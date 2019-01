Matkailualan sesonkityöntekijöiden värväys vaativaa – tekstiviestejä lähetelty myös vuosikausia vakituisissa töissä olleelle

Näihin aikoihin on perinteisesti kiivaimmillaan työvoiman haku Lapin matkailukeskuksiin kevätsesongin ajalle. Niin se on nytkin, mutta huomattavasti kevyemmin kuin vielä kymmenisen vuotta sitten.

Se ei johdu siitä, etteivätkö hiihtokeskukset ja Lapin ohjelmapalveluyritykset työväkeä erikseen kevättä varten tarvitse vaan siitä, että niiden värväys on pääosin jo tehty.

– Ennen joulusesongin ja kevätsesongin välillä oli suvantovaihe, välisesonki. Sitä ei monessakaan kohteessa enää ole. Eli me olemme suurimman osan töistämme tehneet jo ennen joulusesonkia, perustelee tilannetta Staffpoint Oy:n matkailu- ja sesonkitoimialan johtaja Timo Kärki.

Staffpoint Oy:n matkailu- ja sesonkitoimialan johtaja Timo Kärki Jarmo Honkanen / Yle

Monenlaiset keinot värväyksen apuna

Sesonkiajan työpaikkoja eli kolmesta kuuteen kuukauden pituisia työsopimuksia on toki tarjolla nytkin Lappiin. TE-palveluiden kautta tarjolla on noin kaksi sataa lyhytaikaista matkailualan työpaikkaa.

Työntekijöiden saanti näyttää kuitenkin joiltakin osin olevan hieman epätoivoista, koska "toivotaan-toivotaan" tekstiviestejä on lähetelty jopa sellaisille, jotka eivät ole etsineet sesonkityötä enää kymmeneen vuoteen.

Työtarjouksia on lähetetty kännykkään vaikka vastaanottaja on ollut vakituisessa työsuhteessa lähes kymmenen vuotta. Jarmo Honkanen / Yle

Kaikki työnvuokraajat eivät näin tee, mutta erilaisia etuja ja porkkanoita käytetään yleisesti, jotta kaikki työpaikat saataisiin täytettyä.

– Me itse ei hirveästi porkkanoita voida tarjota, mutta toki nämä meidän yritysasiakkaat, jotka meiltä tilaa työntekijöitä. Heiltä tietenkin tarkkaan kysytään, että minkälaisia porkkanoita heillä on antaa meidän työntekijöille, sanoo Varamiespalvelu-yrittäjä Esa Auer Rovaniemeltä.

Auerin mukaan työsuhde-etuina voivat olla asunto, joukkoliikenne tai ylipäätään työmatkakuljetukset. Lisäksi työntekijöille voidaan tarjota ateriaetuja ja hissilippuja.

Yrittäjä Esa Auer Varamiespalvelu Rovaniemi Jarmo Honkanen / Yle

Kotimaiset tekijät vähissä, ulkomaiset apuun

Ulkomaisten sesonkiajan työntekijöiden määrä on ollut kasvussa jo vuosia. Heille sekä kotimaisille tekijöille on töitä tarjolla yhä runsaasti.

– Meilläkin on kymmeniä ja kymmeniä hakuja koko ajan päällä asiakkailta. Kun löydetään hyvä tekijä, niin sellainen työllistyy saman tien, sanoo VMP-yrittäjä Esa Auer Rovaniemeltä.

Staffpoint Oy:n sesonki- ja matkailualan johtajan Timo Kärjen mukaan ulkomaisten sesonkityöntekijöiden määrä on kasvanut viime vuosina samassa suhteessa kuin suomalaistenkin osuus matkailun kasvun myötä.

– Meillä on listoilla yli 20 eri kansalaisuutta ja suurin osa on eurooppalaisia. Suurimpina ovat vielä tällä hetkellä Viro ja Puola, mutta Etelä-Eurooppa kasvaa. Hyvin kansainvälinen ja kirjava joukko se on jo tällä hetkellä.