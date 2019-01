Onko tässä Suomen hiljaisin tehdas? Juankosken kartonkitehdasta pyörittää kaksi miestä, jotka soittavat kaverinsa töihin kerran kuussa

Juankosken kartonkitehdas on suurimman osan ajasta pysähdyksissä.

Juankosken kartonkitehdas on suurimman osan ajasta pysähdyksissä. Toni Pitkänen / Yle

JuankoskiTänään on hyvä päivä.

Premium Boardin päällystyskoneen tuotantopäällikkö Janne Vornanen on kuullut, että tehdas on saanut tilauksen koeajosta ensi viikolle. Silloin vanhoja työntekijöitä aletaan taas soitella töihin.

Viikon koeajoon tarvitaan parikymmentä työntekijää. Kaikkiaan ringissä on vielä noin 45 henkilöä.

Päällystyskone on Vornasen nykyinen ja ensimmäinen työpaikka: hän tuli kesätöihin tehtaalle vuonna 1999. Silloin Juankosken tehdasta pyöritti Stromsdal.

– Haikeana muistelen niitä aikoja. Se oli sitä kovaa menoa silloin, hän kertoo.

Noin kerran kuukaudessa päällystyskoneella ajetaan koe-erinä toisen yrityksen kartonkia. Se menee kuppeihin ja vuokkosastioihin, joita tarvitaan esimerkiksi pikaruokaravintoloissa. Testiajot tuovat töitä noin viikoksi.

– Kaikki ovat tulossa innolla taas töihin. Homma sujuu ja välillä on hauskaakin, että naurua kuuluu työporukassa, kertoo Vornanen.

Muina aikoina Vornasen työkaverit ovat lomautettuina. Jatkuvasti töissä on hänen lisäkseen vain yksi ihminen: Premium Board Finlandin varatoimitusjohtaja Krister Björkqvist on omassa toimistossaan.

Kaksikko kuuluu siihen hupenevaan joukkoon, joka uskoo tehtaan vielä lähtevän toden teolla tuotantoon.

"Ei enää kiinnosta koko juttu"

Keskustassa sijaitseva tehdas on iso syy siihen, miksi nykyään Kuopioon kuuluva paikkakunta on identifioitunut teollisuuspaikkakunnaksi. Kun sitä pyörittänyt Stromsdal meni konkurssiin vuonna 2008, se oli kova isku. Vaikutukset heijastuivat nopeasti Juankosken palveluihin. Sen jälkeen tehtaan sekava tilanne on jatkunut vuodesta toiseen.

Stromsdalin jälkeen tehdasta pyörittänyt Premium Board on ollut yrityssaneerauksessa vuodesta 2014 lähtien. Samana aikana tehtaan ympärillä on pyörinyt sekava konsulttien, rahoittajien, sijoittajien ja tukien ruletti, jota tutkittiin muun muassa Ylen MOT-ohjelmassa.

Paikallisille tehdas on ollut iso puheenaihe, mutta usko tehtaan heräämiseen on laskenut koko ajan.

– Ei kukaan enää varmaankaan usko siihen. On luvattu, että rahoitusta saadaan ja tehdas joskus käynnistyy. Ei ole kuitenkaan näkynyt eikä kuulunut, sanoo naapurikunnasta Kaavilta kauppareissulle tullut Eino Huovinen.

Juankoskelainen Keijo Hollander työskenteli itsekin tehtaalla Stromsdalin aikana. Nykyisin Kaavilla töissä käyvä mies arvioi, että tehdaskiinteistöstä tulee lopulta "museojämä".

– Ei enää kiinnosta koko juttu. Asuntojen hinnat ovat pudonneet täällä 30–40 prosenttia. On ihme, jos tehdas lähtisi vielä pyörimään, sanoo Hollander.

Kauppareissulla ollut Heikki Korhonen puolestaan ihmettelee, miksi tehdasta ei saada toimimaan, vaikka "puutakin on vieressä". Hänestä tehtaan lähteminen käyntiin uudelleen olisi paikkakunnalle lottovoitto.

– Monista asunnoista täällä on verhot poissa, hän suree.

Mitä vaatisi, että lottovoitto osuisi Juankoskelle? Varatoimitusjohtaja Björkqvistin mukaan ainakin viisi miljoonaa euroa.

