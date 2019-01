Meksikolainen Mike Castro fanittaa suomenkielistä metallia, vaikkei ymmärrä sanaakaan – "Suomi kuulostaa rankemmalta kuin englanti"

Suomimetalli menestyy ulkomailla, mutta myös suomenkielisellä metallilla on runsaasti kuuntelijoita maailmalla. Esimerkiksi Turmion Kätilöiden Spotify-kuuntelijoista jo puolet on ulkomaalaisia.

Kun meksikolainen, Saltillon kaupungissa asuva Mike Castro innostui kuopiolaisesta Turmion Kätilöistä, oli yhtyeen koko tuotannon hankkiminen kaukaa Suomesta itsestäänselvää hänelle.

– Minulle on tärkeää saada myös CD-versio musiikista, jota bändit tekevät. Tietysti Spotifyn tai Applen tarjoama musiikki on myös hyvä juttu. Muutoin olisi vaikeaa löytää tämmöistä musiikkia, Castro viestittää.

Yllättävä verkkokauppatilaus toi kuitenkin suomenkielistä industrial metallia tekevälle bändille pulmia. Laulaja Petja "MC Raaka Pee" Turusen mukaan lähetyksen postittaminen maailman toiselle laidalle ei ollut se helpoin homma.

– Aika vaikeaa on saada niin kauas lähetettyä sellaista pakettia, ettei se maksaisi älyttömiä ja menisi perille järkevässä ajassa, nauraa Turunen.

Saltillo on yksi Väli-Amerikan kaupungeista, missä Turmion Kätilöitä kuunnellaan paljon. Spotifyn kuuntelukaupungeista kahdeksan ensimmäistä on suomalaisia, mutta jo yhdeksäntenä tulee Meksiko City. Kuudentenatoista, Kajaanin ja Mikkelin välissä on Etelä-Amerikassa sijaitseva Chilen Santiago.

Turusen mukaan jo puolet suoratoistopalvelussa yhtyeen musiikkia kuuntelevista on ulkomaalaisia. Kiinnostus ulkomailla näkyy myös Facebookissa.

– Viimeisen 5–7 vuoden aikana suosio ulkomailla on selvästi kasvanut. Sana on lähtenyt kiirimään ja moni on löytänyt meidät joko suoratoistopalveluiden tai kavereiden kautta, kertoo Turunen.

Samantyyppistä tarinaa pystyy kertomaan joukko muitakin suomenkielistä metallimusiikkia tekevistä bändeistä.

– Useiden suomenkielisten metallibändien tekijänoikeustulot ovat olleet nousujohteisia muutaman viime vuoden ajan joten se toki myös kertoo lisääntyneistä kuuntelu- ja keikkamääristä. Suunta on siis positiivinen, tiivistää asiakassuhdepäällikkö Aino Järventaus Teostosta.

Vakiintunut fanikunta tietyissä maissa

Suomalaisen metallimusiikin menestystarina ulkomailla tiedetään hyvin. Viime vuonna maailmalla kiersivät ahkerasti muun muassa Nightwish, Apocalyptica ja Amorphis.

Englanninkielisten metallibändien vanavedessä myös muutamat suomenkieliset yhtyeet ovat luoneet uraa rajojen ulkopuolella.

– Suomenkielisen metallin suosio maailmalla ei ole kuitenkaan ollut yhtä suurta. On huomattavissa, että ne maat, joissa englanninkielinen metalli myy, ovat usein samoja, jossa myös suomenkieliselle metallimusiikille on enemmän kysyntää, kertoo Teoston Järventaus.

Lahtelainen Korpiklaani on suosittu esimerkiksi Japanissa. Suvi Rajala

Useilla yhtyeillä on jo hyvin vakiintunutta fanikuntaa esimerkiksi Pohjoismaissa, Saksassa, Japanissa ja jopa Meksikossa. Järventauksen mukaan muun muassa Korpiklaani ja Stam1na ovat keikkailleet paljon ulkomailla.

– Viimeisimpänä uutisena Turmion Kätilöiden kiertue Beast In Blackin kanssa Euroopassa keväällä 2019, iloitsee Järventaus.

Music Finlandin pop- ja rockmusiikin vientipäällikkö Niko Kankaan mukaan esimerkiksi suomenkielisiä black metal -bändejä on aina löytynyt suhteellisen paljon. Näistä esimerkeiksi hän mainitsee Ajattaran, Hornan, Paaran ja Havukruunun.

– Suomalainen metalli on maailmalla erittäin arvostettua. Metallin alagenret ovat vahvoja ja heillä on vakiintuneet kannattajakuntansa ulkomailla. Suomenkielisiä metallibändejä on maailmalla yllättävän paljon, kun niitä alkaa listaamaan, Kangas sanoo.

En näe esteitä suomenkielisen metallin menestymiselle maailmalla. Aino Järventaus

Ulkomailla suomenkieliset yhtyeet löydetään useimmiten striimauspalveluista tai puskaradion kautta. Näin kävi yli kymmenen vuotta sitten myös Mike Castrolle, joka tykästyi bändin energiaan, musiikkiin ja siihen, miltä he näyttävät.

Heviä tutkinut akatemiatutkija Toni-Matti Karjalainen pitää kuitenkin suomenkielisten metallibändien menestystä maailmalla melko pienenä ilmiönä. Hänen mukaansa suosio on ollut tasaista viimeiset kymmenen vuotta.

