"Kukaan ei tiedä montako ihmistä kuolee, kun laivamme seisoo tässä" – Vapaaehtoiset toivovat, että Espanja päästäisi pelastusaluksen matkaan

BARCELONA – Olen turhautunut ja raivoissani. Tulin laivalle pelastamaan ihmisiä, eikä meille anneta lupaa lähteä. Samaan aikaan siirtolaiset hukkuvat Välimereen, sanoo galicialainen lääkäri María Jesús Castro Abellá siirtolaisia pelastavan Open Arms -järjestön laivan kannella.

Castro Abellá on yksi 11 vapaaehtoisesta, joiden oli tarkoitus osallistua pelastusoperaatioon. Laivalla on myös kahdeksan hengen palkattu miehistö.

Heidän lisäkseen myös Ylen oli tarkoitus lähteä aluksen matkaan raportoimaan siirtolaisten tilanteesta Välimerellä.

Nyt kaikki ovat odottaneet Open Armsin lähtöä Barcelonan satamassa 1,5 viikkoa. Alun perin aluksen piti lähteä Libyan edustalle heti loppiaisen jälkeisenä maanantaina.

Aluksi vapaaehtoisille kerrottiin, että laiva pysyy satamassa aiottua pidempään huonojen sääolosuhteiden vuoksi. Viikonloppuna selvisi, että lähdön tiellä on muutakin.

Espanjan kehitysministeriön alaiset satamaviranomaiset eivät ole myöntäneet laivalle lähtölupaa. Kielteistä päätöstä perustellaan sillä, että merenkulkusäädösten mukaan Välimereltä pelastetut siirtolaiset tulisi viedä lähimpään turvalliseen satamaan.

Libyasta katsottuna se ei ole Espanja vaan Malta tai Italia.

Niistä kumpikaan ei kuitenkaan ole suostunut viime aikoina ottamaan siirtolaisia vastaan, ja yli 300 siirtolaista kuskattiin Etelä-Espanjaan Algecirasin satamaan joulun alla.

Nyt Espanjakaan ei halua enää siirtolaisia.

Lääkäri Maria Jesus Castro Abella ja sairaanhoitaja Carme Ruiz Ramirez ovat mukana pelastuslaivalla ensimmäistä kertaa. Sergi Cámara

Perustaja syyttää poliitikkoja

Laivan lähtöä odottavat vapaaehtoiset tekivät maanantaina kuntopiiriä laivan kannella.

Yksikään heistä ei ole vielä lähtenyt kotiin.

– Otin lisää palkatonta vapaata töistä ja odotan täällä ainakin helmikuun alkuun asti, lääkäri Castro Abellá sanoo.

Samoilla linjoilla ovat muutkin.

Open Arms -järjestön perustajan Òscar Campsin mukaan lakimiehet tutkivat parhaillaan lupa-asiaa. Espanjan kehitysministeriö ei ole ollut halukas keskustelemaan järjestön edustajien kanssa.

Camps puhuu laivan luo saapuneille toimittajille rauhallisesti, mutta syyttää Espanjan pääministeri Pedro Sánchezia pelkuriksi.

Hänen mukaansa laivan lähtöluvan epääminen on poliittista peliä.

Open Armsin pelastusalus on seisonut Barcelonan satamassa yli viikon. Sergi Cámara

Sánchezin luotsaama sosialistipuolue kärsi viime vuoden lopussa karvaan vaalitappion puolueen perinteisesti vahvimmalla kannatusalueella Andalusiassa. Vaalivoittajaksi nousi äärioikeistolainen Vox-puolue, joka ratsasti siirtolaisvastaisuudella.

Tänä vuonna Espanjassa järjestetään lukuisia paikallisvaaleja ja mahdollisesti ennenaikaiset parlamenttivaalit. Myös eurovaalit odottavat kulman takana.

