Rakennuksia menee nyt matalaksi kiihtyvällä vauhdilla – purkualaa uhkaa jopa työvoimapula

Rakennuksia on purettu Suomessa 2010-luvulla vuosittain keskimäärin vajaat 5000 kappaletta. Kouvolassa purettiin syksyllä 2018 entinen Kuusankosken ammattikoulu. Juulia Tillaeus / Yle

1970-luvun talojen tekniikka vanhenee, rakennusten purku on houkutteleva vaihtoehto

Tästä on kyse Vanhenevat asuintalot tuovat lähivuosina lisää töitä purkualan ammattilaisille

Purkajia työllistävät myös teollisuuden saneeraukset ja investoinnit

Suomessa puretaan vuosittain viitisen tuhatta rakennusta, purkualalle määrä on tiennyt tasaista kasvua

Suomen suurimman purkamisiin erikoistuneen yrityksen Delete Group Oyj:n konsernijohtaja Tommi Kajasoja kertoo, että lähimmän kymmenen vuoden aikana 50 vuoden iän saavuttaa "iso massa” rakennuksia. Kun rakennukset ikääntyvät, teettää se entistä enemmän töitä purkualan yrityksille.

– Talot saavuttavat elinkaaren vaiheen, jossa on alettava saneeraata tai purkaa kokonaan uuden tieltä. Esimerkiksi nykyaikaisia energiatehokkaita asuinneliöitä tarvitaan jatkossa lisää, sanoo Kajasoja.

1970-luvulla valmistuneiden asuin- ja liikerakennusten talotekniikka ei välttämättä enää vastaa enää nykyajan vaatimuksia.

Purkualan yksi megatrendeistä on kaupungistuminen, mikä tarkoittaa kaupunkeihin lisää asukkaita. Jostain heille pitää saada asuinpaikka.

– Arvokkaimmilla alueilla kaupunkien keskustoissa tila loppuu kesken, ja kun jotain uudistetaan, niin jotain otetaan alta pois, kuvailee Suomen purkuliikkeiden liiton varapuheenjohtaja Jani Haapalainen. Hän työskentelee toimitusjohtajana 30 vuotta purkualalla toimineessa Umacon Oy:ssä.

Purkuhalukkuus on jo aiemmin noussut esiin myös taloyhtiöissä, joissa kunnossapito on saattanut jäädä vähälle. Tulee halvemmaksi purkaa entinen ja rakentaa tilalle kokonaan uusi kerrostalo, kuin remontoida vanhaa. Suomen kerrostaloista yli puolet on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla.

Omakotitaloista paperitehtaisiin

Purkuliikkeiden asiakkaita ovat muun muassa teollisuusyritykset, rakennusliikkeet ja kunnat.

– Mikään tietty rakennustyyppi ei korostu purettavien rakennusten joukossa. Aika tasaisesti on kerrostaloja ja esimerkiksi kaupunkien keskustoissa sijaitsevia toimistorakennuksia, kertoo Tommi Kajasosa Delete Groupista.

– Ja teollisuuden vanhoja rakennuksia, kuten varastoja. Vastaan tulee kaikennäköistä, jolle ei enää ole tarvetta, täydentää Umaconista Jani Haapalainen.

Lappeenrannan katukuvaa väritti joulukuussa 2018 Teletalon purkutyö. Tommi Parkkinen / Yle

Deleten viime aikojen kohteita ovat muun muassa Olympiastadionin remonttiin liittyvät purkutyöt, loppusuoralla oleva Äänekosken sellutehtaan purku sekä pian alkava kahden pysäköintihallin purku Helsinki–Vantaan lentoasemalla.

Umaconia puolestaan työllistää esimerkiksi Lohjan lakkautetun paperitehtaan rakennusten purku. Viime syksynä yritys poisti Kouvolan keskustan katukuvasta puolenkymmentä vanhaa omakotitaloa kerrostalorakentamisen tieltä.

Sekä Delete että Umacon työskentelevät koko ajan kymmenillä purkutyömailla.

