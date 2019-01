Viron maalisvaaleissa punnitaan myös korkea alkoholivero – toinen pääpuolue jäädyttäisi korotukset, toinen laskisi veroa

Vaalitulos vaikuttaa myös siihen, miten houkuttelevaa oluen ja muun alkoholin rahtaaminen Virosta on suomalaisille.

"Itämeren viinarannasta on tulossa autiomaa", otsikoi virolainen Postimees-lehti (siirryt toiseen palveluun) joitakin päiviä sitten. Suomalaiset asiakkaat ovat kaikonneet Tallinnan sataman läheltä puodeista, joista ennen käytiin ostamassa kärryllisiä olutta ja pulloittain väkeviä.

Vielä Pohjois-Viroa enemmän alkoholiliikkeitä on jouduttu sulkemaan etelässä virolaisten siirryttyä ostoksille Latviaan, kun alkoholiveron korotukset ovat nostaneet viime vuosina Viron hintoja.

Viron taloudellinen tutkimuslaitoksen (siirryt toiseen palveluun) lukujen perusteella keskipalkkainen virolainen saisi kuukausipalkallaan 365 litraa olutta, jos hän ostaisi sen kotimaasta. Latviassa sama raha riittäisi 770 litraan. Viron valmistevero on Latviaan verrattuna reilusti kaksinkertainen.

Viimevuotinen tutkimus (siirryt toiseen palveluun) kertoi, että lähes neljännes virolaisista oli valmis matkustamaan halvan alkoholin perässä ulkomaille. Myös jotkut suomalaiset ajavat alkoholiostoksille Viron halki Latviaan.

Samaan aikaan suomalaiset ovat vähentäneet alkoholin tuontia ulkomailta (siirryt toiseen palveluun), toissa syksystä viime syksyyn peräti 11 prosenttia. Väkeviä juomia kuitenkin tuotiin aiempaa enemmän – ei kuitenkaan ilmeisesti Virosta, sillä siellä niiden myynti on suorastaan romahtanut.

Veron piti nousta myös tänä vuonna

Virossa järjestetään parlamenttivaalit maaliskuun alussa. Alkoholivero on yksi vaaliteemoista. Nykyinen pääministeripuolue keskusta tuskin toivoo, että siitä syntyisi paljon puhetta, sillä vuosittaiset kovat korotukset olivat sen päättämä kansanterveydellinen linjaus.

Viime syksynä hallitus päätti kumota täksi ja ensi vuodeksi säädetyt korotukset. Paisunut rajakauppa Latviasta ei ole normaalia eikä taloudellisesti järkevää, perusteli valtiovarainministeri Toomas Tõniste.

Pääministeripuolueen paikkaa keskustalta tavoitteleva oikeistolainen reformipuolue lyö vaaliohjelmassaan keskustaa armotta niillä veromiljoonilla, jotka ovat livahtaneet Latviaan. Kansalaiset ovat "suuttuneet typerästä politiikasta niin, että eivät enää luota valtioon", reformi suomii.

Joillekin sadoille virolaisille alkoholi- ja polttoaineverojen korotukset olivatkin niin vihastuttavia, että muiden juhliessa Viron itsenäisyyden satavuotispäivää viime helmikuussa he lähtivät autojonona ostoksille Latviaan.

Kulutuksen lasku katkesi toissa vuonna

Alkoholiveroa nostettiin Virossa reformipuolueen pitkällä valtakaudella loivasti. Nykyisen hallituksen linja on ollut jyrkkä. Kun korotukset alkoivat toissa vuonna, oluen valmistevero yli kaksinkertaistui vuodessa.

Sitä ennen virolaisten alkoholinkulutus laski tällä vuosikymmenellä neljänä perättäisenä vuonna. 2000-luvun märimpien vuosien kulutuksesta katosi vuoteen 2016 mennessä puhtaana alkoholina mitattuna miltei kolmannes.

Hallitus halusi veronkorotuspäätöksellään nopeuttaa hyvää kehitystä. Kulutuksen väheneminen kuitenkin keskeytyi Latvian-ostoksiin.

Viron taloudellinen tutkimuslaitoskuvaa vuosikirjassaan ilmiötä tavalla, joka epäilemättä on tuttu monelle suomalaiselle Tallinnan-kävijälle: kun on kerran reissuun lähdetty, ostetaan alkoholia roimemmin kuin normaalisti, ja kun kotona sitten on juotavaa, pitäähän se kuluttaa.

