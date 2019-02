Kiinnikkeitä ja kohdun kudospuutoksia – sektio voi vaikeuttaa seuraavaa raskautta

Sektioiden määrä on Suomessa kasvussa. Nyt joka kuudes vauva syntyy keisarileikkauksella. Seinäjoella ja Vaasassa luku on vielä suurempi eli noin joka viides on sektiovauva. Synnytystavan valintaan vaikuttavat esimerkiksi äidin ylipaino tai synnytyspelko.

Leikkauksessa on aina riskinsä. Sektio voi myös tutkimusten mukaan lisätä keskenmenon vaaraa seuraavassa raskaudessa. Myös raskaaksi tuleminen voi olla vaikeampaa.

Leikkaus aiheuttaa kohtuun aina arven. Jos se infektoituu tai paranee huonosti, kohtuun syntyy kudospuutosalue eli istmoseele. Tuoreen tutkimuksen mukaan sellainen löytyy jopa 74 prosentilla sektioäideistä.

– Valtaosalla se on oireeton, eikä vaikuta raskaaksi tulemiseen. Istmoseele on kuitenkin liitetty sektion jälkeiseen hedelmättömyyteen varsinkin, jos muita syitä ei ole löytynyt, kertoo naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, perinatologi Tarja Myntti Helsingin yliopistollisesta sairaalasta.

Hätäsektioissa infektioriski on suurempi, koska vauvaa tai äitiä uhkaavan hengenvaaran takia leikataan nopeasti, eikä äidin vatsanpeitteitä pestä kuten suunnitellussa sektiossa.

– Jos kohdunsuu on jo paljon auki, kohtuun on myös voinut nousta emättimestä bakteereja sisätutkimuksen myötä. Tämä lisää infektioriskiä, Myntti sanoo.

Toistuvat sektiot ovat riski suuremmille kudospuutosalueille ja komplikaatioille.

Sektion seurauksena voi myös syntyä kiinnikkeitä kohdun sisälle. Niin kutsuttu Ashermanin syndrooma voi aiheuttaa hedelmättömyyttä tai ainakin haitata uuden raskauden alkamista.

Kiinnikkeitä voidaan irrottaa tähystyksen yhteydessä.

– Jos kohtuun on jäänyt istukan pala ja joudutaan tekemään kaavinta, voidaan samalla ruiskuttaa kohtuun myös kiinnikkeiden muodostumista estävää ainetta, kertoo Myntti.

Toistuvat sektiot altistavat istukkaongelmille

Joskus voi käydä niin, että seuraava raskaus kiinnittyy kohdussa sektioarven kohdalle. Harvinainen tilanne voi pahimmillaan johtaa kohdun repeämiseen.

– Näitä on arviolta yksi tapaus noin 2000 – 2500 raskautta kohden.

Verenvodosta johtuva kohdunpoiston riski on keisarileikkauksen yhteydessä kuusinkertainen alatiesynnytykseen verrattuna.

Myös istukan kiinnittymishäiriöt ovat harvinaisia mutta mahdollisia toistuvien sektioiden jälkeen. Aiempi sektio lisää Myntin mukaan riskiä, että istukka kiinnittyy seuraavassa raskaudessa kohdunsuun eteen. Silloin sektio voidaan joutua tekemään ennenaikaisesti. Istukka voi myös kiinnittyä vanhan sektioarven päälle tai liian tiukasti kohtulihakseen.

– Tällaisissa tapauksissa sektiossa tulee tavallista suurempi verenvuoto. Joskus istukka ei irtoa ollenkaan ja joudutaan kohdunpoistoon, Myntti sanoo.

Kohdunpoiston riski sektioissa on kuitenkin äärimmäisen harvinainen kehittyneissä maissa. Myntti siteeraa tutkimusta, jonka mukaan tällaisia tapauksia on keskimäärin 0,6 tuhatta synnytystä kohden.

– Verenvodosta johtuva kohdunpoiston riski on kuitenkin keisarileikkauksen yhteydessä kuusinkertainen alatiesynnytykseen verrattuna.

Vakavaan verenvuotoon ja kohdunpoistoon voivat johtaa istukan kiinnittymishäiriön lisäksi esimerkiksi leikkaushaavan vuoto ja mahdollisesti leikkauksessa aiheutuneet verisuonivauriot.

Montako sektiota kohtu kestää?

Kohtuhaava ommellaan kahdessa kerroksessa, jotta se kestäisi tulevat raskaudet. Tärkeää on myös huolehtia, että eri kudoskerrokset menevät kohdakkain.

Kudosten paraneminen on yksilöllistä, eivätkä lääkärit voi antaa suositusta turvallisten sektioiden määrästä.

Lääkäri arvioi jokaisen sektion yhteydessä kohdun seinämän paksuuden ja vahvuuden. Jos seinämä on revennyt tai erityisen ohut, potilaalle ei enää suositella uusia raskauksia.

– Joillakin kohtulihas on kolmenkin sektion jälkeen vahva ja hyvä, toisella taas todella ohut ja arpinen, Myntti kertoo.

Repeämisriski on suurin loppuraskaudessa, kun kohtu on hyvin venyttynyt ja supistukset alkavat.

Myntin mukaan yksi sektio ei estä synnyttämästä seuraavaksi alakautta. Olisi kuitenkin hyvä, jos synnytys käynnistyisi itsekseen, koska lääkkeillä käynnistämisen tiedetään hieman lisäävän kohdun repeämisriskiä.

– Rutiininomaista uusintakeisarileikkausta kannattaa välttää, jos alatiesynnytykselle ei ole mitään estettä, painottaa Myntti.

Kahden perättäisen sektion jälkeen kuitenkin yleensä päädytään suosittamaan jatkossakin sektiosynnytystä.

Keisarileikkaus tehdään yleensä poikittaisesta kohtuviillosta. Pystyviilto lisää kohdun repeämäriskiä.

– Seuraavan raskauden repeämisriskiä lisää tutkimusten mukaan myös se, että edellinen sektio on tehty ennen kuin raskaus on ollut täysiaikainen.

Jos sektion jälkeisen raskauden aikana tulee kovia alavatsakipuja vanhan sektioarven kohdalle, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, perinatologi Tarja Myntti neuvoo hakeutumaan synnytyspäivystykseen. Kivut voivat olla merkki kohdun repeämisestä.