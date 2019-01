Lastenhoito on raskasta työtä, haluan tehdä elämässä muita asioita - vapaaehtoisesti lapsettomilla on monta syytä valintaansa

Anna-Sofia, Niku ja Antero kertovat Yle Perjantain kauden ensimmäisessä lähetyksessä, miksi he valitsivat lapsettomuuden.

Tästä on kyse Syntyvyys Suomessa jäi viime vuonna ennätysalhaiseksi.

Vapaaehtoinen lapsettomuus on kasvanut ilmiöksi.

Sterilisaation voi saada Suomessa terveyssyistä, kun täyttää 30 vuotta tai kun on synnyttänyt kolme lasta.

Muissa Pohjoismaissa sterilisaation voi tehdä jo 18-25 –vuotiaana.

Yhä useampi suomalainen valitsee vapaaehtoisen lapsettomuuden.

Heihin lukeutuvat myös Yle Perjantain suoran lähetyksen vieraat, helsinkiläisaviopari Anna-Sofia Nieminen, 31, ja Niku Hooli, 32, sekä porilainen Antero Säämäki, 53.

Vuoden ensimmäinen Perjantai pohtii, miksi vapaaehtoinen lapsettomuus yleistyy ja pitäisikö sterilisaation alaikärajaa laskea nykyisestä kolmestakymmenestä vuodesta.

Miksi en halua omia lapsia? Vapaaehtoisesti lapseton pariskunta Niku Hooli ja Anna-Sofia Nieminen sekä sterilisaation ikärajan laskemista ajava Antero Säämäki. Perjantai-dokkari: Multa puuttuu äitigeeni.

Ei mikään marginaali-ilmiö

Anna-Sofialla ja Nikulla on edessä jännittävä kevät. Tietokirja Aikuisten perhe - Miksi valitsemme lapsettomuuden julkaistaan maaliskuussa.

Toimittajapariskunta Anna-Sofia Nieminen ja Niku Hooli ovat päättäneet valita lapsettomuuden. Meri Björn

– Kirja sai alkunsa henkilökohtaisesta pohdinnasta. Olemme itsekin vapaaehtoisesti lapsettomia, Niku kertoo.

Hän huomauttaa, että Väestöliiton tutkimuksissa (siirryt toiseen palveluun) vuodesta riippuen jo 12-15 prosenttia ihmisistä ilmoittavat, että heidän ihannelapsilukunsa on nolla.

– Me haluamme rakentavaa keskustelua ja ymmärrystä tälle ilmiölle. Kyse ei ole marginaali-ilmiöstä.

Monia syitä ja tarinoita

Anna-Sofia päätti jo lukioikäisenä, ettei halua lapsia. Silloin hän muistelee miettineensä muun muassa maapallon väestönkasvua. Lopulta syy valintaan elää lapsetta on kuitenkin se, että "ei vain tunnu siltä".

– Haluan tehdä elämässäni muita asioita, Anna-Sofia kiteyttää.

Kun toimittajapariskunta pohti tulevaisuuttaan lapsettomina, he huomasivat, että vapaaehtoisesta lapsettomuudesta ei ole juurikaan kirjoitettu suomeksi.

Pian ilmestyvässä kirjassa on kymmenen pariskunnan tai yksityishenkilön tarinat ja asiantuntijahaastatteluita. Myös Anna-Sofian ja Nikun tarina on luettavissa kirjasta.

– Se yllätti, miten monenlaisia tarinoita saimme kuulla. Ihmisillä on monenlaisia kokemuksia ja erilaisia syitä siihen, että he ovat lapsettomia. Osa haluaa esimerkiksi keskittyä muihin asioihin, kuten työhön ja harrastuksiin, osalla on taustalla rankkojakin lapsuuden kokemuksia, Anna-Sofia kertoo.

Sterilisaation ikäraja alas?

Antero Säämäki, 53, ajaa sisukkaasti sterilisaation ikärajan laskemista.

Suomessa sterilisaation voi lain mukaan (siirryt toiseen palveluun)saada, kun täyttää 30 vuotta tai kun on synnyttänyt kolme lasta.

Jo vuonna 2016 Antero otti yhteyttä kaikkiin kansanedustajiin steriloimislain muuttamisen tiimoilta. Seuraavana vuonna hän laati kansalaisaloitteen sterilisaation ikärajan laskemisesta.

