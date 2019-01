Finnair: Jos jokainen matkustaja pakkaisi yhden kilon vähemmän, säästyneellä polttoaineella lentäisi 20 lentoa Tokioon

Näin maailma lentää Maailman 1 300 lentoyhtiöllä oli vuonna 2018 kaikkiaan noin 32 000 lentokonetta, jotka nousivat ja laskeutuvat maailman 3 759 lentokentälle. Joka päivä lentokoneissa istuu 12 miljoonaa matkustajaa 120 000 eri lennolla. Koko vuonna matkustajia oli 4,4 miljardia. Lentomatkustajien määrän odotetaan kasvavan 8,2 miljardiin vuonna 2037. Finnairilla on tällä hetkellä 81 konetta ja 130 000 lentoa vuodessa. Lentoliikenteen osuus on vajaat kolme prosenttia ihmisen toiminnan aiheuttamista suorista hiilidioksidipäästöistä. Jos myös muut tekijät kuin hiilidioksidi huomioidaan, on lentoliikenteen päästöjen osuus ilmakehän lämmittämisessä noin neljä prosenttia. Lähteet: Finnair, ATAG, SYKE

Lentoyhtiö Finnair on tehnyt konkreettisia laskelmia, paljonko lentokoneiden painon vähentäminen lisäisi polttoainetehokkuutta ja sitä kautta ilmailun päästöjä.

– Jos jokainen Finnairin matkustaja pakkaisi kilon vähemmän matkatavaraa mukaansa, säästyisi vuodessa 1,2 miljoonaa kiloa lentopetrolia. Tällä määrällä lentäisi 20 lentoa Helsingin ja Tokion välillä, ilmoitti Finnairin kestävän kehityksen johtaja Kati Ihamäki tiistaina esitellessään yhtiön päästövähennysprojekteja.

Finnair lentää vuositasolla yli 130 000 lentoa eli reilut 350 lentoa vuorokaudessa.

Kilo vähemmän matkatavaraa matkustajaa kohden tarkoittaisi tavallisella Keski-Eurooppaan suuntautuvalla lennolla noin 170 kilon tai kahden miesmatkustajan verran säästöä koneen painossa. Reiteillä käytettävän Airbus 320-200 koneen lentoonlähtöpaino saa olla korkeimmillaan 78 tonnia.

Finnairin viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Arja Suominen toivoo matkustajien ajattelevan, paljonko matkatavaraa he todella tarvitsevat matkalle mukaan.

– Kannustan ihmisiä miettimään, millä tavalla pakataan ja toinen asia, jos ajatellaan ympäristöpäästöjä, on miten lennetään. Suora lento on hyvä. On hyvä aina lentää yhdellä lennolla, koska nousut ja laskut kuluttavat polttoainetta.

Kaksi euroa edestakaisesta Euroopan lennosta

Finnair esittää nyt, että matkustajat voisivat hyvittää lentonsa hiilidioksidipäästöt maksamalla yhden euron päästöhyvitysmaksun edestakaisesta kotimaan lennosta. Euroopan edestakaisesta lennosta maksu olisi kaksi euroa ja kaukolennosta kuusi euroa.

Finnairin mallissa päästöhyvitysmaksu olisi vapaaehtoinen. Kerätyt tuotot yhtiö lupaa välittää lyhentämättömänä Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO:lle.

Päästöhyvitysmaksuilla edistetään energiatehokkaiden liesien käyttöönottoa Mosambikissa. Energiatehokkaat liedet vähentävät puuhiilen kulutusta ja CO2- päästöjä noin puolella.

Viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Arja Suomisen mukaan Finnair ei halunnut lisätä päästöhyvitysmaksua suoraan lippujen hintaan kaikkien lentomatkustajien maksettavaksi. Finnairissa ajatellaan, että lipun hintaan upotettuna päästöhyvitys hukkuisi vain kaikkien muiden lisämaksujen joukkoon.

– Uskomme siihen, että asiakkaat haluavat ihan itse osallistua ja tehdä itse päätöksensä. Haluamme, että ihmiset ryhtyvät ajattelemaan, mikä on vastuullista lentämistä.

