50 vuotta näytellyt Heikki Nousiainen kammoksuu taiteilijajuhlia: "En pysty kuvittelemaan itseäni istumassa siellä kuuntelemassa kehuja"

Heikki Nousiainen valmistui Teatterikoulusta vuonna 1969, eli tänä vuonna hän voisi hyvin viettää 50-vuotistaiteilijajuhlaa. Mutta se ei kiinnosta miestä tippaakaan.

– Juhlat on toisia varten. En pysty kuvittelemaan itseäni istumassa siellä kuuntelemassa niitä kehuja. Minä en pysty siihen. Korkeintaan kotona voin viettää, että onnea Heikki.

Viiteenkymmeneen vuoteen on mahtunut satoja rooleja. Liian usen Nousiainen on löytänyt itsensä tekemästä synkkiä ja vakavia roolihahmoja.

– Yhdessä vaihessa niitä tuli tehtyä niin paljon, että pikkuisen alkoi ahdistaa. Että edes vähän olisi hauskaa. Voisinko edes kompastua kun tulen lavalle – mutta ei. Pitäisi olla niin, että olisi sekä vähän hauskempaa ja sitten vähän vakavampaa, ja välillä voisi olla asialinjaa. Vaikka se on vaikeaa, koska minua alkaa aina naurattaa.

Näyttelijän tärkein taito on Nousiaisen mukaan kuunteleminen.

– Sellaista, että minä tiedän kaikki, olkaa te muut hiljaa – sellaista ei saa olla. Yhteistyökykyä, että ottaa vastaan ja antaa, tärkeää on myös antaa. Kaikesta tärkeintä on kuintenkin, että kuuntelee näyttämöllä – kuuntelee toista.

"Spede Pasanen oli reilu mies"

Heikki Nousiaisen filmityöt alkoivat jo teatterikoululaisena yhteistyöllä 60-luvun tunnetuimpiin elokuvantekijöihin kuuluneen Spede Pasasen kanssa.

– Me tehtiin Teatterikoulussa 8-milliset lyhytelokuvat Batmanista ja Lahjomattomista. Menimme näyttämään ne Spedelle, että olisiko jotain hommia. Spede tilasi meiltä lyhytelokuvia tv-ohjelmiinsa. Spede antoi kamerat ja Kari Sohlberg opetti niiden käytössä. Sitten kun Spede kysyi, mitä pojat haluaa palkaksi, en muista mitä me pyysimme, mutta Spede sanoi, ettei hän niin vähän maksa, tässä tulee teille kunnon maksut. Reilu mies.

Monesta asiasta kiitollinen

Heikki Nousiainen puhui Puoli seitsemän -ohjelmassa lämmöllä myös puolisostaan, näyttelijä Eija Nousiaisesta, jonka kanssa avioliitto on kestänyt jo lähes 50 vuotta.

– Ehkä meillä on se, että me olimme aluksi ihan erilaiset. Jotkut ihmettelivät, että miten ne ovat voineet mennä kihloihin, kun toinen on hyvin seuranhakuinen ja toinen seisoo nurkassa nenä nurkkaan päin. Minä olin se. Oikea puoliso teki minusta nykyisen itseni. Olen kädet ristissä, että kiitos että näin on käynyt.

Nousiainen tuntee kiitollisuutta myös elämästään ja työstään laajemminkin.

– Olen kiitollinen ja tyytyväinen elämästäni ja työstäni. Että on saanut tehdä ja saanut olla näin. Että näin tyhmä mies on näin hyvin pärjännyt, niin ei auta muu kuin kiittää.

