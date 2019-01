Viisi huippujuttua sunnuntai-iltaan: Testaa, miten paljon työsi kuormittaa ja lue, onko ksylitoli edelleen hyvä hampaille

Outi Sorsa, 34, ei saanut kiitosta työstä, menetti yöunet ja uupui: Jopa 60 prosenttia kokee henkistä kuormitusta työssä – testaa kuormituksesi

Henkinen kuormitus työssä on lisääntynyt. Työolobarometrin mukaan jopa 60 prosenttia palkansaajista kokee työnsä henkisesti raskaaksi. Kun Outi Sorsa kertoi kuormituksestaan töissä, häntä ei otettu vakavasti. Lue Outi Sorsan tarina ja testaa jutun testillä oma kuormituksesi.

Iseauto-bussi on edennyt jo koeajoihin.

Itseohjautuvat minibussit huristavat pian Euroopan kaupunkien kaduilla – Tallinna ja Helsinki ovat etunenässä robottiajoneuvojen kehityksessä

Viron ensimmäinen itseohjautuvan auton prototyyppi on valmis. Liikenteessä sitä kokeillaan kesällä.

Jani Aarnio

Rajkumar Sabanadesanin kolumni: Oulun tapahtumista on vaikea puhua, mutta juuri siksi niistä pitää puhua – rehellisesti

Kulttuuri yksin ei tee kenestäkään raiskaajaa, mutta on syytä tunnustaa, mitkä tekijät tutkitusti kasvattavat riskiä, kirjoittaa Rajkumar Sabanadesan kolumnissaan. Tamperelainen Sabanadesan on entinen turvapaikanhakija, ja hän on työskennellyt myös vastaanottokeskuksen johtajana.

AOP

Vauvakriisi: Jos sama meno jatkuu, maahanmuutto on kaksinkertaistettava – ja eläkkeiden on joustettava

Suomalaisten syntyvyyden nopea lasku saa pohtimaan, kuka maksaa tulevaisuudessa eläkkeemme? Asiantuntijoiden mukaan eläke voisi joustaa ylöspäin, kun tilanne on hyvä – tai alaspäin, kun näyttää huonolta. Eläkejohtajat puolestaan panostaisivat maahanmuuttoon.

Niko Mannonen / Yle

Ksylitolia on syötetty koko kansalle – mitä koivusokeribuumista jäi käteen?

Jos olet kasvanut Suomessa etkä tiedä ksylitolista, olet elänyt tynnyrissä tai herännyt juuri koomasta. Valtaosa 1970–1990-luvuilla syntyneistä tai kasvaneista päätyi keskelle koivusokerihuumaa. Tarhatädit lusikoivat lapsille ksylitolipurukumityynyjä, ksylitolia imeskeltiin pastilleina ja sitä sai tahnoina.

Camilla Sharif Antti Kolppo / Yle

"Saatoin ostaa vaatteita joka viikko"

Halpavaatteiden nopea kierto ja pikamuotikulttuuri tekevät vaateteollisuudesta yhden saastuttavimmista teollisuudenaloista. YK:n mukaan sen hiilijalanjälki on suurempi kuin kansainvälisen lento- ja laivaliikenteen yhteensä (siirryt toiseen palveluun). Jutussamme 28-vuotias Camilla Sharif kertoo, miten hän on muuttanut omia kulutustottumuksiaan.

Gilletten YouTube-kanava

Gillette teki #metoo-mainoksen ja partahöylät menivät boikottiin, miksi? – "Ajatus hyvä, mutta toteutus huono"

Asiantuntija kertoo, miksi mainos ärsyttää ja miten se olisi kannattanut tehdä toisin.