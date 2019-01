Äärioikeiston perijätär haluaa nyt kouluttaa Ranskan tulevia johtajia – Yle tapasi Marion Maréchalin: "Arvokonservatismi on vallitseva ideologia Ranskassa"

LyonEnkelitukkainen pikkutyttö istuu isoisänsä sylissä ja katsoo tutkivasti kameraan. Kaksivuotiaalla on vaalea kukkamekko ja hieman varautunut ilme, isoisällä keltainen kravatti ja koko hammasrivistön paljastava, leveä hymy.

Parivaljakon yläpuolella on teksti: "Turvallisuus – oikeuksistamme ensimmäinen".

Kyseessä on Ranskan äärioikeiston vaalijuliste vuodelta 1992. Kansallisen rintaman tuolloinen puheenjohtaja Jean-Marie Le Pen poseeraa siinä tyttärentyttärensä Marion Maréchal-Le Penin kanssa.

Isoisän tunsivat kaikki jo tuolloin räyhäkkäänä maahanmuuton vastustajana, joka on saanut useita tuomioita juutalaisvastaisista lausunnoistaan. Isoisän pieni lemmikki puolestaan pohjusti omalla esiintymisellään tulevaa uraansa Ranskan politiikassa.

Hypätään 26 vuoden päähän. Marion Maréchal-Le Pen on valittu äänivyöryllä kansanedustajaksi, hän on noussut puolueensa merkittävimpien poliitikkojen joukkoon ja ehtinyt sen jälkeen jo luopua politiikasta.

Nyt hänellä on uusi missio: kouluttaa Ranskan konservatiivisen oikeiston tulevia johtajia.

L’ISSEP-niminen korkeakoulu sijaitsee Lyonissa, Itä-Ranskassa. Moderni tila muistuttaa enemmän toimistoa kuin koulua valkoisine huonekaluineen ja kiiltävine tammiparketteineen.

Koulun aulassa on vaalea sohvaryhmä ja sitä vastapäätä kirjahylly, jossa on vieri vieressä Koraani, konservatiivipiireissä kunnioitetun kenraali Charles de Gaullen muistelmat sekä Hitlerin elämäkerta. Pöydällä on myynnissä erilaisia ISSEP-logolla varustettuja tuotteita kuten mukeja, kyniä ja muistivihkoja.

Marion Maréchalin perustama korkeakoulu pyrkii kouluttamaan Ranskaan uutta vaikuttajasukupolvea. Juha Nurminen

Nuoret opiskelijat ovat pukeutuneet huoliteltuun bisnestyyliin. Pariisin yliopistokortteleista tuttuja nuhjuisia samettitakkeja ei näy.

Hiljainen tunnelma sähköistyy, kun aulaan saapuu vaalea nainen pientä matkalaukkua perässään raahaten. Kaikilla on hänelle asiaa.

"Heippa Marion!" "Mitä kuuluu, Marion?" "Tsekkaisitteko yhden jutun, Marion?"

Marion Maréchal kättelee pontevasti ja johdattaa pieneen saliin, jossa opiskelijat harjoittelevat kerran viikossa mediataitoja. Sali muistuttaa huippumodernia TV-studiota valoineen, kameroineen ja mikrofoneineen. Täällä Maréchal haluaa koulia opiskelijoistaan eturivin poliittisia vaikuttajia, ja rooliin kuuluu sujuva esiintyminen.

Marion Maréchal arvioi, että arvokonservatismi on Ranskassa tällä hetkellä jopa vallitseva ideologia. Juha Nurminen

Maréchalin perustama korkeakoulu pyrkii kouluttamaan Ranskaan uutta vaikuttajasukupolvea eli konservatiivisia ja isänmaallisia poliittisia johtajia, kuten hän itse muotoilee. Syyskuussa aloittaneessa koulussa on tällä hetkellä 60 opiskelijaa, mutta tarkoitus on kasvattaa määrä noin kolmeensataan.

– Ranskan nykyinen poliittinen eliitti on epäonnistunut. Kaikki ovat käyneet samat korkeakoulut, jotka edustavat samoja, liberaaleja ja vasemmistolaisia arvoja. Halusin tarjota erilaisen vaihtoehdon, Maréchal sanoo.

Tavoitteena on luoda konservatiivinen vastine Pariisissa sijaitsevalle kuuluisalle Sciences Po -yliopistolle. Sciences Po perustettiin vuonna 1872, muutamia vuosia Saksaa vastaan kärsityn sotatappion jälkeen. Tarkoitus oli kouluttaa uutta ranskalaista eliittiä ja saada maa uuteen nousuun.