Työvoimasta pula

Purkutoimialaa on viime vuosina leimannut muun muassa työvoiman saannin vaikeus. Tilanne on tuttu teollisuuden purkutöihin erikoistuneen Umaconin toimitusjohtajalle Jani Haapalaiselle.

– Niitä hommia ei opi kuin tekemällä, muuta koulua ei siihen ole. Ammattitaitoisia tekijöitä on hankala löytää.

Myös Deleten konsernijohtaja Tommi Kajasoja on huomannut samat vaikeudet. Hän tosin varovasti ennakoi, että talonrakennuspuolelta saattaa jatkossa löytyä tekijöitä myös purkualalle.

Tilastokeskuksen mukaan rakenuslupien määrä väheni selvästi viime vuoden lopulla.

Tommi Kajasoja sanoo myös ymmärtävänsä syyn miksi varsinkin nuorempaa väkeä on aika ajoin ollut vaikea saada alalle.

– Jos nuori on valmistunut vaikkapa diplomi-insinööriksi opiskeltuaan ensin talon rakentamista, ei hän välttämättä ensimmäiseksi halua lähteä tekemään päinvastaista hommaa eli purkamaan rakennuksia.

Pirstaloitunut ala

Purkualalla toimii Suomessa hieman laskentatavasta riippuen noin sata yritystä. Näistä osa on pelkästään purkamisiin ja purkujätteiden kierrätykseen erikoistuneita yrityksiä, osa pelkästään kierrätykseen. Purkutöitä tekevät myös jotkut rakennusalan yritykset.

Alalla työskentelevien henkilöiden määrä on usein muutama kymmenen henkilöä per yritys. Esimerkiksi Kouvolassa pääkonttoriaan pitävä, Suomen kolmanneksi suurin purkuliike Umacon, työllistää eri puolella Suomea sijaitsevilla purkutyömaillaan noin 60 henkeä. Markkinajohtaja Deletellä työntekijöitä on useita satoja.

Rakennuksia on purettu Suomessa vuosittain varsin tasaiseen tahtiin. Tilastokeskuksen mukaan 2010-luvulla purkamisten määrä on vaihdellut 4 000 ja 6 000 rakennuksen välillä. Pyry Sarkiola / Yle

Vaikka purkaminen kuuluu kiinteästi rakennustyömaille, on purkuala on kuitenkin vain pieni, tosin näkyvä osa muuta rakentamista.

– Purkamisesta syntyy pölyä ja pauketta, mutta euromääräisesti sillä ei ole isoa roolia kokonaisuudessa, luonnehtii talonrakennuksen toimialajohtaja Kim Karisuo Rakennusteollisuus RT:stä.

Hänen mukaansa esimerkiksi talonrakennuksen vuosiliikevaihto on 12–15 miljardia euroa. Purkualan markkinajohtaja Deleten vuosiliikevaihto puolestaan on noin 200 miljoonaa euroa. Alallaan kolmanneksi suurimmalla Umaconilla liikevaihto lähentelee 15 miljoonaa.

Purkamisessa ja rakentamisessa liikkuvien summien vertailu on suuntaa antava. Purkukustannukset voivat joissain tapauksissa sisältyä esimerkiksi talonrakentamisen urakkakustannuksiin.

Karisuo kuitenkin korostaa purkamisen merkitystä ja alan luonteen muuttumista viime vuosina erikoisosaamista vaativaksi muun muassa purkumateriaalin kierrätyksessä ja uusiokäytössä.

– Ala on viime vuosina mennyt selvästi aiempaa ammattimaisempaan suuntaan.

Purkutyömailta metallia päätyy teollisuuden raaka-aineeksi ja betonia teiden ja katujen pohjarakenteisiin. Umaconin oman seurannan perusteella yrityksen käsittelemästä kierrätykseen ja uusiokäyttöön menee 98 prosenttia.

– Kun halua löytyy, niin hyvinkin paljon saadaan purkujätettä hyötykäyttöön, sanoo Jani Haapalainen.