Se sai puolessa vuodessa 2723 allekirjoitusta vaaditun 50 000:n sijaan.

Anteron mukaan keskustelua ei juurikaan syntynyt, ja vain kaksi kansanedustajaa kertoi vastustavansa ikärajan laskua.

Hän on pettynyt, muttei aio antaa periksi.

Lastenhoito on raskasta

Antero tiesi jo 13-vuotiaana, ettei halua omia lapsia.

Perheeseen syntyi 1960-luvulla neljä lasta viiden vuoden aikana ja viides, pikkuveli, Anteron ollessa 12-vuotias.

Antero näki, miten raskasta lastenhoito oli.

Parikymmentä vuotta sitten hän tapasi tulevan vaimonsa Christan, kuusilapsisen perheen vanhimman. Kävi ilmi, että Christakin oli päättänyt jo 12-vuotiaana pikkusisaruksia hoitaessaan, ettei halua lapsia. Ennen avioitumista Anterolle tehtiin sterilisaatio.

Kumpikaan ei ole katunut päätöstä.

Christa ja Antero Säämäki eivät ole katuneet, että valitsivat lapsettomuuden. Säämäkien albumi

Kun Antero kertoi äidilleen, ettei hanki lapsia vaimonsa kanssa, äiti vastasi näin:

– Paljolta säästyy, kun ei ole lapsia. Lastenhoito on raskasta työtä.

Nykyään Säämäen pariskunta kuuluu Vapaaehtoisesti lapsettomat ry (siirryt toiseen palveluun):hyn. Yhdistyksen tavoitteena on saada steriloimisen ikäraja laskettua 25 vuoteen. Se on käytäntö muissa Pohjoismaissa Tanskaa lukuun ottamatta. Siellä steriloinnin voi saada jo 18-vuotiaana kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen ja 25-vuotiaana ilman harkinta-aikaa.

Väestökato ei ole ongelma

Anteron mielestä asia on vaiettu kuoliaaksi.

– Vapaaehtoisesta lapsettomuudesta puhutaan paljon, mutta steriloimislaista ei juurikaan keskustella. Kun syntyvyys on alhaalla, asiaa ei uskalleta ottaa puheeksi, hän arvelee.

Väestökatoa Antero Säämäki ei pidä ongelmana.

– Suomeen tulee lisää maahanmuuttajia, joista pitää saada veronmaksajia. Pitää vähentää syrjäytymistä, tehostaa opiskelua, nostaa eläkeikää, purkaa byrokratiaa ja normeja. Esimerkiksi vanhuksen omaisuuden voisi käyttää hänen hoitoonsa, Säämäki visioi.

Ellei sterilisaatio nouse kevään vaaleissa agendalle, hänellä on jo uusi, tiukempi hahmotelma uudeksi kansalaisaloitteeksi: Tanskan malli, eli 18 vuoden ikäraja puolen vuoden harkinnalla.

Perjantai: Miksi en halua omia lapsia? Vapaaehtoisesti lapseton pariskunta Anna-Sofia Nieminen ja Niku Hooli sekä sterilisaation ikärajan laskemista ajava Antero Säämäki. Perjantai-dokkari: Multa puuttuu äitigeeni. Yle Areena ja TV1, Ensi-esitys pe klo 21.05, uusinnat su klo 15.05 ja ti klo 23.20.

Lue lisää:

Steriloimislaki löytyy täältä (siirryt toiseen palveluun).

Syntyvyys laski alemmas kuin koko mittaushistorian aikana – Väestöliitto: Naiset havahtuvat lastenhankintaan vasta, kun on liian myöhäistä

Tuore tutkimus: Lasten hankkiminen ja naimisiinmeno eivät enää kiinnosta nuoria aikuisia

Toimittajalta: Lapsettomana pysyttelevä nainen herättää raivoa

Nämä miehet eivät halua lapsia vaikka heitä painostetaan – "Minä olisin ihan hirveä isä"

Nämä naiset eivät tee lapsia, koska haluavat pelastaa maapallon – “En synnytä yhtään kuluttajaa lisää”

Maria tiesi jo 10-vuotiaana, ettei halua lapsia – joutui odottamaan sterilisaatiota 20 vuotta ja pitää siksi Suomea takapajulana

Suomi vuonna 2017: Kun nainen haluaa sterilisaation, mieheltä pyydetään suostumus – kolme tarinaa