Maréchalin mielestä Ranskassa todistetaan nyt samankaltaista kriisiä. Hän viittaa presidentti Emmanuel Macronin epäsuosioon ja niin sanottujen keltaliivien mellakoihin.

Puoli Ranskaa on ollut marraskuusta lähtien sekaisin, kun suoraa demokratiaa ja matalampaa verotusta vaativa pikkukaupunkien keskiluokka on lähtenyt kaduille. Mielenosoitukset saivat sytykkeensä polttoaineverojen nostosta mutta ovat sittemmin muuttuneet laajaksi Macronin vastaiseksi liikehdinnäksi.

Niin sanotut keltaliivit osoittivat mieltään Pariisissa Champs-Élysées-kadulla 1. joulukuuta 2018. Yoan Valat / EPA

– Toivottavasti ISSEP osoittautuu yhtä pitkäikäiseksi kuin Sciences Po, Maréchal sanoo.

Hän kertoo uskovansa, että arvokonservatismi on tällä hetkellä jopa vallitseva ideologia Ranskassa.

– Se ei ole kuitenkaan kanavoitunut poliittiseksi toiminnaksi tai vaikutusvallaksi, mikä turhauttaa monia.

29-vuotiaalla Marion Maréchalilla on yhä 90-luvun vaalijulisteesta tuttu tutkiva katse. Kovaksikeitetty poliitikko tietää, miten annetaan sopivan välitön vaikutelma.

Taitava esiintyjä siteeraa useaan otteeseen entistä presidenttiä de Gaullea. Elekielessä ja hieman käheässä äänessä on paljon samaa kuin tädissä Marine Le Penissä, joka on Kansalliseksi liittoumaksi viime vuonna nimensä muuttaneen puolueen puheenjohtaja.

Marine Le Pen ja Marion Maréchal esiintyivät Kansallinen rintama -puolueen tilaisuudessa Nizzassa 27. marraskuuta 2015. Sebastien Nogier / EPA

Marion Maréchalin oma tie on vienyt tätiään kauemmas oikealle.

Maréchal valittiin parlamenttiin 22-vuotiaana eli Ranskan historian nuorimpana kansanedustajana. Äärioikeiston nuori tähti on harras katolinen, mikä on ranskalaiselle poliitikolle poikkeuksellista.

Hän kannattaa myös Marine Le Peniä oikeistolaisempaa talouspolitiikkaa ja tiukempaa linjaa maahanmuuttokysymyksissä. Arvokysymyksissä Maréchal on tätiään selvästi vanhoillisempi. Siinä missä Marine Le Pen on esimerkiksi puhunut naisten oikeuksista, Marion Maréchal vastustaa homoliittoja ja aborttien kustantamista julkisista varoista.

Ranskassa Marion Maréchalin puheita on kutsuttu vaaralliseksi nostalgiaksi. Häntä on syytetty rasismin kanssa flirttailusta ja homovastaisuudesta. Joidenkin mielestä Maréchal on asenteiltaan kuin isoisänsä, mutta pitää puheensa siistimpinä.

Maréchal vastaa, että konservatismi on ollut Ranskassa pitkään kirosana. Hänen mielestään vallalla oleva muutosten palvonta on vaarallista.

– Yhteiskunnassamme on mielestäni paljon säilyttämisen ja vaalimisen arvoisia asioita. Tulevaisuus ei ole väistämättä mennyttä parempaa eivätkä uudistukset ole automaattisesti hyviä, Maréchal sanoo.

Marion Maréchal puhui arvokonservatiivien Manif pour Tous -mielenosoituksessa Pariisissa lokakuussa 2016. Christophe Petit Tesson / EPA

Erityisen vaarallisena Maréchal pitää presidentti Emmanuel Macronin politiikkaa, jota hän kuvaa "hillittömäksi pyrkimykseksi kohti rajatonta valtiota ja kapitalismia".

– Macron ei ole minkään uuden alku, vaikka hän pyrkiikin sellaisena esiintymään. Ensi presidentinvaaleissa Macronin taru tulee olemaan lopussa, Maréchal sanoo.

Marion Maréchalin oma ura kansanedustajana jäi lopulta yhteen kauteen, sillä hän ilmoitti puolitoista vuotta sitten luopuvansa politiikasta.

Ilmoitus oli yllättävä ja tuli äärioikeiston kannalta pahaan saumaan. Puheenjohtaja Marine Le Pen oli juuri möhlinyt mahdollisuutensa kevään 2017 presidentinvaaleissa, ja puolue pyrki kiireesti kasaamaan rivejään lähestyviä parlamenttivaaleja ajatellen.

