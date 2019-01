Kaksi seksuaalirikoksista epäiltyä miestä vangittiin Oulussa – muut epäillyt vapaalla jalalla

Oulussa on tänään vangittu kaksi miestä, liittyen viime viikon perjantaina julki tulleisiin seksuaalirikosepäilyihin. Kumpaakin ulkomaalaistaustaista miestä epäillään törkeästä raiskauksesta ja lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Epäiltyjä on yhteensä neljä ja kaikki ovat ulkomaalaistaustaisia. Kaksi muuta epäiltyä ovat toistaiseksi vapaalla jalalla, yksi on vapautettu ja toista ei ole otettu kiinni. Epäillyistä kaksi henkilöä on noin 20-vuotiaita ja kaksi henkilöä alle 18-vuotiaita.

Epäillyt teot ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaisiin tyttöihin. Poliisin mukaan epäillyt tekijät ovat uusia, eivätkä liity aiempiin seksuaalirikosepäilyihin. Teot ovat tapahtuneet kesän 2018 aikana.

Tähän liittyen poliisi vahvistaa yhden uhrin menehtyneen viime syksyn aikana. Hänen kuolemaansa ei epäillä liittyvän rikosta. Poliisi ei kerro asiasta enempää, koska kyse on kuolemansyyn selvittämisestä.

Juttua täydennetty 15.1.2019 klo 17.59: Kumpaakin ulkomaalaistaustaista miestä epäillään myös lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

