Nuoret: nuuska on siistiä ja sporttista – lätkänpelaajat tiennäyttäjinä, kertoo selvitys

Nuuska on teini-ikäisten trendipahe. Nuuska on cool. Käyttäväthän sitä jääkiekkoilijatkin.

"Se vaan on ollu kauheen siisti juttu ja halunnu olla sellai siisti jätkä."

Näin kertoo Nuuska ja nuoret -selvitykseen (siirryt toiseen palveluun) haastateltu suomalaisnuori.

Vaikuttaessaan nuuska "poraa", "sätii", "kolahtaa" tai "kolisee".

Nuorten nuuskan käyttö on 2010-luvulla tasaisesti lisääntynyt. Tutkija Mikko Piispan mukaan nyt siitä näyttää tulleen uusi trendi. Se myös liitetään sporttiseen elämäntapaan.

– Nuorten uteliaisuus ja kiinnostus nuuskaa kohtaan ovat kasvaneet ja asenteet ovat muuttuneet sallivammiksi. Mielikuva voi olla, että nuuska on aika cool.

Mikko Piispa haastatteli selvitystä varten 15–21-vuotiaita nuoria Torniossa sekä Helsingissä viime vuoden keväänä. Hän kuuli myös nuorisotyöntekijöitä sekä nuuskan välittäjiä ja myyjiä.

Raportin tarkoituksena oli selvittää nuorten nuuskan käyttöä ja mahdollisuuksia ehkäistä sitä.

Nuorten asenteet tupakointia kohtaan ovat muuttuneet aikaisempaa kielteisemmiksi. Henrietta Hassinen / Yle

Jääkiekkoilijallakin nuuskapussi huulessa

Nuuskaa käyttävät yhä nuoremmat lapset.

Suomessa pojat aloittavat nuuskakokeilut aikaisemmin kuin tytöt, hieman alle 14-vuotiaina. Vaikka negatiivinen leima on tyttöjenkin keskuudessa haalistunut, tyypillisiä käyttäjiä ovat silti yhä pojat ja urheilijat.

"Kaikilla on joku frendi joka on urheilija, se urheilija on sillee ”hei sä et pilaa sun keuhkoja nii pahasti tällä”, niin sit ne on sillee “wou”, ja sit ne alkaa itekin käyttää."

– Selkeää käyttäjäprofiilia ei ole, vaan käyttäjä voi olla kuka tahansa. Ehkä nuuska on vähän kunnollisempien nuorten juttu. Sillä on tavallaan sporttinen imago ja siksi nuoret kokevat, ettei nuuskan käyttö ole ongelma, Mikko Piispa sanoo.

Samalla asenteet tupakointia kohtaan ovat muuttuneet kielteisemmiksi ja sitä pidetään myös terveydelle haitallisempana.

Nuori jääkiekkoilijoista:

"Nehän ne vissiin eniten käyttää sitä. Että kaikissa halleissa on nuuskan käyttökielto, mutta siltiki ne käyttää. Käyttäähän nämä ammattilaisetki, suurin osa niistä."

Nuuskan hankkiminen helppoa

Samansuuntaisia ajatuksia tuo ilmi myös tuore Syöpäjärjestöjen selvitys Nuuska urheilun toimintaympäristössä. Siinä selvitettiin nuuskan käyttöä junioriurheilijoilla pääkaupunkiseudulla ja Oulun seudulla.

– Nuuskan saatavuus iästä ja maantieteellisestä sijainnista riippumatta on helppoa, kertoo Syöpäjärjestöjen selvityksen tekijä Risto Fonselius.

Näin siitäkin huolimatta, että nuuskan myynti ja maahantuonti on Suomessa kielletty. Poikkeuksena on täysi-ikäisten yksityishenkilöiden matkustajatuonti, jonka puitteissa sitä saa tuoda kilon vuorokaudessa omaan käyttöön.

Tutkija Mikko Piispa on selvityksen Nuuska ja nuoret tekijä. Jouni immonen / Yle

Torniolaisten on helppo käydä ostamassa nuuskaa rajan toiselta puolelta Haaparannasta. Helsingissä sitä hankitaan lauttamatkan takaa Tukholmasta.

Nuuska ja nuoret -selvityksen mukaan Torniossa nuuska on osittain "paikallinen tapa", johon aikuiset suhtautuvat arkipäiväisemmin kuin esimerkiksi Helsingissä.

"Kun ihmiset käy kaikkialla useemmin, Ruotsissa ja muuta vastaavaa. Ja se että kun tääl päin on just niin, että on joku frendi joka käyttää, niin sit tulee se, että itekin et vois kokeilla."

Tyypillisesti nuoret saavat nuuskaa täysi-ikäisiltä kavereiltaan tai isoveljiltään, mutta myös omilta vanhemmilta.

Torniolaiset käyvät ostamassa nuuskaa Ruotsin puolelta Haaparannasta. Linus Hoffman / Yle

"Lapset oikein pyytää [vanhemmiltaan], että voitko hankkii. Lapset ei välttämättä ite käytä, mut se että kun saa rahaa siitä kun myy."

– Toistaiseksi nuuska vaikuttaa olevan myös suhteellisen riskitön ja helppo tapa tehdä rahaa. Vain harvat nuoret tunsivat ketään nuuskan myynnistä kiinni jäänyttä, Mikko Piispa kertoo.

Tiukempi ote nuorison nuuskan käyttöön

Nuuskan ja sähkösavukkeen käyttö on kielletty oppilaitosten sisä- ja ulkotiloissa. Selvitykseen mukaan se on silti hyvin yleistä.

Ehkäisevän päihdetyön projektipäällikkö Hanne Munterin mielestä tarvitaan entistä tehokkaampaa maahantuonnin, Ruotsin osalta myös maastaviennin, valvontaa sekä tiukempia rajoituksia.

– Kasvattajien, vanhempien ja opettajien, ei pitäisi sallia välittämistä. Heiltä tuntuu unohtuvan, että nuuskan myyminen tai ostaminen on laitonta, hän lisää.

Alaikäiset saavat tai ostavat nuuskaa täysi-ikäisiltä ystäviltä. Jotkut saavat sitä myös vanhemmiltaan. Henrietta Hassinen / Yle

"Niin ei biitti tai nuuska oo yhtä paha kuin muut. Niin mieluummin poliisit tai nää ettii mieluummin jotain huumeita, ku jotain biitinmyyjii."

Tutkija Mikko Piispan mielestä sekä nuoret että kasvattajat tarvitsevat enemmän tietoa nuuskasta ja sen haitoista.

Osa nuorista toivoisi, että vanhemmat olisivat paremmin perillä asiasta, ja he voisivat keskustella siitä vanhempiensa kanssaan.

– Nuoret myös kertovat, että kun on aikansa käyttänyt nuuskaa, erityisyyden tunne karisee ja huomaa, ettei se nyt niin kauhean ihmeellistä ja hienoa olekaan.

"Siinä on sellanen imelä haju, mitä mä en kestä yhtään. Se on just sellai, et jos joku bussis avaa jonku kiekon, niin mul alkaa heti tulla oksennuksen maku suuhun."

Tiistaina Helsingissä julkaistu selvitys Nuuska ja nuoret on osa Ehkäisevän päihdetyön, EHYT ry:n kolmivuotista Nikotiinihanketta.

Jutussa käytetyt sitaatit ovat poimintoja Nuuska ja nuoret -selvityksessä esiintyvistä nimettömistä nuorten haastatteluotteista.