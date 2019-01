Ilmastohuoli kasvaa – lentämistä välttävät järjestävät omat matkamessunsa: "Matkustaminen vaatii ajattelutavan muutoksen"

Lentämisen välttäminen ilmastosyistä on kasvanut niin laajaksi ilmiöksi, että asiasta kiinnostuneet järjestävät vaihtoehtoiset matkamessut (siirryt toiseen palveluun) Helsingissä ensi viikonloppuna.

Maata pitkin -varjomatkamessujen ajatuksena on antaa vinkkejä ilmastoystävällisemmistä tavoista matkustaa. Tämä tarkoittaa erityisesti juna-, bussi- ja polkupyörämatkailun lisäämistä, kertovat tapahtuman järjestäjät Eeva Astala ja Arto Sivonen Yle Radio 1:n Ykkösaamussa.

Tapahtuman järjestäjiä yhdistää huoli ilmaston lämpenemisestä ja lentomatkailun lisääntymisestä.

– Meitä yhdistää ilmastoystävällinen elämäntapa. Lentäminen on huomattavasti haitallisempaa ilmastolle kuin kaikki muut tavat matkustaa. Kun haluaa elää mahdollisimman ympäristöystävällisesti, niin kyllä se tarkoittaa sitä että välttää lentämistä, sanoo Eeva Astala.

Yhä useammat etsivät vinkkejä maata pitkin matkustamiseen

Ilmastohuolen lisääntyminen näkyy myös lentämistä välttelevien Facebook-ryhmässä (siirryt toiseen palveluun), jossa on jo runsaat 3 000 jäsentä, kertoo Astala. Messuilla matkavinkkejä kuullaan ihmisiltä, jotka ovat vältelleet lentämistä jo usean vuoden ajan.

– Se vaatii ajattelutavan muutoksen. Pitää ajatella, että matkustaminen on osa lomaa. Maata pitkin siihen menee vähän enemmän aikaa, mutta se on rauhallisempaa ja mukavampaa. On enemmän mahdollisuuksia tavata ihmisiä ja tutustua paikkoihin, sanoo Eeva Astala.

Arto Sivonen kertoo tehneensä viime kesänä koko perheen kanssa lomamatkan Helsingistä Berliiniin ja sieltä Pariisiin, Nizzaan ja Italian rannikolle. Perheen 6-, 8- ja 14-vuotiaat lapset ihastuivat junamatkoihin niin, että ensi kesälle mietitään uutta junamatkaa juuri lasten toivomuksesta.

– Mulla oli aiemmin jonkinlainen ajatuslukko siitä, että lasten kanssa ei voi tehdä pitkiä junamatkoja. Se oli kuitenkin ihan maailman parasta. Lapset rakastivat, että näkivät mistä mihin oltiin menossa, ja tapasivat ihmisiä aivan eri tavalla. Se oli seikkailu, sanoo Sivonen.

Eeva Astala kertoo tehneensä kahtena kesänä pyöräilymatkan Viroon. Molemmilla kerroilla matkaa kertyi satoja kilometrejä pyörän selässä.

– Niistä tuli ikimuistoisia reissuja. Ovat kyllä jääneet paremmin mieleen kuin sellaiset lomamatkat, minne on menty lentäen.

Hitaampi matkustaminen palkitsee

Huonojakin puolia maata pitkin matkustamisessa on, myöntävät Astala ja Sivonen. Matkustamiseen täytyy varata enemmän aikaa kuin lentäen. Hitaampi matkustaminen tosin palkitsee, kun matkan varrella näkee enemmän.

Reittien suunnittelu voi myös olla haasteellista, kun kaikkea tietoa ei ole saatavana netistä. Matkalle kertyy myös helposti hintaa, koska eri reiteille täytyy hankkia omat lippunsa, he luettelevat.

– En lähtisi junalla viikonloppumatkalle Roomaan, mutta kyllä suhteellisen nopeasti, yhdessä-kahdessa yössä pääsee Hampuriin, jolloin on jo keskellä kaikkea, sanoo Arto Sivonen.

Messuille he toivovat mahdollisimman paljon osallistujia, jotka haluavat jakaa omat vinkkinsä onnistuneeseen matkaan maata pitkin.