Hankalimmat puut kaadetaan pala kerrallaan latvasta alaspäin – Kim Sorvarille kiipeily sahan kanssa kuusen latvassa on arkea

Vaasalainen Kim Sorvari kiinnittää turvavaljaat ylleen ja lähtee kipuamaan puuta ylös. Kallellaan oleva puu on vielä pystyssä, mutta viereisen mökin omistajat päätyivät sen kaatoon, sillä seuraava myrsky olisi todennäköisesti kaatanut sen mökin päälle Vaasan Sundomissa.

Sorvari kapuaa 30-metristä kuusta ylös ketterästi piikeillä varustettujen kenkien avulla. Kavutessaan hän poistaa vastaantulevat oksat ja latvaan päästyään alkaa alastulo puuta pölkyiksi pätkien.

– Tässä näkee heti työnsä jäljen, kertoo Sorvari, joka on aiemmin tehnyt 25-vuotisen uran ABB:llä.

Sorvari saa kiipeilykaatamisen näyttämään helpolta, mutta toimittajaa ja kuvaajaa hirvittää puun latvaan valjaiden varassa ja sahan kanssa kiipeilevän miehen turvallisuus.

– Jos ei ole nähnyt tällaista ennen, se näyttää varmasti tosi rajulta. Olen itse niin tottunut, että en pidä tätä juuri minään. Olen niin monta vuotta jo tehnyt, Sorvari kertoo kymmenen vuoden kokemuksella.

Kim Sorvari tarkastaa varusteiden kuntoa, ennen kuin aloittaa kiipeämään jäistä puunrunkoa pitkin. Merja Siirilä / Yle

Vaarallista työtä

Puiden turvallinen ja hallittu kaataminen ahtaissa olosuhteissa vaatii taitoa ja tietoa. Huomioon on otettava muun muassa tuulen suunta ja etäisyys rakennuksiin. Kokemattomien kaatajien käsissä on puita kaatunut niin autojen kuin talojen ja autotallien päälle.

Kaiken lisäksi kiipeilytekniikalla puiden kaataminen on vaativaa ja vaarallista.

Sorvarillekin on sattunut paha onnettomuus moottorisahan kanssa. Aivan tarkkaan hän ei muista ja tiedä tapahtunutta.

– Todennäköisesti jäin työvaatteista kiinni, se tapahtui niin äkkiä. Mutta siitä eteenpäin, kun saha sitten osui mahaani, muistan kaiken nukutukseen asti. Suolet tulivat aivan pihalle, Sorvari muistelee.

Työt ovat jatkuneet onnettomuudesta huolimatta.

Sahaaminen yläilmoissa vaatii tarkkuutta. Merja Siirilä / Yle

Jännitteet juurakossa voivat olla suuria

Sorvari toivoo, että ihmiset miettisivät tarkkaan pystyvätkö kaatamaan puuta itse, ainakaan kiipeilemällä. Monet kohteista ovat haastavia kokeneellekin ammattilaiselle.

– Vaikka tehtävä tuntuisi helpota, että käyn sahaamassa puun pois, niin tämä on varsinkin talvella vaarallista: Puut ovat liukkaita. Jos on pakkasta, niin runko on jäässä, eikä piikit tahdo pitää. Kaikki on vähän hankalampaa, Sorvari kertoo.

Kunnolla taipuneiden ja lähes katkenneiden puiden kanssa saa olla varovainen, sillä jännitteet juurakoissa voivat olla suuria.

– Moni on kuollut sinne alle, kun puu on noussut pystyyn uudestaan. Se nousee niin nopeasti, ettei mitään ehdi tehdä. Kun sahaa tyvestä, niin kyllä siinä sellainen natina ja pauke käy. Juuri siitä syystä ei kannata mennä sellaista puuta kaatamaan itse, ellei tiedä, mitä tekee, Sorvari toteaa.

Merja Siirilä / Yle

Poikkeuksellinen myrsky

Aapeli-myrsky aiheutti pahimmat metsätuhot Pohjanmaan maakunnassa, jossa Metsäkeskus arvioi (siirryt toiseen palveluun) tuhojen määräksi noin 100 000 kuutiometriä puuta. Myrskytuhoissa kaatuneen puuston arvo on noin 3,5 miljoonaa euroa.

Kim Sorvari ei muista vastaavaa myrskyä uraltaan. Kaikkia myrskytuhoja ei vieläkään ole saatu korjattua rannikolla.

– Vielä ainakin ensi viikko menee vielä täysin myrskyn perkaamisen merkeissä.

Vaasan alueella työskentelee alle kymmenen puun pystykaatoon erikoistunutta yrittäjää. Heitä työllistävät erityisesti pihapiirien katkenneet ja taipuneet puut, jotka ovat jo kaatuneet tai uhanneet rakennuksia.

– Valjailla puita poistetaan myös erityisesti hautausmailta, Sorvari kertoo.

Vajaan tunnin kuluttua puusta on jäljellä enää vain kanto, pölkkyjä ja oksia Merja Siirilä / Yle

Jokainen puu on oma tapauksensa ja puun kaatamiseen kuluvaa aikaa on hankala arvioida. Aikaa voi kulua puolesta tunnista pariin päiväänkin.

Kuvaushetkellä kaadettavana ollut, kymmenien metrien korkeuteen kohonnut kuusi oli palasina vajaassa tunnissa.

– Tämä oli ihan peruspuu. Se oli vähän kallellaan, joten siinä mielessä sai vähän miettiä, että voiko kiivetä. Kaikki meni kuitenkin hyvin. Ei ollut mitään sähkölankoja, ei istutuksia tai rakennuksia lähellä, Sorvari kertoo.