Oulun soramonttumurhan tutkinta on edennyt – yksi epäillyistä vapautettu, ruumis edelleen kateissa

Henkirikoksen uhri on edelleen kateissa. Ruumiin etsintöjä jatketaan tarpeen vaatiessa keväällä tai alkukesästä.

Oulun poliisi on vapauttanut viime viikolla yhden niin sanotusta soramonttumurhasta vangitun miehen. Miestä ei enää epäillä osallisuudesta rikokseen. Murhasta epäiltynä on kolme oululaista miestä.

Rikoskomisario ja tutkinnanjohtaja Antti Palokangas kertoo, että epäillyt ovat kertoneet poliisille tapahtumien kulusta omalta osaltaan.

– Poliisille on muodostunut käsitys henkirikokseen johtaneista syistä.

Henkirikoksen uhri on kuitenkin edelleen kateissa. Ruumiin etsintöjä jatketaan tarpeen vaatiessa keväällä tai alkukesästä.

– Kuulusteluista huolimatta ruumista ei ole löydetty, Palokangas kertoo.

Poliisi on saanut vahvistusta sille, että uhri on 7.1. aamuyöllä kuljetettu tummalla Audi A4 tai sinisellä Renault Laguna -henkilöautolla Oulun Tuiran kaupunginosasta kaupungin koillispuolelle Jäälin Takumaantien lähistöllä olevalle soramonttualueelle, jossa hänet on surmattu.

Poliisi epäilee, että ruumis on kuljetettu surmapaikalta punaisella Volkswagen Transporter -pakettiautolla paikkaan, joka ei ole vielä poliisin tiedossa.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot kyseisistä ajoneuvoista ja kaikki asiaan mahdollisesti liittyvät havainnot tai tiedot Oulun poliisin vihjenumeroon 0295 416 194 tai vihjesähköpostiin vihjeet.oulu@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun).

Juttua täydennetty 16.1.2019 klo 15.17: Juttuun lisätty rikoskomisario ja tutkinnanjohtaja Antti Palokankaan kommentit.

Lue lisää: Neljää epäillään osallisuudesta murhaan Oulussa – poliisi: rikos tapahtui soramontulla ja ruumis kätkettiin