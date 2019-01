Fazerin leipomon työntekijöillä ulosmarssi Oulussa

Osa Fazerin Oulun leipomon työntekijöistä on marssinut vuorokaudeksi ulos työpaikaltaan vastustaakseen leipomon sulkemisaikeita.

Puoliltaöin alkaneeseen mielenilmaukseen osallistuu noin 30 työntekijää.

Fazer kertoi maanantaina aloittavansa kaikkia Oulun leipomon 83 työntekijää koskevat yt-neuvottelut. Yhtiö ilmoitti harkitsevansa Oulun leipomon sulkemista ja sen toimintojen siirtämistä muihin leipomoihinsa.

Fazer perusteli asiaa sillä, että pakatun leivän kulutus on pienentynyt ja samaan aikaan kaupoissa leivottujen ja paistettujen tuotteiden suosio on kasvanut. Työntekijöiden edustajan mukaan Oulun leipomon sulkemiseen ei ole mitään syytä, koska se on hyvässä kunnossa ja Fazer Leipomoilla on takana paras vuosi pitkään aikaan.

Fazerin leipomot sijaitsevat Vantaalla, Lahdessa, Lappeenrannassa ja Oulussa. Lisäksi Fazerilla on 64 päivittäistavarakauppojen sisällä toimivaa myymäläleipomoa, joissa leipurit leipovat joka päivä. Fazer Leipomot työllistää Suomessa yhteensä noin 1600 henkilöä.