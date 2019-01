Lähes 1,5 miljoonaa taloutta lämpiää kaukolämmöllä – uusiutuvat polttoaineet ja hukkalämpö lisääntyvät lämmön lähteenä

Suomen kymmenenneksi suurimman kaukolämpövoimalaitoksen, Hämeenlinnassa sijaitsevan Vanajan voimalaitoksen, juuret ulottuvat 80 vuoden taakse. Kaikki alkoi sähköstä ja kivihiilestä.

Kaukolämpö 2018 Kaukolämmön tuotanto: 37,1 TWh (terawattituntia)

Hiilidioksidineutraali kaukolämpö 17,1 TWh

Kotimaiset energialähteet: 24,0 TWh

Kaukolämpökunnista 70 prosenttia tuottaa lämpönsä uusiutuvilla polttoaineilla tai hukkalämmöllä Lähde: Energiateollisuus ry

1980-luvulla mukaan tulivat kaukolämpö, vähitellen uusiutuvat polttoaineet, kivihiilestä luopuminen ja myös kiertotalous lämmön lähteenä.

Vanajan voimalaitos on hyvä esimerkki siitä, miten kaukolämmön tuotanto on muuttunut ja mihin se on menossa. Tilastokeskuksen mukaan kaukolämpö on Suomen yleisin rakennusten lämmitysmuoto. Myös uudisrakentamisessa lämmitystapa on halutuin.

Esimerkiksi Hämeenlinnassa noin 35 000 ihmistä asuu kaukolämmitetyssä kiinteistössä. Koko maassa kaukolämpötalouksia on 1,46 miljoonaa.

Imatran Voima valitsi Vanajan

Imatran Voima etsi 1930-luvulla kuumeisesti paikkaa, jonne voisi rakentaa sähköä tuottavan höyryvoimalaitoksen. Laitoksen tehtävänä oli toimia kantaverkossa vara- ja huippuvoimalana sekä jännitteen säätäjänä.

Katseet osuivat silloiseen Vanajan kuntaan Hämeenlinnan kupeessa. Vanajasta löytyi kaikki tarpeellinen: otollinen maaperä, vesistö jäähdytysveden saamiseksi, rautatie kivihiilikuljetuksille ja lähelle ulottuva sähköverkko.

Höyryvoimalaitoksen rakentaminen alkoi vuonna 1937. Ensimmäinen vaihe kytkettiin verkkoon kaksi vuotta myöhemmin. Suomen ensimmäinen kaupalliseen toimintaan tarkoitettu höyryvoimalaitos oli valmiina toimimaan.

Uusi kattila lisää uusiutuvien polttoaineiden käyttöä

Vanajan voimalaitoksen ulkoseinät ovat entisensä. Oven päällä lukee edelleen Imatran Voima, vaikka omistaja on nykyään Elenia Lämpö Oy. Kirjaimia ei ole poistettu oven päältä, koska rakennus on suojeltu. Sisältä voimalaitos on kuitenkin kokenut tukun muutoksia ja saanut tontille myös lisärakennuksia.

Yksi suurista muutoksista vuosien aikan on ollut se, että voimalaitoksesta on tullut myös kaukolämmön tuottaja. Parin vuoden päästä sähköntuotannosta ollaan luopumassa. Laitos keskittyy kaukolämpöön.

Elenia Lämmön toimitusjohtaja Matti Tynjälä (vas.), operatiivinen johtaja Janne Lamberg ja voimalaitospäällikkö Eki Muranen Vanajan voimalaitoksen vanhojen mittareiden äärellä. Näitä ei enää käytetä. Tiina Kokko / Yle

Elenia Lämmön toimitusjohtaja Matti Tynjälä kertoo, että laitoksen yhtenä ohjenuorana on lisätä uusiutuvien polttoaineiden käyttöä.

– Meillä on käynnistynyt laitoksella investointi. Meille tulee uusi kattila, joka entisestään lisää uusiutuvan polttoaineen osuutta.

Kun voimalaitoksella puupohjaisen polttoaineen osuus on tällä hetkellä 75 prosenttia, nousee se parin vuoden kuluttua noin 90 prosenttiin. Puupohjaisella polttoaineella tarkoitetaan hakkuista ja teollisuudesta saatavia metsä- ja puutähteitä.

Tynjälä kehuu Vanajan voimalaitoksen olevan edelläkävijöiden joukossa uusiutuvien polttoaineiden käytössä. Sitä voimalaitos onkin, jos verrataan vain prosenttilukuja. Valtakunnallisesti uusiutuvien polttoaineiden osuus kaukolämmön tuotannossa on 36 prosenttia.

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä myöntää, että Vanajan voimalaitoksen luvut ovat selvästi yli maan keskiarvon. Hän kuitenkin muistuttaa, että koko maan luvuissa on isoja voimalaitoksia, jotka laskevat koko maan prosenttilukua. Suuntaus myös valtakunnallisesti on se, että uusiutuvien polttoaineiden käyttö kasvaa.

Ylijäämälämpö hyötykäyttöön

Suomessa tuotetaan edelleen viidennes Suomen kaukolämmöstä kivihiilellä. Energiateollisuuden mukaan käyttö on kuitenkin vähentynyt. Vanajan voimalaitos luopui kivihiilestä kokonaan vuonna 2006.

Uusiutuvien polttoaineiden lisäämisen lisäksi toinen trendi kaukolämmössä on kiertotalous. Esimerkiksi hukkalämpö kannattaa ottaa käyttöön.

– Me hyödynnämme paikallisen teollisuuden ylijäämälämpöä. Meille tulee esimerkiksi Hämeenlinnassa lämpöä SSAB:ltä, vedenpuhdistamolta ja ST1:n bioetanolitehtaalta. Viimeisimpänä kaupungin uimahallikäyttäjät ovat osana kiertotaloutta. Uimahallissa otetaan aurinkoenergia talteen paneeleilla. Tietyssä tilanteessa ylijäämälämpö tulee meidän verkkoon, Matti Tynjälä listaa.

Vanajan voimalaitoksen ulkokuori on suojeltu. Tiina Kokko / Yle

Energiateollisuuden Jukka Leskelä sanoo, että kiertotalous lisääntyy koko ajan. Puupohjaisten polttoaineiden käyttö kaukolämmössä kasvaa vielä lähivuosina, mutta kymmenen vuoden kuluttua tilanne voi olla jo toinen.

– Pidemmällä tähtäimellä en näe, että Suomessa tehtäisiin kaukolämpöä polttamalla.

Teollisuuden tuottaman lämmön lisäksi esimerkiksi maalämpöratkaisut tulevat myös kaukolämpöön.

Kivihiiltä entistä vähemmän

Energiateollisuus kertoo, että kaukolämmön hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet kuluvalla vuosikymmenellä 26 prosenttia. Viime vuonna päästöt tosin nousivat prosentin edellisvuoteen verrattuna. Syynä oli muun muassa kylmä alkutalvi sekä heikkolaatuinen ja märkä energiapuu, jolloin turpeen käyttö lisääntyi.

Suuntaus hiilidioksidipäästöissä on laskusuunnassa tulevinakin vuosina, ainakin Hämeenlinnan ja Vanajan voimalaitoksen osalta. Matti Tynjälä kertoo, että voimalaitoksen vuonna 2020 lopulla valmistuva uusi kattila ja savukaasupesuri vaikuttavat myös Hämeenlinnan kantakaupungin hiilidioksidipäästöihin.

Elenia Lämmössä uskotaan, että kaukolämmön hiilidioksidipäästöt vähenevät näin Hämeenlinnassa kolmanneksella vuodesta 2019.