Kaupunginjohtaja Hannu Muhonen ymmärsi elämän rajallisuuden ja lähti tangokurssille Argentiinaan: "Siellä vedettiin paritangoa puistossa"

Haminan kaupunginjohtaja halusi toteuttaa unelmansa maailmanympärimatkasta, kun on vielä hyvässä kunnossa.

Haminan 59-vuotias kaupunginjohtaja Hannu Muhonen oli ajatellut lähteä maailmanympärysmatkalle, kun jää eläkkeelle. Puolitoista vuotta sitten kaikki kuitenkin muuttui, kun hän menetti kaksi läheistä ikätoveriaan. Elämän rajallisuus tuli vastaan.

– Jokainen tietää, että aika menee aika nopeasti. Aloin miettiä, että nyt kun vielä olen fyysisesti ja muutenkin kunnossa, niin ehkä kannattaa miettiä, mitä haluaa tehdä. Sitten päätimme entisen opiskelukaverini Markun kanssa, että lähdetään.

Opiskelukaveri on Lappeenrannan kaupungin kehitysjohtaja Markku Heinonen.

– Olimme joskus aikaisemminkin puhuneet maailmanympärysmatkasta, Muhonen sanoo.

Tangoa Argentiinassa

Kaksikko aloitti matkan suunnittelun heti. Reitin suunnittelua helpotti se, että kaverukset halusivat vierailla useissa samoissa kohteissa, esimerkiksi Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Lopulta matkakohteiksi valikoituivat Japani, Kambodza, Hong Kong, Australia, Uusi-Seelanti, Tahiti, Chile, Argentiina, Brasilia, Peru ja Yhdysvallat. Näiden sisällä matkalaiset vierailivat esimerkiksi useissa maailmanperintökohteissa.

Parhaiten mieleen jäi vierailu Machu Picchulla.

– Se oli todella vaikuttava paikka. Nousimme vuorelle inkojen portaita pitkin. Kivirappuja oli 2 600 kappaletta, ja nousua kesti kaksi tuntia. Se oli kohteena minulle ehdoton ykkönen.

Machu Picchun muinainen inkakaupunki Perussa. Hannu Muhonen

Japanissa vaikutuksen teki Hakodaten satamakaupunki, jossa on Haminaa vastaava tähtimäinen linnoitus. Myös käynti Tokiossa oli mieleenpainuva kokemus.

– Heti kun levitimme kartan, joku tuli auttamaan. Ihmiset lähtivät jopa saattamaan, koska emme pystyneet lukemaan katujen nimiä. Siellä kirjoitus on niin erilaista, ettemme ymmärtäneet sitä.

Kambodzasta mieleen jäi maan ruokakulttuuri.

– Ei minulla ollut mitään käsitystä, miten hyvää aasialaista ruokaa sieltä saa. Vaatimattomastihan siellä eletään, mutta ilmeisesti syödään kuitenkin hyvin.

Yksi Muhosen unelmista oli osallistua tangokurssille Argentiinassa. Haave toteutui Buenos Airesissa. Aluksi miehet kävivät tunnin mittaisen kurssin, jolla perehdyttiin argentiinalaisen tangon perusteisiin. Illalla he lähtivät testaamaan oppeja käytännössä.

– Löysimme naisia, jotka lähtivät heti peliin mukaan, kun kerroimme mistä on kyse. Siellä sitä vedettiin sitten paritangoa puistossa elävän musiikin tahdissa. Se oli upea tilanne, Hannu Muhonen kertoo.

Australiassa Muhonen kohtasi kenguruemon poikasineen. Kaliforniassa vastaan ui hieman erikoisempi tuttavuus.

– Huomasin eläimen meressä ja otin siitä kuvan. Los Angelesissa vierailimme suuressa akvaariotalossa. Näytin kuvaa työntekijälle, ja hän totesi eläimen olevan merisaukko. Hän ei ollut koskaan nähnyt sellaista luonnossa.

Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen nappasi maailmanympärysmatkallaan kuvan merisaukosta Kaliforniassa. Hannu Muhonen

Uusi ihminen

Matkustuskokemusta Hannu Muhosella oli jo entuudestaan, sillä nuorena hän harrasti interreilaamista. Kaukomatkailu oli kuitenkin jäänyt vähemmälle.

Etelä-Amerikkaan suunnatessaan matkalaiset varautuivat turvallisuuskysymyksiin. Hotelliin he eivät kuitenkaan halunneet linnoittautua.

– Kaikki meni hienosti, eikä ongelmia tullut. Vietimme esimerkiksi uudenvuodenyön kaupungilla Limassa. Sain uskoa ihmisiin. Ihmiset ovat kaikkialla miellyttäviä ja auttavat.

Muhonen kuvaa itseään kuin uudeksi ihmiseksi kokemansa jälkeen.

