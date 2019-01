"Paljon mukavampi suoraan kirjoittaa, kuin jutella jollekin kasvotusten" – kuraattorit menivät chattiin auttamaan nuoria

Tästä on kyse Onks tää normaalia? -palvelu on käytössä Etelä-Karjalassa, Kainuussa, Keravalla, Kouvolassa sekä Pohjois-Karjalassa.

Chatissä vastaajina on terveyden- ja hyvinvoinnin ammattilaisia.

Nuori voi keskustella aikuisen kanssa anonyyminä.

ImatraMaanantaina kello 14 imatralaiskoulun kuraattori Heidi Pietinen on asettautunut pinkkiin säkkituoliin tietokone sylissään. Edessä on kahden tunnin chattailu alueen nuorten kanssa.

Kysymykset ja nuorten huolet ovat Pietiselle tuttuja, mutta anonyymi keskustelutapa verkossa vielä suhteellisen uusi.

Chatissa keskustelut liikkuvat kavereiden puutteesta aina kysymyksiin raskauden mahdollisuudesta. Monia nuoria myös ahdistaa.

Samassa huoneessa tällä chattivuorolla istuu myös Pietisen kollega Tea Savolainen. Molemmat ovat olleet Onks tää normaalia? -palvelun chattivastaajina pian vuoden verran. Kuraattorit ovat kiinnostuneita näkemään, miten tällainen uudenlainen keskustelualusta toimii verrattuna perinteiseen kuraattorin tapaamiseen, jossa kuraattori ja koululainen ovat samassa huoneessa kasvokkain.

Toiveissa on, että nimettömyys toisi ammattilaisten luo sellaisiakin nuoria, joille muuten kynnys hakea apua on liian korkea.

Etelä-Karjalassa chat on avoinna maanantaisin ja torstaisin kello 14–16. Kun nuoret löytävät chatin ja käyttö lisääntyy, laajennetaan palveluaikoja tarpeen mukaan.

Nuorilta innostunut vastaanotto

Onks tää normaalia? -palvelu on käytössä Suomessa Etelä-Karjalan lisäksi Kainuussa, Keravalla, Kouvolassa sekä Pohjois-Karjalassa. Sivustolla nuoret voivat myös tehdä huolitestin, joka tarvittaessa ohjaa nuoren muiden palveluiden pariin. Jo aiemmin esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliitto on ylläpitänyt auttavan puhelimen lisäksi valtakunnallista chattia.

Luumäellä Taavetin yhtenäiskoulun 9.-luokkalaiset pitivät uudenlaista chattailua loistavana ideana.

– Kuulostaa tosi hyvältä. On aika paljon ihmisiä, jotka tarvitsisivat tuollaista apua, mutta eivät uskalla mennä puhumaan siitä, kuvailee Pinja Venäläinen.

Venäläisen luokkatoveri Kasperi Tamminen arvottaa anonyymin keskustelun korkeammalle kuin perinteisen kuraattorin tapaamisen. Perusteluina on helppous.

– Kuraattorille pitää mennä käymään, kun puhelimella voi käydä keskustelun juuri siellä, missä itse on. Paljon mukavampi suoraan kirjoittaa, kuin jutella jollekin kasvotusten, arvelee Kasperi Tamminen.

Yhteiskunta ei löydä kaikkia nuoria

Ympäri Suomen käytössä olevaa Onks tää normaalia? -sivustoa tuottavat lastenpsykiatrian erikoislääkäri Janna Rantala sekä digipalveluihin uskova yrittäjä Janne Vepsäläinen.

Vepsäläinen kertoo, että tavoitteena on saada apua myös huonoiten voiville nuorille.

– Kaikista kurjimmassa tilanteessa olevat nuoret eivät kykene hakemaan apua itselleen, eikä yhteiskunta osaa heitä kotoaan löytää.

Vepsäläisen mukaan palvelun käyttäjiltä kerätty palaute kertoo, että sille on tilausta.

– Suurin osa Onks tää normaalia? -palvelussa vierailevista nuorista kertoo, että he eivät saa apua ongelmiinsa keneltäkään tai jos saavat joltakin, niin se on kaveri. Aikuisten rooli nuorten auttajina on pieni.

Riidat, ulkopuolisuus ja ahdistus

Reilun puolen vuoden aikana pelkästään Etelä-Karjalassa jo useat sadat nuoret ovat lähestyneet kuraattoria chatin kautta. Heistä suurinta osaa on pystytty auttamaan nopeasti pelkästään keskustelemalla. Osa taas on ohjattu eteenpäin muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

–Joukossa voi olla tosi nuoriakin keskustelijoita, joten esimerkiksi näissä raskauteen liittyvissä asioissa ohjaamme heidät koulun terveydenhoitajan luo ja rohkaisemme puhumaan asiasta myös jollekin turvalliselle aikuiselle, kertoo Heidi Pietinen.

Chatissa nuoria puhuttaneet teemat olivat luumäkeläisten nuorten mielestä helposti arvattavia.

– Varmaan murrosikään liittyy suurin osa, ja mielenterveyteen, esimerkiksi masennukseen, veikkaa Taavetin koulun oppilas Noora Parkko.

Tilastoinnin mukaan yleisimmät nuoria painavat aiheet ovat kaverisuhteisiin liittyvät riidat tai yksinäisyys, masennuksen ja ahdistuksen kokeminen sekä perheen asiat.

Heidi Pietiselle chatanneista nuorista valtaosa on ohjattu jonkun toisen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palveluun. Monia voidaan myös auttaa pelkällä keskustelulla.

Nuoret juttelisivat mieluiten toimistoajan ulkopuolella

Kello on muutaman minuutin yli neljätoista, kun kuraattori Heidi Pietinen saa ensimmäisen yhteydenoton tälle päivälle. Hän keskittyy muutamaksi minuutiksi juttelemaan nimettömän nuoren kanssa.

Kuraattori Tea Savolaisen päivän ensimmäinen nettikeskustelu liittyy nuoren ahdistukseen.

Etelä-Karjalassa Onks tää normaalia? -chatti on auki ainoastaan kahdesti viikossa, kahden tunnin ajan. Vastaajina ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin työntekijät. Tiedossa on, että toimistoaikaan sidottu aukiolo ei ole ihanteellinen. Tavoitteena onkin nyt vuoden käynnistelyn jälkeen laajentaa aukioloja pidemmiksi ja painottaa mahdollisesti ilta-aikoja.

Esimerkiksi luumäkeläiselle Kasperi Tammiselle nykyiset chattailuajat eivät toimisi.

– Pääsen kolmelta koulusta ja olen kotona neljältä, kertoo koulukyydillä kulkeva yhdeksäsluokkalainen.