30 000 vuodessa. Niistä 10 prosenttia eli 3 500 kuvausta tehdään rekassa.

Röntgenhoitajat seuraavat kuvauksen etenemistä kuvausrekassa. Minna Rosvall / Yle

– Magneettikuvausten määrät ovat lisääntymässä. Haluamme palvella alueyksiköitä tasapuolisesti. Olemme aiemmin käyttäneet vuokrarekkaa, mutta on edullisempaa käyttää omaa rekkaa. Se maksaa itsensä takaisin, kertoo Blanco Sequeiros.

Sairaanhoitopiiri maksoi vuokrarekasta henkilökuntineen 700 000 euroa vuokraa vuodessa. Oma, Hollannissa valmistettu rekka maksoi 1,5 miljoonaa euroa.

Kaikki yleisimmät tutkimusmuodot voidaan toteuttaa myös tässä rekassa, mutta suurten verisuonten kuvantamisia ei voida tehdä. Roberto Blanco Sequeiros

Rekassa röntgenhoitaja kuvaa potilaan itsenäisesti ja on tarvittaessa yhteydessä ohjeet antaneeseen lääkäriin tai päivystysyksikköön. Lääkäri on ohjeistanut kuvaukset etukäteen sähköisesti potilasjärjestelmään. Sieltä löytyvät kuvausohjeet kirjallisina.

Lääkäri antaa lausunnon kuvista etäyhteydellä. Kuvat siirtyvät sähköisesti kuva-arkistoon.

– Hoitohenkilökuntamme on hyvin ammattitaitoista. He pystyvät tekemään tutkimuksia itsenäisesti. Koulutamme heidät siihen, mutta toki heillä on aina etäyhteys lääkäriin olemassa, kertoo Blanco Sequeiros.

Lähes koko keho voidaan kuvata rekassa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuvausrekassa on uusinta magneettikuvantamistekniikkaa. Tutkimusvalikoima on parempi kuin aiemmassa vuokrarekassa. Kuvantamisessa ollaan siirtymässä yhä enemmän erikoistutkimuksiin, kun taas perusröntgentutkimusten käyttö vähenee. Leiketutkimuksella saadaan monipuolisempaa tietoa.

Hoitaja seuraa kuvausta monitorien kautta samaan tapaan kuin sairaalassa. Minna Rosvall / Yle

Odottaville äideille voidaan tehdä lantion mittaustutkimuksia. Heidän ei tarvitse saapua kuvaukseen Tyksiin. Näin pystytään luopumaan röntgenpohjaisista tutkimuksista, joissa tarvitaan säteilyä lantion mittaamiseen. Selän ja pää alueen kuvauksia tehdään paljon.

– Kaikki yleisimmät tutkimusmuodot voidaan toteuttaa myös tässä rekassa, mutta suurten verisuonten kuvantamisia ei voida tehdä. Niiden kuvaaminen on keskitetty Tyksin kantasairaalaan, kertoo vastuualuejohtaja Roberto Blanco Sequeiros.

Potilaita parhaimmillaan 15 päivässä

Kuvantamisrekassa odotetaan jo seuraavaa potilasta. Röntgenhoitaja Touko Vahtera puhdistaa ripeästi kuvauslaitetta ja siirtelee tarvikkeita valmiiksi. Tahti on melkoinen, sillä kuvausrekka palvelee tehokkaasti koko päivän. Potilaita tulee kuin liukuhihnalla jopa 15 päivässä. Vastaanottoaika jatkuu kello 18 saakka.

Kuvantamisrekan kyljessä on kuvia kuvattavista kehonosista. Minna Rosvall / Yle

– Olosuhteet rekassa ovat tietenkin erilaiset kuin sairaalassa, kun on uusi rekka ja hienot puitteet. Kuvaus ei silti eroa kiinteällä laitteella kuvaamisesta. Kiirettä ei ole. Etenemme potilas kerrallaan, kertoo Vahtera rauhallisesti.

Vahtera kertoo, että potilailta on tullut myönteistä palautetta. He pitävät valoisasta ja tilavasta laitteesta.

Salossa sairaalassa työskentelevä radiologian vastuualueen hallinnollinen osastohoitaja Riitta Rastas pitää myös uutta rekkaa hyvänä hankintana. Maakunnallinen palvelu on tärkeää. Palveluaikoja on myös saatu laajennettua.

– Voimme tehdä esimerkiksi ylävatsan alueen magneettikuvantamistutkimuksia. Tähän asti asiakas on joutunut matkustamaan Turkuun, kertoo Rastas.

Maanantaisin rekka on Loimaalla, tiistaisin Turussa kirurgisessa sairaalassa, keskiviikkoisin Uudessakaupungissa Vakka-Suomen sairaalassa ja Salon sairaalassa torstaisin ja perjantaisin.