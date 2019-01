Suomikin valmistautuu brexit-kaaokseen – "Itse en yrittäisi 30. maaliskuuta lentää Britanniaan tai sieltä pois", sanoo asiantuntija

Britannian parlamentin tiistainen brexit-äänestys sai monet EU-maat lisäämään varautumistaan sopimuksettomaan brexitiin. Myös Suomessa varoiteltiin kovan brexitin vaaroista.

Jos minkäänlaista sopimusta ei saada, Britannia jää EU:n ulkopuolelle, ja sen rajat menevät kiinni käytännössä yhdessä yössä. Tullimuurit nousevat välittömästi.

Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti keskiviikkona lääkehuollon häiriötilanteista ja lääkinnällisten laitteiden saatavuudesta. (siirryt toiseen palveluun) Maahanmuuttovirasto Migri neuvoi Suomessa asuvia brittejä rekisteröimään oleskeluoikeutensa (siirryt toiseen palveluun).

Kansalaisten elämään maaliskuun loppuun suunniteltu brexit voi vaikuttaa myös verkkotilausten ja matkustamisen kautta.

1. Tullauksiin kymmeniä uusia työntekijöitä

Kun Britannia eroaa EU:sta, se muuttuu tullin näkökulmasta niin kutsutuksi kolmanneksi maaksi heti. Silloin rajat ylittävistä tavaroista pitää tehdä tulli-ilmoitukset ja -selvitykset.

Brexit lisää tuontitullauksia Suomessa peräti neljänneksellä ylijohtaja Jarkko Saksan mukaan. Se tarkoittaa 40–60 uutta työntekijää.

Miten työntekijöitä rekrytoidaan, kun brexitin päivämääräkään ei ole nyt varma?

– No tämäpä onkin haasteellista, koska 40:nkin henkilön saaminen tehokkaasti työhän kestää vähintään puoli vuotta ellei vuoden, Saksa arvioi.

Tullilla ei kuitenkaan ole määrärahoja, joilla se voisi palkata lisää väkeä.

– Käytännössä se tarkoittaa, että me selviämme nykyhenkilöstöllä. Yritämme löytää omasta henkilöstöstämme niitä, jotka kykenevät tekemään tulliselvityksiä.

Tietojärjestelmät on helppo asettaa "brexit-moodiin", koska ne alkavat nappia painamalla käsitellä Britanniaa EU:n ulkopuolisena maana kuten Kiinaa. "Työpanosta tarvitaan tarkastuksiin. Onko tuontidokumentteja, vientiin oikeuttavia dokumentteja? Varmistaa pitää myös dokumenttien oikeellisuus", Tullin ylijohtaja Jaakko Saksa sanoo. Yle

2. Verkko-ostokset pitää selvittää

Kun kuluttaja tilaa tavaraa nettikaupasta, se pitää brexitin jälkeen tulliselvittää. Jos tavara on yli 22 euron arvoinen, siitä tulee maksaa vero.

– Meillä on nettipalvelu, jossa ilmoituksen voi tehdä ja maksaa tarvittavat verot. Mutta kustannuksia se lisää kuluttajalle, Saksa sanoo.

Posti ei voi lähettää paketteja kuluttajalle, ennen kuin niistä on tehty tulli-ilmoitus ja tarvittavat verot on maksettu. Brittituotteiden osalta menetellään siis samalla tavalla kuin Kiinasta tilattujen pakettien kohdalla.

3. Lentoliikenteeseen voi tulla häiriöitä

EU komissio antoi joulukuussa erillisen asetusehdotuksen, jonka mukaan EU pyrkii turvaamaan lentoliikenteen EU:n ja Britannian välillä myös sopimuksettoman Brexitin toteutuessa.

EU sallii suorat Britannian-lennot, mutta brittiyhtiöiden operointi EU:n sisällä tai EU:sta kolmansiin maihin ei käy.

Päänvaivaa aiheuttaa vastapuolen eli Britannian suhtautuminen. EU turvaa lentoliikenteen ja kansalaisten mahdollisuuden matkustaa ilman viisumia vain, jos Britannia hyväksyy ehdot vastavuoroisesti.

Mitä kauemman selvyyden saaminen Britanniasta kestää, sitä vakavammin kannattaa varautua häiröihin liikenteessä.

– Finnair seuraa tilanteen kehittymistä ja varautuu tulevaan erilaisin skenaarioin. Tässä vaiheessa on liian aikaista spekuloida mahdollisen sopimuksettoman Brexitin vaikutuksilla, Finnairin viestinnästä kommentoidaan sähköpostitse.

Ulkoministeriön yksikönpäällikkö Marjut Akola uskoo ratkaisun löytyvän niin, että Britanniaan pystyy lentämään huhtikuussakin – mutta täysin varmaa se ei ole.

– Siitä ei ole selvästi sovittu, mutta heillä on sama intressi kuin meilläkin saada sopimus. Britanniassakin on virkamiestasolla mittavat valmistelut, Akola sanoo.