Tämä on yhä harvinaisempi näky Suomen satamissa. Viron hinnankorotusten lisäksi vaikuttanee se, että Suomen ruokakaupoissa alettiin viime vuonna sallia aiempaa vahvempien juomien myynti. Mauri Ratilainen / AOP

EU:n tuoreen tilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan Viron kotitaloudet kuluttavat alkoholiin suhteessa enemmän tuloistaan kuin mikään muu EU-kansa. Prosentteina se on 5,2. Suomi on tilastossa seitsemäs 2,8 prosentillaan.

Kukkaron lisäksi kärsii terveys. WHO:n arvioima riskiraja ylittyy Suomenlahden molemmin puolin. Absoluuttisena alkoholina mitattuna niin suomalainen kuin virolainen juo nykyisin keskimäärin hieman yli kymmenen litraa vuodessa. WHO:n mukaan olennaisia terveyshaittoja alkaa koitua jo kuudesta litrasta.

Veronkorotuspäätös oli oikein ja hyödyt näkyvät aikaa myöten, mutta hallitus aliarvioi joidenkin ihmisten himon edullisiin ryyppyihin, tuumi hallituspuolue sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Jevgeni Ossinovski Eesti Päevaleht (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä viime vuonna.

Tuolloisena terveysministerinä hänellä oli päärooli korotuspäätöksissä.

Korotuksia ei ainakaan tule, alennuksia ehkä

Nykyhallituksessa monilla on haluja alentaa veroja. Hallituksen virallinen linja kuitenkin on, että Viron kannattaa odotella nykytasolla Latvian jatkaessa omia veronkorotuksiaan.

Myös Suomen alkoholipolitiikan muutoksia pidetään tarkasti silmällä.

Odottelulinjaa jatketaan koko seuraavan vaalikauden ajan, lupaa keskustan vaaliohjelma (siirryt toiseen palveluun). Sen mukaan veroja ei siis nosteta ainakaan ennen vuotta 2023.

Reformipuolueen vaalilupaus sen sijaan alentaisi alkoholin hintaa Virossa. Vaaliohjelma (siirryt toiseen palveluun) vaatii verotuksen palauttamista vuoden 2017 alun tasolle.

Vaaleista tulossa tiukka kisa

Mielipidekyselyjen perusteella ei voi vielä tietää, kenen linja alkoholipolitiikassa voittaa. Reformi ja keskusta kisaavat ykköspaikasta melkein rinta rinnan. Emor-tutkimuslaitoksen (siirryt toiseen palveluun) tammikuun kyselytutkimukset kannatusluvut olivat reformille 24 ja keskustalle 23 prosenttia.

Kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi, aivan kärkikaksikon kantaan, on vahvistunut oikeistopopulistinen EKRE, Viron konservatiivinen kansanpuolue. Se sai vuoden 2015 vaaleissa noin kahdeksan prosenttia äänistä. Nyt kannatus on jo vuoden ollut 20 prosentin paikkeilla.

Parlamenttiin eli riigikoguun ovat selvästi pienempinä pääsemässä lisäksi sosiaalidemokraatit ja oikeistolainen Isamaa-puolue sekä viime vuonna perustettu Viro 200. Puoluekartalla se lienee määriteltävissä liberaaliksi.

Korruption vastaisesta liikkeestä syntynyt vapaapuolue on putoamassa riigikogusta menetettyään vaalikauden aikana lähes koko suosionsa. Myöskään vihreiden kannatus ei näytä riittävän nostamaan puoluetta tälläkään kertaa viiden prosentin vaalikynnyksen yli.

Populistipuolue on jo poissa hallituspelistä

EKRE:n vaaliohjelman (siirryt toiseen palveluun) alkoholipoliittinen lupaus on verotuksen alentaminen tasolle, joka "palauttaa verotulot Latviasta Viroon". Se on maltillista puhetta verrattuna moneen rajuun veronkevennykseen, joita ohjelma sisältää. Sellainen on esimerkiksi eläkkeiden täysi verovapaus.

EKRE:n lupauksia ei panna vaalien jälkeen tositestiin, sillä ministerinsalkkuja ei ole luvassa. EKRE:n on tehnyt kaikkiensa, ettei muille puolueille jää muuta vaihtoehtoa kuin torjua hallitusyhteistyö, sanoi reformipuolueen johtaja Kaja Kallas luettuaan EKRE:n vaaliohjelman.

Nykyinen pääministeri, keskustan puheenjohtaja Jüri Ratas oli jo aiemmin ilmoittanut, ettei EKRE kelpaa kumppaniksi. Myös sosiaalidemokraatit ja Viro 200 ovat todenneet yhteistyön äärikansallisen EKRE:n kanssa mahdottomaksi.