Isac Elliot kutsuttiin Kiinan ja Suomen presidenttien yhteisillalliselle – "Huikein kokemus tähän mennessä"

Nuori laulajatähti on suuressa roolissa Kiinan talviurheiluvuoden avajaisjuhlassa.

Pop-tähti Isac Elliotin urakehitys kääntyi aivan uuteen suuntaan, kun hän sai muutama päivä sitten viestin tasavallan presidentin kansliasta.

Elliot oli juuri lähdössä matkalle Kiinaan, jonne myös presidentti Sauli Niinistö oli lähdössä. Elliot kutsuttiin Niinistön ja Kiinan presidentin Xi Jin-pingin yhteisillalliselle Pekingiin.

– Se oli huikea kokemus, sellaista ei kovin moni pääse kokemaan.

Elliotin pöytäseurue oli korkeimmasta päästä.

– En tiedä, miten paljon siitä saa kertoa, mutta siellä oli suomalaisia ja kiinalaisia ministereitä. Naapuripöydässä olivat sitten presidentit.

– En puhunut presidenttien kanssa, mutta sain Kiinan presidentin kanssa katsekontaktin, nuori pop-tähti nauraa ja kuvaa, miten presidentti Xi oli kohteliaasti nyökännyt hänelle ja hän oli vastannut nyökkäykseen.

Kutsu tapaamaan presidenttejä oli tullut täytenä yllätyksenä.

– Äkkiä piti mennä jostain hommaamaan tumma puku.

Elliot oli sattumalta myös samalla lennolla presidentti Niinistön kanssa.

– Sauli vaan käveli siellä ihan rennosti. Musta on hienoa, että vaikka herralla on paljon valtaa, niin hän vaikuttaa ihan normaalilta ihmiseltä. Musta se on hieno juttu.

Ovet auki maailmaan

Juuri 18-vuotta täyttänyt pop-tähti on avaamassa tietä Kiinan suurille musiikkimarkkinoille. Hän aikoo piakkoin tehdä levytyssopimuksen, jonka tarkoituksena on päästä entistä paremmin yhtä lailla Kiinan kuin Euroopankin markkinoille.

Elliot kertoo, että hänellä on Kiinassa yllättävän paljon faneja, jotka seuraavat hänen striimauksiaan.

– Fanikulttuuri on täällä tosi mielenkiintoinen. Tuolla bäkkärillä huomasi, että aikuiset miehetkin olivat ihan innoissaan ja myös näyttivät sen, Elliot kertoi tavatessaan toimittajia.

Hänelle on varattu suuri rooli Suomen ja Kiinan yhteisen talviurheiluvuoden avajaisissa Pekingin Shougang Parkissa. Hän on siellä esiintyjä, joka päättää show'n.

– Tää muuten on törkeen iso show!