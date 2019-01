Muurikiistan vuoksi lomautetun Casey Brennanin perheen arki pyörii luottokortilla: ”Tilillä on vähemmän kuin seuraava luottokorttilasku”

Casey Brennan ja hänen vaimonsa Siobhan Forbes leikkivät 4 kuukauden ikäisen poikansa Orinin kanssa. Brennan on lomautettuna työstään valtiolla, joten pariskunta elää Forbesin palkalla. Se ei riitä kattamaan pakollisia kuluja.

Casey Brennan ja hänen vaimonsa Siobhan Forbes leikkivät 4 kuukauden ikäisen poikansa Orinin kanssa. Brennan on lomautettuna työstään valtiolla, joten pariskunta elää Forbesin palkalla. Se ei riitä kattamaan pakollisia kuluja. Nina Svahn / Yle

USA:n ennätyspitkä valtionhallinnon osittainen sulku on syössyt perheitä talousvaikeuksiin ja uhkaa koko kansantaloutta.

WashingtonCasey Brennan lisää puita kotinsa avotakkaan. Loimottavat liekit luovat sekä rauhallista tunnelmaa että säästöä lämmityskuluissa.

Molemmille on Brennanin perheessä nyt tarvetta, sillä Yhdysvaltain valtionhallinnon osittainen sulku on järisyttänyt paitsi perheen talouden myös mielenrauhan.

– Viime perjantai oli ensimmäinen kerta yli 14 vuoteen, kun en saanut valtiolta palkkaa. Se on leikannut perheemme kuukaudessa saamat tulot alle puoleen normaalista, Brennan sanoo.

Valtamerten ja ilmakehän tutkimuslaitoksessa, NOAA:ssa työskentelevä Brennan kertoo tilanteen stressaavan sekä häntä että vaimoaan.

Tuoreen lapsiperheen elämässä olisi ollut kuormitusta ilman taloushuoliakin. Nelikuukautinen Orin-vauva on juuri aloittanut päivähoidon, ja äiti Siobhan Forbes on palannut sairaanhoitajan työhönsä.

– En olisi voinut kuvitella, että tässä tilanteessa olisin perheemme pääelättäjä, Forbes sanoo ja pakkaa työlaukkuunsa eväät ja rintapumpun.

Casey Brennan ja Siobhan Forbes sanovat rahoittavansa tulovajetta säästöillään ja luottokorteilla. Seuraava askel voi olla talon panttaaminen tai eläkesäästöihin kajoaminen, jos valtionhallinnon osittainen sulku ei ratkea seuraavan muutaman viikon kuluessa. Nina Svahn / Yle

Kiinteät kulut juoksevat, palkka ei

Orin köllöttelee takan edessä leikkimatolla onnellisen tietämättömänä vanhempiensa rahahuolista. Orinin päivähoito maksaa 1 300 dollaria kuukaudessa. Se on maksettava, jos haluaa säilyttää hoitopaikan.

– Valtaosa kuukausittaisista menoistamme on kiinteitä kuluja, kuten asunto- ja päivähoitokulut. En ole keksinyt, miten niistä voisi säästää. En voi vain ilmoittaa, että esimerkiksi asuntolainaa ei vuoteen lyhennetä, Brennan sanoo.

Perhe on leikannut menoistaan kaiken ylimääräisen: ravintoloissa ei syödä, eikä joululahjoja juuri annettu. Kodin kylpyhuoneen remonttihaaveet on toistaiseksi haudattu. He ovat myös käyneet syömässä satojen muiden valtionhallinnon työntekijöiden tapaan ilmaisruokaa.

Valtamerten ja ilmakehän tutkimuslaitoksessa, NOAA:ssa työskentelevä Casey Brennan patistaa käymään muuriväittelyä ilman, että hänen kaltaisiaan valtionhallinnon työntekijöitä lomautetaan. Nina Svahn / Yle

Washingtonin alueella pakkolomautettuja tai palkatta työskenteleviä on kymmeniä tuhansia, ja heille on jaettu ruokaa useissa eri tilaisuuksissa.

– Joukossa on yksinhuoltajia, kolmilapsisia perheitä, joiden lapset ovat hoidossa. En käsitä, miten he selviävät taloudellisesti ja silti ylläpitävät lapsille tunnetta normaaliudesta, Forbes sanoo.

Forbes pelkää, että muutama heidän tuttavaperheistään ei selviä asuntolainoistaan ja voi jopa menettää kotinsa, jos ei valtionhallinnon sulku pian pääty. Casey ja Forbes ovat paikanneet puuttuvia tuloja säästöillään ja käyttämällä ostoksiin luottokortteja.

– Seuraava luottokorttilasku tulee parin päivän päästä, tilillä on vähemmän rahaa kuin tuo lasku, Brennan kertoo.

Brennan on soittanut jo luottokorttiyhtiölle ja kertonut tilanteen. Luottokorttiyhtiön virkailija oli ystävällinen, mutta ei pystynyt lupaamaan minkäänlaisia helpotuksia, kirjasi vain asian tiedoksi.

– Saimme työnantajalta todistuksen, jossa kerrotaan, että kuulun valtionhallinnon sulkemisen takia palkatta oleviin ja pyydettiin ymmärrystä. En tosin tiedä, miten asuntolainoittajat tuollaisiin kirjeisiin suhtautuvat, Brennan naurahtaa.

”Väitelkää muurista, mutta päästäkää meidät töihin!”

Monen muun 800 000 palkatta olevan tapaan, myös Brennan ihmettelee, miten valtion työntekijät ovat joutuneet poliittisen kiistan välikappaleeksi.

Presidentti Donald Trump on ilmoittanut, ettei hyväksy valtionhallinnon rahoituspakettia, jos samalla kongressi ei myönnä rahaa muuriin Meksikon rajalle.

– Muurista voisi hyvin keskustella ilman, että meidät on lomautettu. Väitelkää, mutta päästäkää meidät töihin!

Brennanin mukaan nyt on menossa valtava valtionvarojen tuhlaus, koska lopulta myös pakkoloman ajalta palkka maksetaan takautuvasti.

Yhdysvaltain hallinnossa työskentelevät osoittivat mieltään osittaista hallinnon sulkemista vastaan Washingtonissa 10. tammikuuta 2019. Noin 800 000 työntekijää on jäänyt ilman palkkaa hallinnon osittaisen sulun takia. Nina Svahn / Yle

Hän myös pitää selvänä, että 800 000 ihmisen pakkoloma kerrannaisvaikutuksineen ei voi olla näkymättä Yhdysvaltain bruttokansantuotteessa.

The New York Times -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan talousasiantuntijoiden piirissä onkin jo laskettu, että Yhdysvaltain talouskasvu voi pysähtyä, jos valtionhallinnon sulku venyy maaliskuulle.

Brennan laskee, että hänen perheensä selviää vielä muutaman viikon, mutta sen jälkeen tilanne käy vaikeammaksi ja kuukausittaisista menoista selviämiseksi on mahdollisesti pantattava talo tai ryhdyttävä nostamaan rahaa eläkerahastoista.

– Jos tämä venyy, sillä on kauaskantoisempia vaikutuksia koko valtiontaloudelle. Sydämestäni toivon, että joku ryhtyy toimimaan aikuismaisesti ja toteaa, että nyt tämä saa riittää.

