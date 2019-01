Lumimyräkkä ei ole aiheuttanut vakavia liikenneonnettomuuksia, juna- ja raitiovaunuliikenne vaikeuksissa

Pääkaupunkiseudulla on sattunut aamulla vain pieniä peltikolareita.

Pääkaupunkiseudun aamun liikenne on sujunut lumimyräkän aikana hyvin, kerrotaan Helsingin tieliikennekeskuksesta. Keskuksen tietoon on tullut vain pieniä peltikolareita. Vakavilta liikenneonnettomuuksilta on toistaiseksi vältytty.

– Lumisade taukosi seitsemän aikaan, mikä on auttanut tilannetta. Liikenne on sujunut hyvin eikä kelikään hirveän huono ole ollut. Käytännössä ei ole ollut oikein mitään, kommentoi liikennepäivystäjä Antti-Jussi Palmroos.

Palmroosin mukaan liikennettä on ollut tänä aamuna selvästi vähemmän kuin tavanomaisena torstaiaamuna.

– Liikennettä on ollut ehkä saman verran kuin yleensä perjantainaamuna.

Palmroos arvioi, että autoilijat ovat todennäköisesti jääneet aamulla kotiin tekemään etäpäivää tai menneet jollain muulla tavalla töihin.

Tieliikennekeskuksen havaintojen mukaan myös raskas liikenne on sujunut hyvin.

Raitiovaunut myöhästelevät iltapäivään saakka

Voimakas lumentulo on hankaloittanut enemmän juna- ja raitiovaunuliikennettä. Junat ovat myöhästelleet raiteille sataneen lumen vuoksi ja VR on hälyttänyt ylimääräisiä puhdistajia siivoamaan lunta raiteilta.

HSL:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) useita raitiolinjoja on myöhässä lumisateen takia. Myöhästymiset jatkuvat pitkälle iltapäivään saakka.

Lähijunaliikenne Karjaan ja Hangon välillä on poikki ratajärjestelmässä havaitun vian vuoksi. Rataosuuden lähijunat korvataan busseilla. Linja-autot lähtevät rautatieasemilta ja kiertävät väliasemien kautta.

Lentoliikenne on sujunut aamulla hyvin ja täsmällisyys on ollut lähes normaalilla tasolla Helsinki-Vantaan lentoasemalla, kertoo Finavia (siirryt toiseen palveluun). Iltapäiväliikenteeseen voi kuitenkin vaikuttaa mahdolliset jäiset olosuhteet.

Tämänhetkisten ennusteiden mukaan iltapäivällä lumisade voi muuttua jäätäväksi tihkuksi, jonka vuoksi lentokoneiden moottoreita voidaan joutua sulattamaan lentojen välillä. Tämä hidastaisi lentoliikennettä merkittävästi.