– Ulkomailla menestyneitä suomenkielisiä bändejä ei monia ole, ja suosio monesti tietynlainen kuriositeetti, arvioi Karjalainen.

Aino Järventaus näkee suunnan positiivisena, eikä hän näe estettä suomenkielisen metallin menestymiselle maailmalla.

– Kunhan musiikki itsessään on hyvää ja bändien livekunto on enemmän kuin kohdallaan.

Meksikolainen Mike Castro löysi Turmion Kätilöt netin kautta yli kymmenen vuotta sitten. Mike Castro

Kielimuuri on olemassa, mutta aina se ei ole ongelma

Sekä hevitutkija Karjalainen että Teoston Järventaus pitävät kieltä suurimpana muurina laajemmalle menestykselle ulkomailla. Toisaalta kieli saattaa olla juuri se eksoottinen, kiinnostuksen herättävä tekijä.

Turmion Kätilöiden Turunen ei ole kokenut, että kieli olisi ollut yhtyeelle ongelma ulkomailla.

– Sillä ei tunnu olevan merkitystä ainakaan meidän tapauksessa. Meillä on muutama englanninkielinen biisi, en osaa arvioida niiden olevan suositumpia muualla, pohtii Turunen.

Ulkomailta on tullut sellaista palautetta, että älkää muuttako koko tuotantoa englanninkieliseksi Petja Turunen

Yhtyeen soitetun kappale ulkomailla on tällä hetkellä suomeksi laulettu Pyhä maa. Viime syksynä julkaistu yhtyeen tuorein albumi sai puolestaan koko Euroopan laajuisen jakelusopimuksen (siirryt toiseen palveluun).

– Ulkomailta on tullut myös sellaista palautetta, että älkää muuttako koko tuotantoa englanninkieliseksi. Monien mielestä suomi kuulostaa paljon rankemmalta kuin englanti.

Meksikolainen Mike Castro vahvistaa monien ulkomaalaisten näkemyksen. Kielellä on kuitenkin jonkin verran väliä, jos haluaa ymmärtää laulujen lyriikkaa.

– Yritän kääntää sanoituksia englanniksi tai espanjaksi, että ymmärtäisin paremmin.

Music Finlandin pop- ja rockmusiikin vientipäällikkö Niko Kangas sanoo, että nykyinen striimauksen määrittämä musiikin kulutuskulttuuri paitsi tasapäistää kulutusta, myös vahvistaa alakulttuureja ja erinäisiä genrejä.

– Se luo näin menestymisen mahdollisuuksia marginaalisimmille ilmiöille, joissa kielikysymys ei ole niin määrittävä tekijä, Kangas pohtii.

Hän kuitenkin muistuttaa, ettei suomenkielisen artistin vieminen ulkomaille ole nykyisin aiempaa helpompaa.

Stam1nalla on myös oma kuuntelijakuntansa ulkomailla. Julius Konttinen/YleX

Turmion Kätilöiden Petja Turunen uskoo, ettei monikaan tiedä suomalaisten metallibändien ulkomaanviennistä.

– Se on varmaan katveessa ja saattaa tulla monellekin yllätyksenä. Meillekin jopa lähipiirissä moni on sanonut, että mitenkäs kun ette laula englanniksi, Turunen kommentoi.

Music Finlandin Kangas arvelee, että suomenkielisellä metallilla menestyy maailmalla, jos mausteena bändillä on jotain uniikkia. Paras vientikeino on olla hyvä ja aito.

– Näkisin, että Korpiklaani on juuri tämmöinen. Turmion Kätilöillä on myös hyvät menestymisen mahdollisuudet, koska se täytää kaikki nämä kriteerit. Lisäksi bändi on erittäin vakuuttava live-esiintyjä, kehuu Kangas.

Keväällä Turmion Kätilöt suuntaa pitkälle Euroopan kiertueelle kotimaisen Beast In Blackin lämppärinä.

– Saa nähdä, että pilataanko koko kenttä vai tehhäänkö lissää latua, Turunen veistelee.

Turmion Kätilöiden Petja Turunen kertoo, että kiinnostus ulkomailla on herännyt viimeisen 5–7 vuoden aikana. Toni Pitkänen / Yle

Fanit tulevat keikoille pitkänkin matkan päästä

Ulkomaiset fanit ovat erittäin sitoutuneita fanittamiinsa yhtyeisiin. Suomenkielistenkin metallibändien keikoille saatetaan matkustaa pitkienkin matkojen päästä.

– Tämä on näkynyt esimerkiksi Tuska-festareiden nimmarointijonoissa, kertoo Petja Turunen.

Saa nähdä, että pilataanko koko kenttä vai tehhäänkö lissää latua. Petja Turunen

Usein fanit tulevat tapaamaan idoleitaan mitä moninaisempien tuliaisten kera. Ovatpa Turmion Kätilöiden Turusen lapset saaneet Venäjän keikan yhteydessä pienen hopeisen lusikankin.

– Esimerkiksi Meksikossa fanitus on ihan toisella levelillä kuin Euroopassa. He ovat älyttömän fanaattisia, kuvailee Turunen.

Meksikolaisen Mike Castron verkkokauppatilaus on yksi osoitus fanin sitoutuneisuudesta. Tarinalla on myös onnellinen loppu.

– Paketit hävisivät matkan varrella parikin kertaa ja aikaa meni kaksi kuukautta, mutta lopulta ne saapuivat perille, kertoo Castro.