– Matka muutti loppuelämäksi käsityksiäni ja laajensi omaa ajatteluani kansainvälisyydestä ja toisista ihmisistä.

Hakodaten kaupungissa Japanissa on tähdenmuotoinen linnoitus, kuten Haminassakin. Hannu Muhonen

Nuoruuden matkojen ja nyt tehdyn maailmanympärysmatkan suurin eroavaisuus löytyi Muhosen mukaan nettimaailmasta.

– Ennen ei ollut kännyköitä eikä mitään. Matkalle lähdettiin kuukaudeksi, ja ehkä kerran soitettiin kotiin esimerkiksi Lontoon puhelinkioskista. Netti tekee omatoimimatkailun hirveän helpoksi ja omalla tavallaan myös huomattavasti turvallisemmaksi.

Ennen matkaa joku kysyi Muhoselta, eikö lähtö hirvitä.

– Ei missään tapauksessa hirvittänyt. Matkustellessa säilyy kuitenkin ehkä vähän sellaista poikamaista uteliaisuutta. Järki pitää tietysti olla mukana, mutta jos kaikkea pelkää, niin ei siinä sitten minnekään lähtisi.

Irti arjesta

Muhonen lähti maailmanympärysmatkalle marraskuun puolivälissä kiireisen arjen keskeltä. Vielä edellisenä iltana hän istui kaupungin budjettivaltuustossa.

– Matkan ensimmäisen viikon ajan olin ikään kuin välitilassa. Sitten se matka nappasi mukaansa ja pääsin täysin irti arjesta. Seurasin kyllä päivittäin mediaa ja kaupungin asioita, mutta ei se tuonut stressiä. Päinvastoin oli hienoa tietää, missä mennään ja mitä Suomeen kuuluu.

Muhonen seurasi matkansa lomassa myös Haminan lipputangon vaiheita.

– Ei siihen riittänyt edes mielikuvitus, mitä kaikkea sen suhteen voi vastaan tulla. Mutta eihän siinä mitään, kyllä siinä vielä maaliin mennään.

Lampaita Uuden-Seelannin maaseudulla. Hannu Muhonen

Takaisin kotiin

Kahden kuukauden ja yhdentoista maan jälkeen koitti aika palata kotiin. Paluu arkeen ei tuottanut vaikeuksia.

– Kun oli ennakolta miettinyt, että matka kestää kaksi kuukautta, oli tosi kiva tulla myös pois. Se oli sellainen kerran elämässä -kokemus, Hannu Muhonen toteaa.

Paluulennolla kaksikko pui kokemaansa. He tulivat siihen tulokseen, ettei matkan varrella tapahtunut mitään sellaista, joka olisi saanut jäädä kokematta.

– Markulla oli yksi vatsasairaus, minulla ei sitäkään. Etelä-Amerikassa kieli oli ongelma, koska kumpikaan meistä ei puhu espanjaa. Sielläkin meni kuitenkin kaikki hyvin. Sain kokea matkalla niin monta uutta asiaa, että enää ei kyllä pienestä säikähdä.

Hannu Muhonen nappasi matkallaan kuvan Australian tunnetusta maamerkistä, Sydneyn oopperatalosta. Hannu Muhonen

Uuden kokeminen. Se jäi päällimmäisenä Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhosen mieleen.

Matkustuskilometrejä Muhonen ei laskenut, mutta matkareitin varrelle osui 11 eri maata neljällä eri mantereella. Kahden kuukauden aikana hän matkusti maapallon ympäri maalla, merellä ja ilmassa. Lentoja kertyi 17 kappaletta, hotellihuoneita ja asuntoja vajaa kolmekymmentä.

Kävelyaskelia Muhonen otti päivittäin yli kymmenen kilometrin edestä.

– Ihonvärikin on vähän muuttunut. Olimme käytännössä kaksi kuukautta ulkona. Se oli hyvin intensiivistä, ei sinne lepäämään lähdetty, Hannu Muhonen toteaa pari päivää paluunsa jälkeen työhuoneessaan.

Ei jetlagia

Suomeen paluun jälkeen Muhonen vietti ainoastaan yhden vapaapäivän ennen töiden aloittamista.

– Pitkät lennot vaikuttivat niin, ettei minulle tullut varsinaista jetlagia. Rytmi tosin on vähän erilainen, tänäkin aamuna heräsin kolmelta ja puoli kuudelta olin jo lumenluonnissa.

Hannu Muhonen haluaa kertoa maailmanympärysmatkastaan julkisuudessa avoimesti, jotta ihmiset innostuisivat toteuttamaan unelmiaan.

– On se sitten pienempi tai isompi juttu, niin sen kuin rupeaa vain toteuttamaan, jos se on vain mahdollista. Elämä ja arki on kuitenkin tässä ja nyt.