Marine Le Pen ja Emmanuel Macron ottivat yhteen vaaliväittelyssä TF1-kanavalla toukokuussa 2017. Eric Feferberg / EPA

Marion Maréchalin vetäytyminen politiikasta oli uutinen siksikin, että Le Penin suku on hallinnut Ranskan äärioikeistolaista puoluetta sen perustamisesta saakka. Kansallisen liittouman, silloisen Kansallisen rintaman, perusti vuonna 1972 isoisä Jean-Marie Le Pen. Hänen jälkeensä puheenjohtajaksi valittiin tytär Marine Le Pen.

Viime vuosina Le Pen -nimestä vaikuttaa tosin tulleen jonkinlainen taakka.

Marine Le Pen esimerkiksi kampanjoi vuoden 2017 presidentinvaaleissa käyttämällä ainoastaan etunimeään. Sukunimi pudotettiin pois vaalijulisteista, sillä sen pelättiin karkottavan osan potentiaalisista äänestäjistä. Isä-Le Penin lausunnot olivat loukanneet liian monia eivätkä enää sopineet puolueen uuteen ja salonkikelpoisempaan imagoon, jonka juurruttamisen eteen Marine Le Pen oli tehnyt töitä.

Myös Marion Maréchal-Le Pen ilmoitti viime kesänä luopuvansa Le Pen -sukunimen käytöstä. Hän kertoi haluavansa olla pelkästään Maréchal.

Kansallisen rintaman eli nykyisen Kansallisen liittouman perustaja Jean-Marie Le Pen toimii nykyään europarlamentaarikkona. Guillaume Horcajuelo / EPA

Isoisää päätös varmasti harmitti. 90-vuotias patriarkka on pitänyt tyttärentytärtään sopivampana manttelinperijänä kuin omaa tytärtään Marinea, johon välit ovat katkenneet linjariitojen takia kokonaan.

Eikä Jean-Marie Le Pen ole ainoana tätä mieltä. Marion Maréchal on yhä yksi Ranskan suosituimmista poliittisista vaikuttajista – huolimatta siitä, ettei hän enää osallistu puoluepolitiikkaan.

Juuri nyt Maréchalin suosio kasvaa myös maltillisen oikeiston kannattajien keskuudessa.

Ipsos-tutkimuslaitoksen kyselyn mukaan Maréchal on konservatiivisen Tasavaltalaiset (LR) -puolueen kannattajien keskuudessa jopa suositumpi kuin puolueen oma puheenjohtaja Laurent Wauquiez. Tasavaltalaiset on yksi Ranskan vanhoista pääpuolueista, jonka riveistä Nicolas Sarkozy nousi aikanaan presidentiksi.

Marion Maréchal kuvattiin vuonna 2016 Pariisissa Kansallisen rintaman vapunpäivän tapahtumassa. Christophe Petit Tesson / EPA

Maréchal suhtautuu suosioonsa harkitun rauhallisesti.

– Kyselyihin kannattaa ensinnäkin aina asennoitua epäillen. Toiseksi etäisyys tuo lisää arvovaltaa. En joudu osallistumaan kaikkiin päivänpoliittisiin kiistoihin, mikä on varmasti nostanut suosiotani, hän sanoo.

Maréchal on aiemmin puhunut halustaan yhdistää Ranskan koko poliittinen oikeisto. Käytännössä se tarkoittaisi Kansallisen liittouman ja Tasavaltalaiset-puolueen yhteistyötä.

Aiemmin yhteistyö äärioikeiston kanssa olisi ollut maltillisen oikeiston näkökulmasta mahdoton ajatus. Ranskan presidentinvaalien jälkeen Tasavaltalaiset-puolue on kuitenkin ottanut askelia oikealle. Puheenjohtaja Wauquiezin retoriikka ei ole ollut kovin kaukana Marine Le Penistä.

Monet Maréchalin korkeakoulun ISSEPin nuoret opiskelijat tulevat juuri konservatiivipuolueen riveistä. Eräs heistä kertoo näkevänsä Ranskan tulevana presidenttinä kaikkein mieluiten Maréchalin.

Marion Maréchal sanoo haluavansa vaikuttaa toistaiseksi politiikkaan vain sivusta. Juha Nurminen

Maréchal itse sanoo, ettei paluu politiikkaan kiinnosta, ainakaan tällä hetkellä.

– En ole luvannut, etten koskaan palaisi politiikkaan. Olen hieman nuori tekemään sellaista lupausta. Tällä hetkellä haluan kuitenkin vaikuttaa politiikkaan eri tavalla, Maréchal sanoo.

Korkeakoulunsa johtajana hän haluaa tehdä eräänlaista metapolitiikkaa eli vaikuttaa Ranskan politiikkaan, mutta sopivasti sivusta.

Tulevaisuudessa vaikuttaminen voi olla suorempaa.

