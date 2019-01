Vierumäen joukkohaudan siirtoluvasta valitus – vainajien siirtotöihin päästäneen aikaisintaan keväällä 2020

Valittajan sukulaisia on mahdollisesti haudattu Vierumäelle

Vierumäen joukkohaudan siirtotöitä ei päästäne aloittamaan ainakaan tänä vuonna. Itä-Suomen aluehallintoviraston loppuvuodesta antamasta siirtoluvasta on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeussihteeri Jussi-Pekka Lajusen mukaan valituksen käsittelyssä voi kestää jopa vuosi.

Valittaja Jarmo Laitisen sukulaisia on mahdollisesti haudattu Vierumäen joukkohautaan. Hänen isoäitinsä isän kaksi veljeä on valitusasiakirjan mukaan osallistunut punaisten puolella Lahden seudulla vallankumoustapahtumiin, ja heidän hautapaikkansa on tuntematon.

Siirtotöitä ei voida aloittaa ennen kuin valitus on käsitelty ja siirtolupa siten lainvoimainen. Siirtoluvan hakijat, Versowood Oy ja Heinolan kaupunki jatkavat kuitenkin siirtoprojektin suunnittelua ja etsivät parhaillaan yhteistyökumppania museoalalta.

– Tällä hetkellä keräämme ohjausryhmää suunnittelemaan siirtotöiden toteutusta. Suunnittelutöitä voimme jatkaa, mutta se on selvä, ettemme ainakaan tulevalla maastokaudella pääse toteutukseen, mikäli hallinto-oikeus ottaa valituksen käsittelyynsä, kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen Heinolan kaupungilta kertoo.

