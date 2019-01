Asiantuntijat: Finnairin parin euron päästöhyvitys on hyvä alku, mutta antaa väärän kuvan lentämisen ilmastovaikutuksista

Suomen ympäristökeskuksessa ihmetellään Finnairin ajoitusta kertoa, että lentoyhtiön asiakkaat voivat vastedes hyvittää lentonsa hiilidioksidipäästöt maksamalla vapaaehtoisesti pientä päästöhyvitysmaksua tai ostaa biopolttoainetta.

Suomen ympäristökeskus julkaisi tiistaina Sitran toimeksiannosta tekemänsä selvityksen (siirryt toiseen palveluun) lentomatkustamisen päästöistä ja keinoista päästöjen vähentämiseksi. Selvityksen julkistus osui samaan aikaan, kun Finnair esitteli oman päästöhyvitysmallinsa.

Suomen ympäristökeskuksen ja Sitran selvityksessä todettiin, että lentoalan tekninen kehitys ja nykyiset kompensaatiomekanismit eivät ole riittäviä keinoja päästöjen vähentämiseen.

Finnair ei paljasta, oliko ajoitus täsmäisku samaan aikaan selvityksen kanssa. Finnairin mukaan yhtiö ilmoitti jo viime kesänä päästöhyvityspalvelun olevan alkuvuodesta tulossa.

– Ulostulo ennen matkamessuja, joilla tapaamme tuhansia asiakkaita, oli luonnollinen valinta. Kerroimmehan myös uudet reittiuutiset tällä viikolla, Mari Rouvi Finnairin viestinnästä kertoo.

Suomen ympäristökeskuksen kehittämispäällikkö Ari Nissinen on yksi lentopäästöselvityksen tekijöistä. Hän huomauttaa, että tiistaiaamu oli Finnairilta ”erittäin hyvä ajankohta julkistaa.”

– Se herätti miettimään Finnairin viestintästrategiaa.

Tiistai oli Suomessa varsinainen lentouutispäivä, sillä myös polttoaineita valmistava Neste ilmoitti medialle saaneensa valmiiksi oman tutkimuksensa, jonka mukaan 52 prosenttia tutkimukseen osallistuneesta 2 000 vastaajasta piti lentomatkustamisen päästöjä vakavana tai erittäin vakavana ympäristöongelmana.

Nesteen tutkimuksen tiedottamisesta vastaavaa konsulttiyhtiö Miltton ilmoittaa, että tämän tutkimuksen ajoitus oli sattumaa.

Maksun hinta on pielessä, mutta jostakin pitää aloittaa

Finnairin päänavaus päästöhyvityksessä kerää asiantuntijoilta sekä kehuja että parannusehdotuksia.

Finnairin mallissa halukkaat voivat maksaa yhden euron päästöhyvitystä edestakaisesta kotimaan lennosta sekä kaksi euroa edestakaisesta Euroopan ja kuusi euroa edestakaisesta kaukolennosta.

Suomen ympäristökeskuksen Ari Nissinen muistuttaa, että eurosta kuuteen oleva päästöhyvitys on todella pieni. Se ei vastaa lentojen päästöjä.

– Hienoa, että on tämmöinen alku, mutta sitä hintaa pitää aika nopeasti korottaa. Minua huolestuttaa, että tulee väärä kuva ilmastovaikutuksista. Tämä antaa sen kuvan, että on kyse aika pienestä asiasta.

Oikeita summia kehittämispäällikkö Nissinen ei lähde arvioimaan, sillä sellaisia ei edes pysty laskemaan. Mutta mikäli lentomatkustaja maksaisi päästöhyvitystä kymmenkertaisen hinnan eli 10 euroa, 20 ja 60 euroa, olisi kompensaation mittakaava jo paremmin kohdallaan.

EK:n yrittäjyys- ja elinkeinopolitiikan johtava asiantuntija Matti Kahra muistuttaa, että päästövähennystonneja ei tietenkään eurolla saa, mutta pitää Finnairin esitystä kuitenkin "positiivisena ja hienona uutisena".

– Finnair on valinnut sellaisen realistisemman lähtökohdan, että aloitetaan pienemmästä maksusta. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta kun näitä tarjotaan asiakkaille. Hekin varmaan katsovat, mikä se reaktio on ja kuinka suosittua tästä palvelusta tulee.

Erityisesti Kahraa miellyttää vapaaehtoinen biopolttoainemaksu, joka taitaa olla ainutlaatuinen maailmassa.

”Vapaaehtoiset maksut ja vastuun vierittäminen kuluttajille eivät riitä”

Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutin yliopistotutkija Tuomo Kalliokoski on tutustunut Finnairin tiistaiseen esitykseen vain pintapuolisesti. Kalliokoski pitää hyvänä, että elinkeinoelämä lähtee mukaan ilmastotalkoisiin ja esittää uusia konkreettisia avauksia.

– Poliittisen päätöksenteon tueksi tarvitaan nimenomaan näitä signaaleja, jotta Pariisin ilmastosopimuksen mukaisessa ilmastonmuutoksen rajoittamisessa onnistutaan. Samaan aikaan toivottavasti tiedostetaan, ettei kompensaatioajattelulla päästä ilmastotavoitteisiin. Päästöt täytyy saada laskuun.

On hyvä, että lentämisen ilmastovaikutuksia halutaan korvata, toteaa myös ympäristöjärjestö Greenpeacen maajohtaja Sini Harkki.

– Mutta pelkät vapaaehtoiset maksut ja vastuun vierittäminen kuluttajille eivät riitä, jos lentämisen ilmastohaittoihin halutaan todella puuttua. On välttämätöntä, että lentämisen hintaa nostetaan vastaamaan sen aiheuttamia päästöhaittoja.

Sitran johtava asiantuntija Vesa-Matti Lahti haluaa muistuttaa, miksi lentäminen on niin halpaa.

– Lentäminen on keinotekoisen halpaa, koska se tehdään verottomalla polttoaineella. Esimerkiksi autoiluun verrattuna perusbensassa on veroja kaksi kolmasosaa. Jos lentokerosiiniin tulisi samankokoinen verotus, niin se kallistuisi huomattavasti.

Verottomana lentopetroli toistaiseksi pysyykin, sillä kaupallisen lentoliikenteen polttoaineet ovat verottomia energiaverodirektiivin pakottavan säännöksen nojalla.

Kyseinen direktiivi perustuu kansainvälisiin meri- ja lentoliikenteen sopimuksiin. Valtiovarainministeriön mukaan muutos nykytilaan vaatisi näiden kaikkien muuttamista.

