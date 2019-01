Seksuaalirikosvyyhdin varjostama Oulu miettii selviytymiskeinoja – kaupungin viranomaiskokouksessa pohditaan, mitä valtiolta pyydetään

Oulun kaupunki järjestää tänään sisäisen viranomaiskokouksen liittyen Oulun seksuaalirikosepäilyihin. Kokouksessa linjataan tulevia tukitoimia, eli mitä valtiolta tarvitaan sekä pyydetään. Lisäksi tarkoituksena on pohtia, kuinka rahoitus saadaan toimivasti siirrettyä ennaltaehkäisyyn sekä käytännön työhön.

– Haluaisin korostaa sitä, että kyse ei ole kriisikokouksesta, Laajala sanoo.

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala kertoo, että tänään järjestettävässä kokouksessa pohditaan pääministeri Juha Sipilän pyynnöstä esimerkiksi sitä, millaisia uusia keinoja Oulun kaupunki voi toteuttaa ja järjestää.

– Nyt haetaan uusia avauksia. Pääministeri sanoi, että olkaa rohkeita esityksissänne. Ideoimme erilaisia tapoja, miten voimme välittää tietoa, järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia. Myös mediakoulutusta ja -kasvatusta pitää varmasti lisätä kouluissa, Laajala sanoo.

Kaupunginjohtaja muistuttaa, että erilaisia toimenpiteitä on tehty koko ajan. Laajalan mukaan kaikki toimet eivät vain ole julkisia.

– Nyt on kysymys siitä, että näiden tilanteiden jälkeen on havahduttu siihen, mitä on tapahtunut. Me tarvitsemme myös uusia vaikuttavampia keinoja.

Laajalan mukaan tänään kokoustavan asiantuntijaryhmän tarkoituksena on saada kahden-kolmen viikon aikana esitys valmiiksi valtionvarainministeriölle.

Hän uskoo, että hakemus käsitellään nopeasti.

– Pääministeri lupasi, että rahoitus järjestyy. Uskon, kun päätös tulee, niin sen jälkeen toiminta käynnistyy mahdollisimman pian. Ehkä helmi-maaliskuussa, Laajala pohtii.

Kerromme kohta lisää.

