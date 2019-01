Poliisi taistelee yhä Nairobissa hyökkääjiä vastaan, ainakin 15 kuollut – Tämä hotelli-iskusta tiedetään nyt

Äärijärjestö al-Shabaab on sanonut olevansa iskun takana.

Kenian Nairobissa hyökkäys hotelli- ja toimistokompleksiin jatkuu yhä. Ainakin 15 ihmistä on kuollut tiistaina alkaneessa iskussa.

Tämä hyökkäyksestä tiedetään nyt.

Miten hyökkäys on edennyt?

Hyökkäys alkoi tiistaina iltapäivällä, kun ylellisen hotellin ja toimistokompleksin pysäköintipaikalla räjähti. Lisäksi loistohotelli DusitD2:n aulaan tehtiin itsemurhaisku. Valtavan räjähdyksen ääni kuului kilometrien päähän.

Tämän jälkeen ainakin neljä aseistautunutta miestä hyökkäsi hotelliin ja kauppoihin. Hyökkääjien ja poliisin välillä käytiin päivällä tulitaisteluja.

Illalla turvallisuusjoukot ilmoittivat, että ne olisivat olivat tarkastaneet kaikki rakennukset. Silti alueella on kuulunut aamuyöllä ja aamulla hajanaista ampumista.

Aamulla poliisi tiedotti, että turvallisuusoperaatio on yhä käynnissä. Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan kompleksissa on yhä ihmisiä loukussa, ja ammuskelu on jatkunut.

Mitä uhreista tiedetään?

Kahden poliisilähteen mukaan hyökkäyksessä on kuollut ainakin 15 ihmistä. Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut hyökkäyksessä.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat vahvistaneet, että Yhdysvaltain kansalainen on kuollut iskussa. Ruumishuoneen työntekijän mukaan uhrien joukossa on yksi britti ja 11 kenialaista, uutistoimisto Reuters kertoo. Tietoa ei ole vahvistettu.

Monet uhreista olivat Reutersin tietojen mukaan olleet ruokailemassa kompleksiin kuuluvassa Secret Garden -ravintolassa.

Mitä iskun tekijöista tiedetään?

Somalialainen äärijärjestö al-Shabaab on kertonut tehneensä iskun. Kenian viranomaiset eivät ole ottaneet kantaa väitteeseen.

Al-Shabaab on tehnyt useita terrori-iskuja Keniassa viime vuosina. Vuonna 2013 lähes 70 ihmistä kuoli, kun järjestö iski Nairobissa Westgate-ostoskeskukseen.

Vuonna 2015 al-Shabaab teki tähän asti tuhoisimman iskunsa yliopiston kampukselle Garissan kaupungissa. Iskussa kuoli lähes 150 ihmistä.

Kenian presidentin Uhuru Kenyattan on määrä puhua iskusta kansalaisille keskiviikkona aamuna.

