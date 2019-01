Kolin paimenviikot jatkuvat ensi kesänä petohyökkäyksistä huolimatta – lampaat saavat hevosia seurakseen

Lampaat palaavat Metsähallituksen Kolin paimentiloille ensi kesänä. Paimenviikot jouduttiin keskeyttämään viime kesänä heinäkuun alussa ja lampaat siirtämään turvaan, kun ahma hyökkäsi kahtena yönä lampaiden kimppuun. Ahman hyökkäysten seurauksena kuoli kymmenkunta lammasta.

Ensi kesänä Lakkalan ja Seppälän tiloilla perinnemaisemia on hoitamassa suomenhevosia ja pieni määrä lampaita. Metsähallituksen suunnittelija Tarja Teppo kertoo, että petojen uhkaan on nyt varauduttu viime vuotta paremmin. Lampaille on rakennettu metallinen ja sähköistetty yöaitaus, jonka pitäisi pitää ahmat poissa lampaiden kimpusta.

Teppo kertoo, että laiduneläimiksi suunniteltiin myös kyyttöjä, mutta niistä luovuttiin, koska niiden kuljettaminen laitumille oli liian hankalaa. Varsinkin Lakkalan tila on niin syrjässä ja huonon tien päässä, että isolla karja-autolla sinne ei pääse. Lehmien kävelyttäminen tiloille olisi puolestaan ollut liian työlästä.

Haku Metsähallituksen paimenviikoille (siirryt toiseen palveluun) käynnistyi tänään tiistaina. Koli on ollut aikaisempina vuosina suosittu kohde. Hakijoita on ollut noin 300–400, kun viikkoja jaettavana on ollut vain 30. Teppo kertoo, että tänä vuonna Kolilla hakijoille ei voida ennalta taata, mitä eläimiä tiloilla tietyillä viikoilla on hoidettavana.

– Siellä voi olla vain hevosia, vain lampaita tai molempia. Hoidoltaan eläimet eivät poikkea toisistaan. Huolehditaan, että niillä on vettä ja annetaan niille kivennäisiä säännöllisin välein.

Teppo myös lohduttaa, että halutessaan myös hevosia voi rapsuttaa samalla tavalla kuin lampaitakin.