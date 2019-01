Britannian parlamentti murskasi Theresa Mayn EU-erosopimuksen – Nämä ovat brexit-kaaoksen seuraavat askeleet

Britannian parlamentti hylkäsi pääministeri Theresa Mayn EU-erosopimuksen murskaluvuin 432–202. Nyt sekä hallituksen että EU-eron kohtalo on vaakalaudalla.

Näin Britannian brexit-prosessi etenee seuraavien päivien aikana – ainakin tämänhetkisten tietojen mukaan.

Keskiviikko: luottamusäänestys

Parlamentti äänestää tänään keskiviikkona hallituksen luottamuksesta. Aloitteen äänestyksestä teki oppositiossa olevan työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn.

Hallituksen uskotaan selviävän äänestyksestä. Vaikka 118 konservatiivia ja Pohjois-Irlannin unionistipuolue DUP:n edustajat äänestivät Mayn sopimusta vastaan, he eivät halua antaa työväenpuolueelle mahdollisuutta päästä valtaan.

Jos hallitus menettää parlamentin luottamuksen, sillä on kaksi viikkoa aikaa voittaa uusi luottamuslauseäänestys. Jos luottamusta ei tule, uudet vaalit on järjestettävä noin kuukauden sisällä. Tämä tarkoittaisi lähes varmasti EU-eron lykkäämistä.

Luottamusäänestys on määrä pitää kello 21 Suomen aikaa.

Maanantai: hallituksen uudet suunnitelmat

Jos pääministeri May voittaa luottamusäänestyksen, hänen on kerrottava uusista brexit-suunnitelmistaan viimeistään ensi maanantaina. Sitä ennen May aikoo keskustella muiden puolueiden johtajien kanssa, yleisradioyhtiö BBC kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Luultavasti May kertoo aikovansa neuvotella EU:lta ja muilta jäsenmailta lisämyönnytyksiä, jotta hänen sopimuksensa hyväksyttäisiin. EU ja muut jäsenmaat ovat kuitenkin ilmoittaneet, ettei siihen ole tarjolla kuin pieniä viilauksia.

Monia Britannian parlamentaarikkoja hiertää etenkin se, että sopimuksen mukaan Britannia jää toistaiseksi EU:n kanssa yhteiseen tulliliittoon, jos Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajan auki pitämisestä ei synny sopua.

Osa parlamentin jäsenistä haluaisi ottaa brexit-prosessin hallitukselta omiin käsiinsä. Tämä vaatisi kuitenkin ennenkuulumattomia muutoksia parlamentin sääntöihin.

29. maaliskuuta: EU-ero?

Britannia eroaa 29. maaliskuuta EU:sta ilman sopimusta, jos parlamentti ei ole hyväksynyt mitään sopimusta eikä eroa ole lykätty tai peruttu.

Sopimuksetonta eroa haluavat vain kaikkien jyrkimmän linjan brexitin kannattajat. Taloustieteilijät ovat varoittaneet, että se syöksisi Britannian talouskaaokseen.

Britannia voisi lykätä eroa, jos muut jäsenmaat hyväksyvät sen pyynnön. On epäselvää, olisiko pääministeri Theresa May valmis lykkäykseen, jos vaihtoehtona olisi ero ilman sopimusta.

Muun muassa Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon ja monet työväenpuolueen edustajat ovat vaatineet uutta kansanäänestystä, jotta kansalaiset voisivat vielä harkita eron perumista kokonaan. Toistaiseksi kansanäänestyksellä ei ole parlamentin enemmistön tukea.

