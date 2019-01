Rovaniemi hankki Aalto-kiinteistöt ja Antinkulman 7,5 miljoonalla eurolla

Rovaniemen kaupunki tiedotti j (siirryt toiseen palveluun)oulun alla ostaneensa kolme suojeltua Alvar Aallon suunnittelemaa kerrostaloa ja Sampokeskuksen korttelissa olevan Antinkulman liikekiinteistön.

Suojellut Aalto-talot ovat ydinkeskustassa Koskikadun ja Jaakonkadun varrella. Taloissa on liikkeitä ja toimistoja ja myös asuntoja.

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen antoi kaupasta pitkän tiedotteen, mutta kieltäytyi paljastamasta kauppahintaa.

Yle Lapin uutiset tilasi Maanmittauslaitokselta kauppakirjan, joka on julkinen. Lotvonen tietää kiinteistökauppojen olevan julkisia, mutta sanoo, ettei voinut lain mukaan paljastaa hintaa.

– Toki tiedän. Kauppahintarekisteriin Maanmittauslaitokselle tulee aikanaan tiedot ja jokainen voi ostaa ne tiedot, mutta emme voi tietoja antaa, koska me voimme käyttää niitä vain viranomaistehtäviin. Emme saa kertoa tietoja kenellekään, sanoo kaupunginjohtaja Esko Lotvonen.

Revontuliveistos 100 000 euroa

Kauppakirja on peräti 16-sivuinen. Siitä ilmenee koko Aalto-kiinteistökaupan yhteinen kauppahinta 7,5 miljoonaa euroa. Kauppakirjassa eritellään kiinteistöjen hinnat ja kaupan ehdot yksityiskohtaisesti.

Myös Aallon suunnitteleman talon seinässä ollut, mutta korjauksia varten muutama vuosi sitten pois viety Esko Häiväojan Borealis -reliefi kuului kauppaan.

Veistoksen osuus kauppahinnasta on kauppakirjan mukaan 100 000 euroa. Revontuliaiheinen veistos painaa 1,6 tonnia.

Aalto-kiinteistöjen myyjä oli tunnetun rovaniemeläisen liikemiehen Antti Ahon perikunta. Kaupungin mukaan perikunta halusi myydä kiinteistöt juuri kaupungille.

Kaupunginhallitus siunasi hankinnan salaa julkisuudelta

Päätöksen Aalto-kiinteistöjen ja Antinkulman hankinnasta teki Rovaniemen kaupunginhallitus salaisesti. Kaupan teki muodollisesti ja teknisesti kaupungin omistajaohjauksessa oleva ja kokonaan omistama Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy.

Kaupunginjohtaja Lotvosen mukaan omistajaohjauksena tehty hankintapäätös kuuluu yrityssalaisuuden piiriin.

Mihin tämä strategia perustuu, että ostetaan kalleimmalta liikealueelta Rovaniemen keskustasta kiinteistöjä, kun kaupungit yleensä pyrkivät näistä eroon?

– Kaupunginhallitus ei ole päätöksiä tehnyt. Olemme vain antaneet omistajaohjausta. Rovaniemen seudun markkinakiinteistöyhtiön hallitus on tehnyt kaupat ja vastaa tietenkin niistä asioista. Syy miksi näytettiin vihreää valoa on, että kaupungin ydinkeskusta on vahvassa kehitysvaiheessa. Siellä on kaupungin hyvä olla mukana, kun suunnitellaan maanalaisia parkkipaikkoja tai rakennusten jatkojalostusta, vastaa kaupunginjohtaja Esko Lotvonen.

Lotvosen mukaan kolmas peruste on arkkitehti Alvar Aallon perinnön turvaaminen.

Matkailu kiihdyttää kiinteistöbisnestä

Erityisesti kasvava matkailu kuumentaa Rovaniemen kiinteistömarkkinoita. Tästä kertoo myös se, että sijoitusyhtiö Citycon myi Aalto-kiinteistöjen naapurin Sampokeskuksen vain vähän aiemmin 16 miljoonalla eurolla Trevia-nimiselle sijoitusrahastolle.

Yleensä kaupungit ovat ostamisen sijaan myyneet kiinteistöjään ja nyt moni kyselee onko Rovaniemi alkanut kiinteistönjalostajaksi Aalto-kaupalla?

– Kaupungin tehtävänä on myöskin pyrkiä saamaan omistukselleen mahdollisimman hyvä hinta. Me emme tietenkään ole mikään hintavedättäjä, mutta on selvä, että ei meillä veronmaksajien kannalta myöskään ole syytä millään tavalla subventoida ja alentaa näitä hintoja, sanoo kaupunginjohtaja Esko Lotvonen.