Tosin välittömästi brexitiä seuraavana päivänä ongelmia saattaa ilmetä, jos Britannian ja EU:n välillä ei ole sopimusta, Elinkeinoelämän keskusliiton EU-johtaja Taneli Lahti huomauttaa.

– Itse en kyllä 30.3. yrittäisi lentää Britanniaan enkä sieltä pois.

Lentoliikenteen mahdollisista häiriöistä ovat kertoneet aiemmin muun muassa Yle ja Kauppalehti (siirryt toiseen palveluun). Brexit voi myös vaikeuttaa Finnairin asemaa.

Yritykset ovat valmistautuneet keräämällä varastoja siltä varalta, että huhtikuussa tulee katkoksia tavaroiden ja palveluiden liikkumiseen. Epäselvyyksiä voi tulla myös siitä, missä arvopapereita säilytetään tai mikä on minkäkin sopimuksen oikeudellinen asema. Jetro Kokko / Yle

4. Pula varaosista uhkaa

Esimerkiksi Saksan hallitus on korostanut alkukesästä saakka, että se valmistautuu sopimuksettomaan brexitiin. Se toisti strategiansa Britannian tiistai-illan äänestyksen jälkeen.

Suomessa sekä viranomaiset että yritykset ovat valmistautuneet kovaan brexitiin syksystä lähtien. Yritykset, joilla on valmistusta tai arvoketjun osia Britanniassa, miettivät toimintavaihtoehtoja asioiden vaikeutumisen varalta.

– Maailman tuotantoketjut ovat nykyään niin moninaiset, että moni teollisuuden ja kaupan ala varoittelee, että yhdestä sun toisesta tuotteesta voi tulla pulaa, Nordean kansainvälisen talouden ekonomisti Tuuli Koivu sanoo.

Britannian tilanne on tiistai-illan äänestyksen jälkeen "jos ei nyt ihan täydellinen kaaos, niin ainakin lähellä sitä täältä katsottuna", Nordean ekonomisti Tuuli Koivu sanoo. Markkinat ovat toistaiseksi pysyneet rauhallisina, mutta Koivu uskoo Britannian punnan arvon heikentyvän vielä "sokinomaisesti", jos tulee sopimukseton brexit. Yle

– Suurimmat riskit eivät nyt kuitenkaan tule Britanniasta vaan epävarmuudesta, joka kohtaa maailman taloutta monelta eri rintamalta. On brexit, Kiina, Italia ja kauppasota, jotka lisäävät epävarmuutta. Kun Suomi vie paljon investointituotteita maailmanmarkkinoille, joiden heikoin lenkki on teollisuustuotanto, niin silloin kone- ja laitevienti kärsii.

EK:n Taneli Lahden mukaan ulkomaiset investoinnit Britanniaan käytännössä pysähtyivät 2017–2018 ja itse Britanniankin teollisuus investoi nyt enemmän "mantereelle kuin saarelle".

– Tuotantoa on jo nyt siirretty manteelle, ja rahoitusvälineitä ja arvopaperita arvioiden mukaan yli tuhannella miljardilla eurolla, Lahti luettelee.

– Jos EU:n ja Britannian välille neuvoteltu erosopimus ja sen yhteydessä laadittu julistus tulevista suhteista kaatuvat, niin meillä ei ole mitään.

5. Britit voivat jatkaa oleskeluaan Suomessa, jos...

Ulkoministeriön Marjut Akolan mukaan viranomaistyötä sopimuksettoman brexitin varalta tehdään koko ajan.

– On erittäin tärkeää, että esimerkiksi lääkehuoltoon, maahantulokysymyksiin ja oleskelulupiin liittyvät kysymykset saadaan selviksi. Niistä tiedotetaan lähiviikkoina, Akola sanoo.

EU-linjauksen mukaan brittiläiset työntekijät, eläkeläiset ja opiskelijat voivat jatkaa oleskeluaan EU-alueella brexitin jälkeenkin, jos EU-kansalaiset saavat vastavuoroisesti jäädä Britanniaan. Tähänkin asiaan odotetaan Britannian kantaa.

Kansainvälisen kauppakamarin johtaja Timo Vuori kertoo, että brittiyrityksillä on Suomessa yli 300 tytäryhtiötä, joissa on 20 000 työntekijää. Britanniassa taas on yli 200 suomalaista yritystä, jotka työllistävät 12 00 ihmistä.

– Epätietoisuutta on siitä, miten työntekijät, tavarat ja palvelut liikkuvat EU:n ja Britannian välillä. Vaaditaanko työntekijöiltä viisumia tai erillistä työlupaa?

Vuoren mukaan yritykset pohtivat muun muassa, onko Britannia sellainen markkina, jolta vetäydytään pitkällä aikavälillä.

Lisää aiheesta:

Sipilä Mayn EU-erosopimuksen kaatumisesta: "Kyllä tämä nyt näyttää aika pahalta"

Analyysi: Mayn murskatappio johtanee brexitin lykkääntymiseen