Ruuhkaa Euroopassa – Pitkät odotukset laskeutumisessa vievät valtavasti polttoainetta Helsinki-Vantaan kentällä on laskettu, kuinka monta saapuvaa konetta pystyy suorittamaan mahdollisimman suoran niin sanotun Free Approach -laskeutumisen. Keskimäärin Helsinki-Vantaalle laskeutuva kone joutuu tekemään korkeintaan mailin tai kahden lentomailin mittaisen matkalisäyksen kaikkein optimaalisimpaan lentoon verrattuna. Saapuvat koneet pääsevät lähes aina viivytyksittä laskeutumaan. Kentän vahvuuksia on muun muassa, että käytössä on enemmän kuin yksi kiitotie. Lähtevien ja saapuvien lentojen yhteenlaskettu maksimikapasiteetti on peräti 80 konetta tunnissa. Polttoaineen kulutuksen kannalta asialla on valtava merkitys. Keski-Euroopassa lentokentät ovat niin ruuhkaisia, että saapuvien koneiden matkamaililisäys on noin 40 mailin luokkaa. Esimerkiksi Lontoossa koneet ohjataan odotuskuvioon, jossa lennetään 15 minuutin ennalta määrätty reitti. Polttoaineen kulutuksen kannalta kaarteleminen vie Free Approach -laskeutumiseen verrattuna merkittävästi enemmän polttoainetta. Viime kesä oli Keski-Euroopassa lähestymislentojen viiveiden kannalta kaikkien aikojen pahin. Yksi viiveitä lisäävä tekijä olivat lukuisat lennonjohtajien lakot. Lähde: Air Navigation Services Finland

Finnairilla on tarjota ympäristötietoisille toinenkin vapaaehtoinen vaihtoehto. Asiakas voi halutessaan ostaa biopolttoainetta. Kotimaan biopolttoaineostos maksaisi kymmenen euroa, Euroopan lennon 20 euroa ja kaukolennolle 65 euroa.

Tällä hetkellä tosin biopolttoainetta saa ainoastaan Kaliforniassa valmistetusta keitinrasvasta, joten omalle lennolleen ei biopolttoainetta saa rahoillaan tankattua, ellei Finnairin kone ole tulossa juuri Kaliforniasta Suomeen. Finnair ilmoittaa lentävänsä biopolttoainelentoja asiakkaiden kiinnostuksen mukaan.

”Lentäminen ei ole pelkästään pahasta”

Finnairilla on tietysti kiinnostusta vähentää lentojen päästöjä jo ihan senkin takia, että korkeammasta painosta johtuva suurempi polttoaineen kulutus on yhtiölle iso kuluerä.

Toisaalta jokainen matkustajalta säästynyt kilo ei säästä mitään, jos samaan koneeseen myydään vastaavasti saman verran enemmän rahtia. Lentobisneksessähän jokainen kilo rahtia tuo rahaa, jota taas asiakkaan lihavampi matka- tai mahalaukku ei tuo.

– Olisi ihanteellinen tilanne, jos pystyisimme aina myymään kaiken rahtitilan, mutta valitettavasti ihan niin ei asia ole. Mutta se on totta: rahdilla on iso merkitys liiketoiminnassamme. Ja täysi kone on aina ympäristön kannalta kaikkein järkevin, koska silloin yksikkökohtaiset päästöt ovat pienimmät, Suominen sanoo.

Finnair panostaa painonsäästössä uusiin Airbus A350-koneisiin, mutta myös nykykoneiden painoa pyritään mitä erilaisimmin keinoin saamaan alas. Esimerkiksi ilmailukäyttöön suunniteltu Marimekko-astiasto painaa 15 prosenttia vähemmän kuin vastaava astiasto tavalliseen käyttöön.

IPCC:n ilmastoraportista viime syksynä alkanut voimakas ilmastoahdistus ei ole Finnairille uusi tilanne. Vuonna 2009 lentämisen ilmastovaikutuksista puhuttiin lähes samaan malliin kuin nyt. Tilanne on otettu yhtiössä vakavasti, mutta Finnairin Arja Suominen muistuttaa, että lentäminen ei ole pelkästään pahasta.

– Lentämisellä on paljon hyviä sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Lentämistä tarvitaan. Ihmisten pitää lentää ja ihmiset haluavat lentää. Pitää vaan miettiä, miten se tehdään entistä vastuullisemmin.

Suomisen mukaan keskustelu lentämisestä pyörii liikaa lomalentämisen ympärillä. Hän ei kuitenkaan pelkää ihmisten ylireagoivan ja lopettavan lentämistä. Keskustelu lentämisen ilmastovaikutuksista on pelkästään tervetullutta, sillä se vie kehitystä eteenpäin.

– On paljon lentämistä, joka pyörittää tätä maailmaa. Meidän pitää löytää oikea balanssi ja oikeat toimet, joilla pystytään lentämään jatkossakin, mutta kuitenkin niin, että pidämme samalla tästä pallosta huolta.

