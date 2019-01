Poliisin kuusi vinkkiä nuorille: toimi näin, jos epäilyttävä henkilö ottaa yhteyttä somessa

Oulun poliisi julkaisi Instagram-storyssaan kuusi vinkkiä, kuinka nuoren kannattaa toimia, mikäli epäilyttävä henkilö ottaa somessa yhteyttä.

Poliisin vinkit 1. Älä hyväksy tuntemattomien kaveri- tai seuraamispyyntöjä. 2. Kerro tuntemattomien pyynnöistä ja viesteistä huoltajille. 3. Älä lähetä itsestäsi tietoja tai kuvia tuntemattomille tai suostu tapaamiseen. 4. Jos olet lähettänyt kuvia tai tavannut tuntemattoman, kerro asiasta huoltajalle. 5. Älä poista tuntemattoman kanssa lähetettyjä viestejä tai kuvia. 6. Muista, että aikuinen voi syyllistyä rikokseen, jos hän esimerkiksi pyytää vähäpukeisia kuvia.

Useita epäiltyjä seksuaalirikostapauksia yhdistää se, että tyttöjä on lähestytty sosiaalisen median, kuten Facebookin, Instagramin ja Snapchatin kautta. Heitä on poliisin mukaan houkuteltu tapaamisiin lupaamalla esimerkiksi alkoholia ja tupakkaa.

Poliisi korostaa säännöissään erityisesti varovaisuutta tuntemattomien ihmisten kanssa viestiessä. Poliisi muistuttaa myös, että jos nuori on lähettänyt esimerkiksi kuvia tai tavannut tuntemattoman, asiaa ei kannata salata aikuisilta.

"Ajatus on, että nuori pysähtyy miettimän näitä asioita"

Vanhempi konstaapeli ja nettipoliisi Lauri Nikula Oulusta kertoo, että vinkit ovat alun perin Helsingin poliisin luomia. Nikulan mukaan myös Oulun poliisi jakoi ne, kun ensimmäiset seksuaalirikosepäilyt tulivat julki.

– Ajatus on, että nuori pysähtyy miettimän näitä asioita.

– Nämä ovat varman päälle -ohjeita, en kuitenkaan kannusta ketään täydelliseen sulkeutumiseen, Nikula jatkaa.

Nikula painottaa myös sitä, kuinka tärkeää jokaisen vanhemman on tutustua erilaisen sosiaalisen median alustoihin. Nikula suosittelee vanhempia tutustumaan erityisesti Instagramiin ja Snapchatiin. Hänen mukaansa Facebook ei ole enää juurikaan lasten ja nuorten käytössä.

– Vanhempainillassa törmään usein siihen, että osa vanhemmista tuntee huonosti sosiaalista mediaa. Kuulee muun muassa sanottavan, että minähän en someen mene. Vanhempien olisi kuitenkin enemmän kuin hyvä tuntea somen logiikkaa ja pelisääntöjä, Nikula kertoo.

Useita epäiltyjä alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia

Oulun poliisi tutkii lukuisia seksuaalirikosepäilyjä kesän ja syksyn 2018 ajalta. Ensimmäiset tapaukset tulivat julkisuuteen joulukuun alussa, ja perjantaina poliisi tiedotti uusista epäilyistä.

Uusissa tapauksissa uhrit ovat poliisin mukaan alle 15-vuotiaita tyttöjä. Aiemmissa tapauksissa uhreja on viisi, ja heidän iäkseen on kerrottu 12–15 vuotta.

Yhteensä epäiltyjä on nyt kuusitoista, kaikki ovat ulkomaalaistaustaisia. Ylen tietojen mukaan aiempien tapauksien epäillyissä on mukana henkilöitä ainakin Irakista, Afganistanista, Eritreasta ja Syyriasta.

Heistä osa on tullut Suomeen turvapaikanhakijoina ja osa kiintiöpakolaisina. Osa on saanut Suomen kansalaisuuden. Suurin osa miehistä on 20–30-vuotiaita. Uusissa tapauksissa kaksi epäiltyä on poliisin mukaan alle 18-vuotiaita.

Rikosnimikkeitä on ollut useita: ainakin törkeä raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja pahoinpitely. Kaikki nimikkeet eivät koske kaikkia epäiltyjä.

