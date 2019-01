Maahanmuuttajat huolestuivat uusista rikosepäilyistä ja välttelevät Oulun keskustaa – ”Kun tuli lisää näitä, loppui voimat”

Seksuaalirikosten suma järkyttää oululaisia maahanmuuttajia. He ovat myös huomanneet kiristyneen ilmapiirin kaupungilla.

Ylen A-studio tapasi maahanmuuttajia Oulun monikulttuurisuuskeskuksessa maanantaina.

– Olen järkyttynyt, niin järkyttynyt. Minä joka ilta mietin, että miten pääsen yli tästä. Kun tuli vielä lisää näitä, mulla loppuu voimat, sanoo keskuksen työntekijä El Hazani Kazza.

Oulun poliisi tiedotti perjantaina neljästä uudesta seksuaalirikoksesta, jotka ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaisiin tyttöihin. Teoista epäillään neljää ulkomaalaistaustaista miestä.

Poliisi tiedotti myös yhden seksuaalirikoksen uhrin menehtyneen viime syksynä. Hänen kuolemaansa ei epäillä liittyvän rikosta.

El Hazani Kazza saapui Marokosta Suomeen 26 vuotta sitten. Hän on Oulun maahanmuuttajaneuvoston jäsen ja Oulun kaupungin monikielinen ohjaaja.

Kazza toivoo, ettei uusia tapauksia enää paljastu. Yhä enemmän pitäisi hänen mielestään tehdä töitä vastaavien tapausten ennalta ehkäisemiseksi.

– Meidän pitää käydä läpi jokainen nuori ihminen ja sanoa, mitä Suomessa saa tehdä ja mitä Suomessa ei saa tehdä.

Oulun poliisin mukaan ilmapiiri kiristyi joulukuussa poliisin tiedotettua useista ulkomaalaisten tekemistä seksuaalirikosepäilyistä. Poliisin mukaan ulkomaalaistaustaiset henkilöt saivat sen jälkeen osakseen asiatonta ja jopa uhkaavaa käyttäytymistä.

Kazza kertoo huomanneensa ilmapiirin muuttuneen, mutta ei itse ole kokenut koskaan rasismia.

– Terveiset kaikille suomalaisille vaan, että ei me olla kaikki samanlaisia. Osa suomalaisista ajattelee, että kaikki maahanmuuttajat ovat pahoja. Jos siellä on joku paha, ei tarkoita että kaikki ovat pahoja, hän toteaa.

“Parempi jäädä kotiin”

Myös Nuorten Muslimien Foorumin puheenjohtaja ja Oulun maahanmuuttajaneuvoston varajäsen Mowiid Ibrahim on järkyttynyt tapahtumista. Ibrahim tuli Suomeen Somaliasta perheensä kanssa kahdeksan vuotta sitten.

– Koko ajan menee pahemmaksi. Tuli mieleen, että maailma on loppunut siihen. En ole koskaan kuvitellut, että tällaisia tapahtumia voisi Oulussa tapahtua.

Ibrahim ei osaa sanoa, miksi juuri Oulussa on paljastunut useita lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia.

– Kotouttaminen onnistuu hyvin ja nopeasti, mutta on parannettavaa. Uskon, että kaupungin pitää järjestää erilaisia koulutuksia, että näitä saadaan ehkäistyä.

Ibrahimin mukaan monet maahanmuuttajat pysyttelevät nyt poissa Oulun keskustasta.

– Monet kaverit sanovat, etteivät he uskalla käydä keskustassa, sillä siellä katsotaan huonommin kuin aikaisemmin ja kiroillaan. Monet ajattelevat, että on parempi jäädä kotiin. Jos menee keskustaan, on harvinaista nähdä maahanmuuttajaa kävelemässä yksin.

Huolettaako tilanne sinua?

– Kyllä minua huolettaa. Joka päivä, joka tunti, joka minuutti, koko ajan minä mietin.