– On selvää, että Sánchez pelkää puolueen menettävän kannatustaan, jos hän antaa pelastuslaivalle mahdollisuuden tuoda siirtolaiset Espanjaan, Camps sanoo.

Vielä viime viikon tiistaina laivaa lastattiin. Vettä oli varattuna 32 000 litraa ja riisiä 500 kiloa riisiä. Sergi Cámara

Satamaviranomaiset perustelevat kielteistä päätöstä kuitenkin myös sillä, että Open Armsin alusta ei ole tehty kuljettamaan satoja ihmisiä pitkää matkaa. Sitä varten tarvittaisiin lupa toimia matkustajalaivana.

– Open Arms ei ole matkustajalaiva, se on pelastuslaiva. Meripelastussäädösten mukaan merestä pelastetut ihmiset eivät ole matkustajia, he ovat pelastettuja, jotka on velvollisuus ottaa kyytiin, Camps sanoo.

– Myös kalastajat ovat vuosikaudet pelastaneet siirtolaisia merestä laivoilleen, joita ei ole tarkoitettu matkustajaliikenteeseen,

Välimeren ylitse Eurooppaan pyrkivien määrä on laskenut roimasti vuodesta 2015, jolloin Eurooppaan pyrki yli miljoona turvapaikanhakijaa ja siirtolaista. Mutta matka Välimeren yli on yhä hengenvaarallinen. Viime vuonna ainakin 2200 ihmistä hukkui pyrkiessään Eurooppaan.

Euroopan maat kiistelevät pelastuslaivoista

Pelastuslaivojen määrä Välimerellä on viime vuosina pudonnut. Euroopan maat kiistelevät avoimesti siitä, kenelle vastuu siirtolaisista kuuluu.

Vastikään pelastuslaiva Aquarius lopetti toimintansa kokonaan. Syyksi se ilmoitti Euroopan ja erityisesti Italian toimet pelastuslaivojen työn hankaloittamiseksi.

EU ja Italia rahoittavat Libyan rannikkovartiostoa, jotta se pitäisi siirtolaiset pois mereltä ja Euroopasta.

Reilu vuosi sitten Libyan rannikkovartiosto uhkasi ampua Open Arms -alusta, ellei se toisi Välimereltä pelastettuja pakolaisia takaisin Libyaan.

Libyan kautta siirtolaiset pyrkivät Eurooppaan niin sanottua keskisen Välimeren reittiä. Poliittisessa kaaoksessa oleva Libya toimii samalla kauttakulkumaana muualta Afrikasta tuleville Eurooppaan pyrkijöille. Lähes 500 000 siirtolaista on saapunut Eurooppaan Libyan kautta vuosina 2015–18.

Pelastuslaivat ovat kohdanneet rannikkovartioston lisäksi muitakin ongelmia. Italia on syyttänyt Open Armsia ihmissalakuljetuksesta.

Siirtolaisia pelastanut saksalainen Sea Watch -alus puolestaan ajelehti vuoden alussa merellä yli kaksi viikkoa, sillä mikään maa ei halunnut päästää sitä satamaansa.

Oscar Campsin mukaan Euroopan politiikka on tappavaa.

–Kukaan ei tiedä montako ihmistä kuolee, kun laivamme seisoo tässä.

Proactiva Open Arms Vuonna 2015 perustettu espanjalainen hyväntekeväisyysjärjestö, joka toimi aluksi Lesboksen edustalla Kreikassa

Järjestöllä oli aluksi kolme laivaa. Tällä hetkellä niistä ainoastaan Open Arms on toimintakykyinen.

Perustaja on meripelastaja, aktivisti ja liikemies Òscar Camps.

Viime vuonna Libian rannikkovartiosto uhkasi ampua laivaa. Lisäksi Italia on syyttänyt järjestöä siirtolaisten salakuljetuksesta.

Järjestön on palkinnut muun muassa Unicef. Lisäksi se on saanut Euroopan parlamentin myöntämän Euroopan kansalaisen palkinnon.

