Analyysi: Venäjän ulkoministeri Lavrovin maailmassa kylmä sota jyllää edelleen

Venäjän presidentin Vladimir Putinin, 66, kuuluisaa puhetta Münchenin turvallisuuskonferenssissa vuonna 2007 pidetään vedenjakajana siitä, mitä oli ja siitä mitä tuleman pitää.

Putin varoitti länttä ja Yhdysvaltoja voimapolitiikasta ja ennusti moninapaisen maailmanjärjestyksen tuloa. Hän viittasi silloin nouseviin talouksiin, ns. BRICS-maihin, joista Venäjä oli yksi.

Taloustilanne on ehtinyt muuttua moneen kertaan, mutta yksi osa Putinin ennustuksesta on totta. Maailma on tullut entistä moninapaisemmaksi. Eri maat löytävät toisistaan liittolaisen eri asiakysymyksissä.

Kylmän sodan aikainen selkeä jako Yhdysvaltain johtamaan länteen ja kommunismia levittävään Neuvostoliittoon ja niiden etupiireihin on kadonnut. Vai onko?

Keskiviikkona Putinin ikätoveri ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov, 68, piti vuotuisen lehdistötilaisuuden. Sen alla Venäjän ulkopolitiikan asiantuntijat kertoivat näkemyksiään tämän vuoden kansainvälisistä aiheista.

Analyytikko arvioi Syyrian sodan päättyvän pian

Myönteinen ennustus koski Syyrian sotaa. Se päättyy tänä vuonna, uskoo Venäjän valtion yliopiston MGIMOn analyytikko Varvara Podrugina Vedomosti-lehden haastattelussa.

Venäjä on osallistunut Syyrian sotaan tukemalla hallituksen joukkoja ja maan itsevaltaista presidentti Bashar al-Assadia.

Omasta mielestään Venäjä on asemoinut itsensä voittajien puolelle ja samalla strategisesti ohittamattomaksi Lähi-Idän alueella ja arabimaailmassa.

Toinen analyytikko Podruginan ennustus koski Yhdysvaltoja. Siellä demokraatit yrittävät saada presidentti Donald Trumpin virkarikossyytteeseen.

Lisäksi yleinen ”geopoliittinen paine” pakottaa lännen poliitikkoja yksinkertaistamaan kansainväliset asiat kylmän sodan aikaiseksi mustavalkoiseksi maailmankuvaksi, analyytikko Podrugina lisää.

Syyrian presidentti Bashar al-Assad, Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu tapasivat Latakiassa, Syyriassa joulukuussa 2017. Mikhail Klimentjev / TASS / AOP

Venäjä luottaa edelleen etupiirijakoon

Keskiviikkona Lavrov sanoi Venäjän olevan valmis neuvottelemaan Yhdysvaltojen kanssa keskimatkan ydinohjukset koskevan INF-sopimuksen jatkosta. Molemmat maat ovat syytelleet toisiaan sopimuksen romuttamisesta.

Hetkeä myöhemmin Lavrov ilmaisi ärtymystä Yhdysvaltain uhkailusta sekaantua jopa sotilaallisesti Venezuelan asioihin. Maa on yksi Venäjän läheisistä liittolaisista Etelä-Amerikassa.

Euroopassa Lavrovia puolestaan ärsytti Baltian maiden, Puolan ja Unkarin yritykset ”uudelleen kirjoittaa historiaa”. Venäjän mukaan maat pyysivät vapaaehtoisesti liittymistä Neuvostoliittoon, maat pitävät aikaa miehityksenä.

Lavrov latasi, että Virossa venäläisvähemmistöön kuuluvia venäläislapsia aivopestään virolaisiksi.

Makedonian nimenmuutosta Lavrov epäilin maan perustuslain vastaiseksi. Nimen muuttaminen avaisi Makedonialle mahdollisuuden hakea sekä EU:n että sotilasliitto Naton jäsenyyttä.

Todellisuudessa jälleen uuden maan livahtaminen länsiliittoihin vaivaa Venäjää laillisuusnäkökulmaa enemmän.

Lavrov elää itse vahvasti edelleen maailmassa, joka on toki moninapaistunut, mutta on yhä Venäjän pelikenttää. Siksi Venäjä jakaa entiseen malliin maailmaansa kylmän sodan aikaisiin etupiireihin – olivat ne sitten Etelä-Amerikassa, Lähi-idässä, Balkanilla tai Euroopassa.

Kylmän sodan aikainen ajattelu on edelleen itänaapurissa voimissaan.