Ainoa mahdollisuus on erikoistua

Varatoimitusjohtaja Krister Björkqvist on ollut ulkomaalaisomistuksessa olevan Premium Boardin kasvot julkisuudessa. Hän on suhtautunut aina positiivisesti tehtaan mahdollisuuksiin. Toni Pitkänen / Yle

Tehtaan kiinteät kulut vaativat ulkomaalaisilta omistajilta jatkuvasti rahaa. Jos tehdas pitäisi nostaa tuotantoon, se vaatisi kartonkikoneeseen, hiomoon ja biolämpölaitokseen yhteensä yli viiden miljoonan euron investointia.

Tehtaan käytännön toimintaa viime vuodet vetäneen Björkqvistin mukaan markkinoilla on kartongille enemmän kysyntää kuin tarjontaa. Samaa positiivista viestiä hän on toistanut medialle vuodesta toiseen.

– Meidän pitäisi erikoistua, bulkkikartongilla ei pärjätä. Teimme aiemmin sellaisia ruokapakkauksia, jotka eivät läpäise rasvaa tai vettä. Niissä ei myöskään ole muovia. Stromsdalilla oli aikoinaan hyvä tuote, graafinen kartonki, sitä mekin voisimme tehdä, miettii Björkqvist.

Sillä aikaa, kun Premium Board on ollut välitilassa, kilpailijat ovat investoineet tuotekehitykseen ja tuotantoon. Kotkamills on kehittänyt "ihmepahvinsa", Metsä Board aloitti kartongin valmistuksen Ruotsissa pari vuotta sitten ja ruotsalainen BillerudKorsnäs tekee parhaillaan jätti-investointia omaan kartonkikoneeseensa (siirryt toiseen palveluun).

– Tällä hetkellä taivekartongista on Euroopassa selkeää ylitarjontaa, kartonkimarkkinoita seuraava johtava konsultti Juho Pyrrö Pöyryltä sanoo.

Verrattuina isoihin tuottajiin Premium Board on markkinoilla hyvin pieni toimija. Kun se oli toiminnassa, sen kapasiteetti oli 75 000 tonnia vuodessa. Esimerkiksi BillerudKorsnäsin uuden koneen kapasiteetti on yli seitsenkertainen.

Pienemmän toimijan ainoa mahdollisuus selviytymiseen on erikoistuminen. Yksi esimerkki on Lieksassa toimiva Pankaboardin tehdas, joka on onnistunut löytämään omat erikoistuotteensa (siirryt toiseen palveluun).

– Erikoislaatujen markkinoille pääseminen vaatii panostuksia tuotekehitykseen ja pitkäjänteistä työtä, Pyrrö sanoo.

Johtaja: "Uskon, että lähdemme tuotantoon keväällä tai kesällä"

Varatoimitusjohtaja Krister Björkqvist valaa luottamusta niille, jotka ovat varmoja että kartonkitehtaan taru on Juankoskella ohi.

– Uskon, että lähdemme tuotantotoimintaan päällystyskoneella keväällä tai kesällä. Kartongin kohtalo katsotaan myöhemmin.

Tuotantopäällikkö Janne Vornasen mielestä tehdas voisi päästä liikkeelle perinteisellä taivekartonkikonseptilla.

Päällystyskoneen tuotantopäällikkö Janne Vornanen on työskennellyt tehtaalla lähes 20 vuotta. Jukka Eskanen / Yle

Kokeneiden työntekijöiden vanheneminen tuo tehdaskuviossa myös omat pulmansa. Osalla porukasta eläkepäivät häämöttävät jo muutaman vuoden päässä. Vanhojen tilalle tarvitaan vähitellen uutta väkeä ja kouluttaminen vaatii oman aikansa.

Vaikeasta ja vuosia jatkuneesta epäselvästä tilanteesta huolimatta tuotantopäällikkö Janne Vornanen on pysynyt tiiviisti tutulla tehtaalla. Kohta 20 vuotta päällystyskoneella työskennellyt mies aikoo katsoa Premium Boardin tilanteen loppuun asti. Sitten on muiden päätösten ja suunnitelmien aika.

– Ei tämä hyvin pitkään voi näin jatkua. Joskus se tulee loppu tälle touhulle. Kauanko työntekijöillä riittää pinnaa katsoa tätä? Porukan on väkisin otettava töitä vastaan muualtakin, eihän tätä voi lopun ikää tehdä, miettii Vornanen.

Varatoimitusjohtaja Krister Björkqvist palaa tehdaskierroksen jälkeen takaisin toimistoonsa. Miehen yksinäinen souvi muuten autiossa kakkoskerroksessa jatkuu.

– Täytyy olla optimistinen ja uskoa, että tehdastuotanto lähtee vielä käyntiin. Ei tässä muuten jaksa olla.