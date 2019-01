Ullavan pikkukylät pyristelevät irti Kokkolasta – "Identiteettimme on eri paria kaupungin kanssa"

Keskipohjalaiset Ullava, Kälviä ja Lohtaja ovat olleet kuntaliitoksessa Kokkolan kaupungin kanssa kymmenen vuotta. Selvityksen mukaan liitoskuntiin on sinä aikana satsattu suhteessa enemmän kuin Kanta-Kokkolaan.

Vuosien saatossa kritiikkiä on kuulunut eniten Ullavasta ja erityisesti Rahkosen kylältä. Viimeinen tikki on Kokkolassa vireillä oleva kouluverkkouudistus, joka uhkaa sulkea Rahkosen koulun. Armonaikaa on näillä näkymin vuoteen 2021, jolloin koulun kohtaloa arvioidaan uudestaan.

Alueen asukkaat eivät halua jäädä odottamaan, vaan aloittavat nimilistojen keräämisen kuntaliitoksesta eroamisen puolesta. Keskustelua on käyty jo kesästä 2018 lähtien.

Kyläaktiivi Hanna Meriläisen mukaan koulu on tärkeä alueen vireyden ylläpitäjä. 41 oppilaan alakoulusta löytyvät myös ryhmäperhepäiväkoti ja eskari.

– Koulu on aktiivikäytössä iltaisinkin. Meillä on liikuntakerhoja ja kuntosalitoimintaa, Meriläinen kertoo.

Ensimmäisiä nimä on jo paperissa, kertoo kyläaktiivi Hanna Meriläinen. Päivi Seeskorpi / Yle

Ullavanjärven ympäristössä, Rahkosessa ja Ylipään alueen pienissä kylissä, asuu noin 500 asukasta. Tarkoitus on kiertää joka ovella kysymässä kanta eroamiseen.

Hanna Meriläinen toivoo listaan paljon nimiä havahduttamaan päättäjiä.

– Toivottavasti valtuutetut eivät pitäisi väkisin kiinni alueesta, jonka kokevat taakaksi ja liian kalliiksi, vaan päättäisivät, että meidän kuuluu antaa näiden ihmisten liittyä Kaustiseen, jos he niin tahtovat.

Meriläisen mukaan kyse on paljon muustakin kuin koulun säilymisestä. Moni alueen asukas käyttää naapurikunta Kaustisen palveluita. Meriläinen puhuu myös identiteetistä.

– Meidän identiteettimme on eri paria kaupungin identiteetin kanssa. Toivomme, että meitä ymmärrettäisiin paremmin.

Kyläaktivisti Hanna Meriläisen mukaan nimilistojen kerääminen ja tulevat osaliitostunnustelut Kaustisen kanssa eivät ole uhkavaatimus Kokkolalle.

– Meillä on oikeus selvittää, paranisiko alueemme toimintakyky, jos kotikuntamme olisikin Kaustinen. Olemme miettineet Toholampia ja Kaustista ja päädyimme siihen, että rupeamme selvittämään asiaa lisää Kaustiselle päin.

Säilyisikö Rahkosen koulu Kaustisenkaan kanssa?

Kaustisen kunnanjohtaja Arto Alpia kertoo kuulleensa ullavalaisten osakuntaliitos-ajatuksista elokuussa 2018, kun asian puuhahenkilöitä vieraili Kaustisen valtuuston iltakoulussa.

Alpia suhtautuu ullavalaisten suunnitelmiin avoimesti. Asiasta keskustellaan, jos ja kun se tulee ajankohtaiseksi.

– Kaustinen on kompakti kunta. Pinta-alan kasvaminen ullavalaiskylillä toisi oman haasteensa palvelujen järjestämiselle. Mutta kyllähän kunnan väkiluvun lisääntyminen mukavalta näyttäisi, Alpia pohtii.

Jos Kaustista kotikunnakseen havittelevien ullavalaisten toive toteutuisi, se tarkoittaisi sitä, että Kaustisella olisi kaksi pientä alakoulua 13 kilometrin päässä toisistaan. Sekä Rahkosen koulu että Köyhäjoen koulu sijaitsevat lähellä nykyistä kuntarajaa.

Mentäisiinkö Rahkosen koulun säilymisen näkökulmasta ojasta allikkoon?

– Turha ruveta vielä spekuloimaan, mutta hyvin todennäköistä varmasti olisi, että jompikumpi kouluista lakkautettaisiin. Vielä on kuitenkin ennenaikaista lähteä asialla veikkailemaan, sanoo Alpia.