Oulun poliisi: "Yksi uhri on ollut huumausaineiden vaikutuksen alaisena ennen kuin hänet on raiskattu"

Ainakin yksi Oulun epäiltyjen seksuaalirikosten uhri olisi huumattu ennen tekoa. Asiasta kertoi ensin MTV (siirryt toiseen palveluun).

Oulun rikosylikomisario Markus Kiiskinen vahvistaa asian Ylelle.

– Yksi uhri on ollut huumausaineiden vaikutuksen alaisena ennen kuin hänet on raiskattu, Kiiskinen kertoo.

Hän ei kommentoi sitä, ovatko epäillyt tekijät tai tekijä huumannut tytön ennen raiskausta. Kiiskisen mukaan asia on tutkinnan alla.

Markus Kiiskinen kertoo, että huumausaineet liittyvät tutkinnan mukaan tällä hetkellä vain yhteen tapaukseen. Hän ei kommentoi sitä, mikä epäillyistä seksualirikoksista on kyseessä

– Näyttää siltä, että huumeet eivät näyttele oleellista roolia tapauksissa. Esitutkinta on kesken ja selvitämme asiaan.

Useita epäiltyjä alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia

Oulun poliisi tutkii lukuisia seksuaalirikosepäilyjä kesän ja syksyn 2018 ajalta. Ensimmäiset tapaukset tulivat julkisuuteen joulukuun alussa, ja perjantaina poliisi tiedotti uusista epäilyistä.

Uusissa tapauksissa uhrit ovat poliisin mukaan alle 15-vuotiaita tyttöjä. Aiemmissa tapauksissa uhreja on viisi, ja heidän iäkseen on kerrottu 12–15 vuotta.

Yhteensä epäiltyjä on nyt kuusitoista, kaikki ovat ulkomaalaistaustaisia. Ylen tietojen mukaan aiempien tapauksien epäillyissä on mukana henkilöitä ainakin Irakista, Afganistanista, Eritreasta ja Syyriasta.

Heistä osa on tullut Suomeen turvapaikanhakijoina ja osa kiintiöpakolaisina. Osa on saanut Suomen kansalaisuuden. Suurin osa miehistä on 20–30-vuotiaita. Uusissa tapauksissa kaksi epäiltyä on poliisin mukaan alle 18-vuotiaita.

Rikosnimikkeitä on ollut useita: ainakin törkeä raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja pahoinpitely. Kaikki nimikkeet eivät koske kaikkia epäiltyjä.

